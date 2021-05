Era un gurú de los negocios, pero este error lo llevó a perder 17.000 empleados: qué hizo mal

12/05/2021 - 12:03 El Cronista

La historia de Bernard Ebbers empezó en 1941 en la ciudad de Edmonton, en Canadá. Segundo hijo de una familia de vendedores ambulantes, sus orígenes humildes no le impidieron convertirse en uno de los hombres de negocios más influyentes de los negocios en Estados Unidos. Tampoco ayudaron para que, prácticamente, de un día para el otro fuera considerado uno de los mayores estafadores de la historia.

Al terminar la escuela secundaria, su habilidad para jugar al básket le granjeó una beca universitaria en el Mississippi College. Más tarde, una lesión le impidió formar parte del equipo y se convirtió en su entrenador.

Sus primeros negocios los hizo en el sector turístico. Para 1983 ya era dueño de una cadena de hoteles en Misisipí. Sin embargo una industria que empezaba a crecer le llamó la atención. Así inició su recorrido por las telecomunicaciones, con la adquisición de pequeñas compañías. En menos de dos años ya tenía una red de empresas en todo Estados Unidos, que más tarde se unificarían bajo la marca WorldCom. Tras años de expansión, en 1999 hizo su IPO en Wall Street con un impactante market cap de US$ 180.000 millones. Eran los tiempos en los que Ebbers se jactaba de ser una las personas más poderosas del mercado norteamericano de telecomunicaciones.Sin embargo poco tiempo después todo empezó a desmoronarse. En junio de 2002 se descubrió que WorldCom había cometido un millonario fraude contable. Una auditoría interna determinó que se habían fraguado ingresos por cerca de US$ 3900 millones en los estados financieros de la compañía. Un mes después, WorldCom pedía la quiebra.

La situación financiera de la compañía era por demás endeble. Solo se podía sostener a flote gracias a los préstamos que Ebbers logró de bancos como el JP Morgan, el Citigroup o el Chase. Para cuando se hizo el pedido de quiebra, WorldCom acumulaba una deuda de US$ 75.000 millones. A pesar de ello, la empresa había conseguido que se le abriera una línea de crédito de US$ 2000 millones.

La SEC (Comisión de Valores estadounidense) intervino en el caso y presentó pruebas de que WorldCom había cometido fraude. Ebbers fue citado a declarar por el Departamento de Justicia y el Congreso norteamericano. En su defensa solo dijo que no que estaba al tanto de las maniobras de los gerentes de la empresa ni del retoque que se había hecho a los estados financieros.

Sin embargo, la investigación determinó que el propio CEO de WorldCom había sido el cerebro del fraude, que había causado pérdidas por US$ 180.000 a los accionistas y el despido de 17.000 empleados.

La auditora externa a cargo de controlar las cuentas de WorlCom era Arthur Andersen, la misma del caso Enron. Los escándalos obligaron al cierre de una de las entonces Big Five. Los principales directivos de la firma fueron llevados a juicio por fraude.

La investigación determinó que WorldCom emitía deuda que luego no declaraba en los estados financieros. Las pérdidas contables eran incorporadas como inversión de capital. Por ese motivo, los balances no mostraban quebrantos y mantenían intacto el cash flow. El CEO de WorldCom no actuó solo, sino que tuvo la ayuda del CFO Scott Sullivan y hubo otros cuatro directivos acusados.

En 2005 el Ebbers fue condenado a 25 años de cárcel por haber organizado fraude contable de US$ 11.000 millones. Hasta la condena de Bernie Madoff este había sido mayor fraude de la historia estadounidense.

En diciembre de 2019, tras poco más de cuatro años, se le concedió una libertad anticipada por su estado de salud. Dos meses después moría a los 78 años.

WorldCom, el gigante que había construido, se vendió a Verizon en 2005.