La increíble lista de los "sonidos más siniestros del universo" que compartió la NASA

02/04/2021 - 13:38 El Cronista

Para los amantes del terror y los misterios, siempre es buen momento para conocer nuevas incógnitas, tanto de la Tierra como del espacio exterior. Así, esta lista de reproducción de la NASA dónde recopilan "los sonidos más siniestros de las profundidades del espacio" es perfecta para quienes deseen conocer un poco más de cómo "suena" nuestra galaxia.

Con 14 audios singulares que parecen salidos de una película de ciencia ficción, la NASA regala sonidos tales como los de temblores en Marte, de las auroras boreales en Júpiter, los producidos por la nebulosa del Águila, o M16, o los que surgen debido a los vientos solares.

Con motivo de Halloween, el año pasado el organismo añadió una variedad de audios nuevos, desde crujidos hasta silbidos o gemidos que confirman que el soundtrack del universo podría utilizarse perfectamente para cualquier película de terror o ciencia ficción.

Otro documento sonoro particular es en el que se oye el sonido de la galaxia hace 13 millones de años. ¿Cómo es esto posible? gracias las observaciones de la misión Planck de la Estación Espacial Europea, quienes añadieron sonido a las captaciones de luz que hay en el espacio.

Aunque no hay sonido en el espacio, esto fue posible gracias a una interesante tecnología: la "sonidificación" de datos, la cual utiliza imágenes captadas por distintos satélites artificiales o instrumentos de la agencia espacial, tales como el observatorio de rayos X Chandra, el módulo InSight o el famosos Hubble.

A estas imágenes se les asigna distintos tonos y volúmenes de acuerdo a los elementos de la imagen, tales como el brillo y la posición. Una vez finalizado el trabajo, este se "corre" de izquierda a derecha por la imagen durante aproximadamente 15 segundos, creando estos sonidos espeluznantes.

New #sonification of the Pillars of Creation we did with @chandraxray @nasa! Pitch indicates vertical position, can you hear the fingers reaching 'up'? pic.twitter.com/wavATQ7LgN