Llega el evento que enseña cómo aumentar las ventas online, y es totalmente gratis

25/04/2021 - 11:07 El Cronista

Arrancó en 2015 como un desayuno para 50 personas. Y con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en el evento más importante sobre SEO de toda la región.

El 28 de abril se realizará la séptima edición del SEO Day, el encuentro organizado por la agencia Punto Rojo que apunta a dar herramientas para mejorar el posicionamiento orgánico online y aumentar las ventas.

Como el año pasado, el encuentro será 100 por ciento online. Y además, es totalmente gratuito.

Esta vez, resume María Jimena Bolan, coordinadora de marketing de Punto Rojo y organizadora del SEO Day, contará con casos 100 por ciento prácticos en vivo, y entre los speakers confirmados se encuentran el subdirector de Audiencias & News SEO del New York Times, Claudio Cabrera; el SEO manager de eBay, Marcos Herrera, y el desarrollador WTA de Google Martin Splitt.

"Buscamos a personas que ya están en empresas multinacionales para que cuenten su experiencia", apuntó Bolan.





- ¿Cómo surgió el SEO day?

El evento surgió en 2015 para difundir conocimiento sobre posicionamiento orgánico. Antes el foco estaba en el marketing digital y lo que era SEO no se conocía mucho. Nos dimos cuenta de que en la industria faltaba capacitación para que las personas supieran no solo qué era sino también cómo se aplicaba y qué posibilidades tenían en cuanto a ganancias y rendimiento de sus e-commerce y sitios web.

La primera edición fue un desayuno muy chiquito para 50 personas en el que diferentes miembros de Punto Rojo brindaron charlas sobre estrategias de campañas SEO. Y en 2019 fue la última edición presencial, que se realizó en el teatro Paseo La Plaza ya con speakers internacionales y en la que participaron casi 600 personas.





- ¿A qué apunta del evento?

El objetivo principal siempre fue poder difundir conocimientos SEO, brindar un diferencial con insights y tips aplicables a los sitios web y así dar una herramienta gratuita a la industria.

El objetivo es que el evento realmente te permita obtener conocimientos para poder aumentar las ventas de tu sitio.

Este año, las charlas van a ser 100% prácticas, pero siempre buscamos que las charlas puedan dar alguna recomendación o tips sobre la temática de la que estamos hablando para que puedan aplicarlas tanto en un sitio de una empresa multinacional como en el de un emprendedor que necesita empezar a trabajar y no tiene un gran equipo de desarrollo.





- ¿Cómo se manejaron el año pasado con la pandemia?

Desde el año pasado, el SEO Day empezó a ser gratuito, en gran medida porque desde Punto Rojo notamos, a raíz del año pandémico, una mayor necesidad de tener estas herramientas, más que nada de los pequeños emprendedores y empresas más chicas, ... y uno de los valores tenemos en la agencia es poder difundir conocimientos-





- ¿Tienen pensado seguir con la modalidad online?

Creemos que es momento de aprovechar la modalidad online para poder llegar a más personas y países, y que todos esos speakers de gran relevancia que forman parte del evento puedan ser escuchados por un montón de personas.

En base a todo lo que fue el año pasado, participaron más o menos 15.000 personas de toda América latina, de Estados Unidos y de Europa, este año quisimos dar un salto y poder brindar mucha más información y que la gente pueda aplicar todo eso que escucha en el evento en sus estrategias.

De esta forma intentamos darle herramientas y materiales a todos los participantes para que puedan trabajar en su sitio, campañas SEO y que generen valores agregados e incrementen las ventas.





SOBRE PUNTO ROJO

Es una agencia exclusiva SEO, con presencia en Latinoamérica. Llevan como misión que sus clientes incrementen las ventas de sus productos y servicios a partir del posicionamiento SEO.

En 2018 fueron elegidos como Mejor Agencia de Marketing Online para e-Commerce en el eCommerce Day Argentina y The Best SEO agency in LATAM by Clutch.

Desde el 2015 organizan del SEOday, el evento SEO de Latinoamérica que busca generar y difundir conocimientos en torno al posicionamiento orgánico.