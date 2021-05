La curiosa historia del whisky más antiguo del mundo: su dueño fue un magnate financiero y ahora sale a subasta

12/05/2021 - 11:48 El Cronista

Se lo conoce como el rey de los destilados. O, más poéticamente, agua de vida. Nuevos lanzamientos, nuevas marcas, nuevas destilerías, nuevos sabores explican que el whisky está atravesando una nueva era dorada.

Una de las razones es el impacto directo de los innovadores hábitos de consumo de los millennials, una generación que no sólo se le anima a 'la bebida de sus abuelos' sino que, también, explora ocasiones y combinaciones impensadas para la vieja escuela.

Ahora, el whisky más antiguo que se conoce en el mundo sale a subasta dentro de pocas semanas. Concretamente, entre el 22 y el 30 de junio se rematará un bourbon que habría sido embotellado hace más de 300 años. Y, según las estimaciones, podría venderse entre u$s 20.000 y u$s 40.000.

La empresa Skinner, que realizará la subasta, explicó que el ejemplar en cuestión tendría origen en una pequeña localidad llamada LaGrange, en Georgia, durante la llamada 'Rebelión del Whisky'.

Se cree que esta botella de Old Ingledew es la más antigua de ese destilado que existe en el mundo. Los estudios con Carbono 14 realizados en la Universidad de Georgia indican que probablemente fue destilado entre 1762 y 1802, una época en la que las prácticas de etiquetado eran diferentes a las que comenzaron a utilizarse tras la Ley Seca.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA BOTELLA DE WHISKY MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

El experto en bebidas espirituosas de Skinner, Joseph Hyman, señaló que "se cree que es la única botella superviviente de un trío perteneciente a la bodega del banquero J.P. Morgan".

Según la documentación disponible, el magnate financiero y coleccionista de arte John Pierpont Morgan compró un lote de tres botellas durante una de sus frecuentes visitas a Georgia a finales del siglo XIX.

Luego de morir, su hijo John Pierpont 'Jack' Morgan regaló esta botella que saldrá a subasta a su amigo James Byrnes, exmiembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y gobernador de Carolina del Sur.

Las otras dos botellas fueron obsequiadas a los presidentes Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman a principios de la década de 1940.

Según el comunicado de prensa, la botella que tenía Byrnes llegó a manos de su amigo Francis Drake, cuya familia la atesoró durante las últimas tres generaciones.

Bourbon, el primo americano del whisky

Los expertos estiman que su precio final puede ubicarse entre los u$s 20.000 y los u$s 40.000, una cifra que de todos modos está lejos de ser la más cara, ya que en 2018 se pagó u$s 1,1 millones por una botella de Macallan, destilado en 1926 y envejecido durante 60 años.