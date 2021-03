Llegó acá el modelo "europeo" de ahorro: te devuelven lo que gastes en super y compras por internet

20/03/2021 - 16:36 El Cronista

El año pasado, los alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza aumentaron un 16,8% en cadenas de supermercados, según un análisis de precios de la consultora Scentia. Frente a la suba, el Gobierno fijó un plan de precios máximos y precios cuidados. A la vez, la inflación del primer trimestre de 2021 ya alcanzó los 11,3%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado el mes pasado. En este contexto, cada vez más argentinos buscan la manera de ahorrar cuando van al supermercado y hacen las compras para todo el mes.

Una manera es Gelt, una plataforma europea de devolución de dinero (o cashback, en inglés) que ya funciona en la Argentina. Se trata de una aplicación móvil en la que todas las semanas aparecen nuevos descuentos y productos. Cada vez que el usuario elige un descuento, se dirige al supermercado y lo ingresa para luego sacarle una foto al ticket con la aplicación. Finalmente, la app registra la compra e ingresa el ahorro como dinero en efectivo en la billetera. Una vez que la persona alcanza los $1.000, es posible retirar el efectivo en cualquier cajero.

A escala local, la aplicación ya fue descargada por más de 20.000 usuarios y los fundadores esperan alcanzar los 500.000 a mitad de este año. Según datos de Gelt, llevan devueltos más de $2 millones de pesos en cashback.

Lo único a tener en cuenta es que Gelt tiene una lista de supermercados y farmacias adheridos. En el caso de utilizar el descuento en un lugar no adherido, la cámara del celular y la aplicación no reconocerá el ticket cuando la persona lo escanea. Entonces, no recibirá el dinero. Por el momento, están adheridos Carrefour, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Maxi, Chango Más, Coto, Día %, Disco, Jumbo, La Anónima, Makro, Vea y Walmart. Tanto en Carrefour como Día %, los descuentos Gelt podrán ser aplicados solamente en tiendas físicas, no a través de compras online. Además, el equipo de Gelt en el país adelantó a Infotechnology que sumarán más de 20 comercios en los próximos días.

Sobre el modelo de negocios de Gelt, los fundadores explican a través de su cuenta de Instagram que ganan dinero por las marcas. "Somos amigos de las marcas. Las marcas nos dan cashback para que se lo demos a ustedes por consumir sus productos", revelan.





CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA ESPAÑOLA GELT

En primer lugar, hay que descargar la aplicación en el celular a través de la tienda de aplicaciones. En segundo lugar, hay que registrarse. La aplicación solicita correo electrónico y contraseña o también es posible conectarse con la cuenta de Facebook y Google. Luego, la app requiere un número de teléfono para obtener un código de verificación y seguridad. Una vez que el usuario ingresa el código, la aplicación pide datos personales como código postal, sexo, fecha de nacimiento, cuántos familiares abastece y si tiene mascotas. Finalmente, el registro está terminado.

Una vez que fueron ingresados los datos personales, la aplicación móvil lleva a la pantalla principal. En el menú, como ingresamos el código postal, aparecerán las principales cadenas de supermercado cercanas al usuario y la posibilidad de "Ver ofertas". Por otro lado, ofrece descuentos propios y promociones si se compran varias unidades de un mismo producto.

En la parte inferior de la app, figuran cuatro menús: el inicio, colecciones -donde figuran las devoluciones de dinero según producto-, premios -que permite elegir premios y desafíos que duran un período determinado, y por último el cashback, donde estará todo el dinero que la persona haya ahorrado con descuentos Gelt. Para retirar el dinero, es necesario tener más de $1.000 en la cuenta. Entonces, la persona debe dirigirse al cajero y elegir la opción "retirar dinero sin tarjeta".