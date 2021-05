La letra chica de las casas a 1 euro: compró 3 en Italia y confiesa cuánto le costaron realmente

06/05/2021 - 11:59 El Cronista

En el último año, hay un boom inmobiliario en pequeños pueblos de ensueño de la Italia profunda, generalmente de origen medieval, que promocionan la venta de casas por sólo 1 euro.

Así, se volvieron noticia Cinquefrondi, Salemi, Molise o Troina, que no suelen figurar en los rankings de las guías de viaje. Son lugares alejados de los grandes centros urbanos y tienen, en común el envejecimiento de su población y el impacto en la economía local provocado por la migración de las nuevas generaciones.

Muchos tienen apenas 2.000 habitantes en promedio. Por eso, buscan atraer a familias jóvenes, profesionales freelance y emprendedores de todo el mundo en busca de irse de sus países e instalarse en un 'paraíso'.

A cambio, les prometen el combo completo del slow life: tranquilidad, seguridad, contacto con la naturaleza y un entorno social con los valores comunitarios que disfrutaron sus abuelos.

Las ventajas con que los propios ayuntamientos promocionan esas oportunidades son numerosas. Además del bajo costo de acceso a la vivienda propia, ofrecen beneficios impositivos para remodelarlas, ya que llevan varios años vacías o necesitan una puesta a punto radical para tener las comodidades de estos tiempos.

Además, muchas propuestas suman convenientes subsidios para que el nuevo vecino invierta en la apertura de un comercio, una hostería, un restaurante y cualquier otro negocio para atraer al turista pospandemia, que ya están dando señales de preferir sitios alejados de las multitudes y con opciones de disfrute al aire libre.

Como contrapartida, los requisitos suelen ser:

Quedarse a vivir un mínimo de años (varía de 3 a 5)

Tramitar la residencia

Demostrar solvencia económica

Hacer un depósito de 5.000 euros aproximadamente

Contratar un seguro anual

Demostrar compromiso con la 'vuelta a la vida' de esos poblados, involucrándose en actividades culturales y no sólo económicas

¿Pero cuál es la letra chica de esos tentadores contratos?

En 2019, Rubia Daniels -nacida en Brasil pero residente en los Estados Unidos- fue una de las primeras en cumplir el sueño de ser dueña de una casa por por 1 euro en un pueblito encantador pero en decadencia en Sicilia. En realidad, la oferta le pareció tan irresistible que compró tres casas por un total de 3 euros en Mussomeli,

No es todo: en sucesivos viajes, antes de la pandemia del coronavirus, llevó a familiares y amigos, quienes también aprovecharon la oferta, tentados por la posibilidad de irse a vivir allí una vez jubilados.

En base a su experiencia, revela qué hay que tener en cuenta antes de comprar una casa por 1 euro y cómo evitar que esa operación inmobiliaria se convierta en un dolor de cabeza para las finanzas personales.

1 - ¿REALMENTE ME VA A COSTAR SÓLO 1 EURO?

Obviamente, hay que pagar impuestos y tasas, muchas veces adeudadas durante décadas, sin bien los municipios suelen habilitar una moratoria para ponerse al día.

Además, cada localidad establece distintos requisitos a cumplir una vez comprada la propiedad, los cuales determinan:

Cuánto se debe invertir -como mínimo- en la remodelación y qué se puede intervenir (la mayoría exige que se preserve la fachada original)

Qué uso se le dará a la propiedad: residencial o comercial

Cuántos arquitectos y trabajadores de la construcción locales contratar para llevar adelante las obras

Qué tipo de cambios hay que hacer en la casa para que sea habilitada según las normativas edilicias vigentes

En qué plazo debe estar terminada la puesta en valor

Qué multas se deben pagar por los eventuales retrasos

2 - NO COMPRAR ONLINE

Desde luego, antes de subir al avión, Daniels hizo una exhaustiva investigación sobre la historia y presente de Mussomeli (y de Sicilia), usó Google Maps para 'recorrer' sus callecitas e hizo un listado de las casas que le resultaban más atractivas.

"Una vez en el pueblo, hay que conversar con las autoridades y con los vecinos más antiguos. Y, por supuesto, recorrer las casas para asegurarse de elegir la correcta según el presupuesto pero también el feeling, sin dejarse llevar por lo que visto previamente en la web", aconseja Daniels.

3 - DECIDIR RÁPIDO, RESERVAR MÁS RÁPIDO TODAVÍA

Lógicamente, estas ofertas vuelan porque son abiertas a cualquier persona del mundo que desee comprar una propiedad por ese valor de ganga. Por eso, Daniels recomienda seguir este plan:

Arma un cronograma que permita destinar 2 días, como máximo, a recorrer las casas preseleccionadas

Pre-agendar las entrevistas con los funcionarios a cargo para verificar que los papeles de la vivienda estén en regla

Si realmente se 'siente' que esa propiedad es 'la' indicada, hacer el depósito de reserva sin demora

Evitar las pausas turísticas: ya habrá tiempo para pasear por los alrededores. El viaje es de negocios, no de vacaciones

4 - LA PRIMERA IMPRESIÓN NO ES LA QUE CUENTA

En diálogo con Travel+Leisure, Daniels recomienda no dejarse llevar por 'detalles' como un techo hundido o ventanales podridos. "Todo eso se repara fácilmente. Lo más importante es chequear cómo están los cimientos y la estructura interna de la propiedad". Por eso, sugiere hacer el recorrido con un arquitecto de confianza, ya que en la mayoría de los casos no hay planos originales disponibles y, a lo largo del tiempo, pueden haberse hecho reformas que comprometan la viabilidad de su remodelación en tiempo, forma y presupuesto.

5 - HACER UN PRESUPUESTO REALISTA... Y FLEXIBLE

En su primer viaje, Daniels compró una casa. En el segundo, otras dos contiguas. Su objetivo es unir las tres. Antes de cerrar la segunda operación, pidió un presupuesto del costo total de la obra: unos 20.000 euros.

Algo clave: ser paciente. Es imposible que el trabajo esté terminado en un par de meses, por más dinero que se esté dispuesto a invertir. En su caso, por ejemplo, el ayuntamiento de Mussomeli le exigió que arregle las fachadas dentro de los 3 años posteriores a la compra, por lo que sus expectativas debieron ajustarse a las disposiciones municipales.

6 - LA ACTITUD VALE MÁS QUE 1 EURO

Daniels nació en Brasil y vive, todavía, en California. Cuenta que algo clave para decidir la compra fue la amabilidad de sus futuros vecinos. "Desde el principio me aconsejaron dónde comprar comida, me recomendaron un corralón de materiales con buenos precios, me orientaron para llegar a la farmacia", describe.

Por eso, recomienda dedicar tiempo a conocer a los lugareños: "Hace toda la diferencia: si no son amigables, no vas a querer tener nada que ver con ellos por más que vendan casas a 1 euro".