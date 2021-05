Dos argentinos entre los mejores nuevos restaurantes del mundo

21/05/2021 - 11:48 El Cronista

La revista Condé Nast Traveller publicó, como todos los años, su lista con los mejores nuevos restaurantes del mundo de 2021, entre los que se encuentran dos creados por argentinos: Fayer Madrid y Naranjo Bar.

Por un lado Fayer, el restaurante de cocina argentina e israelí contemporánea con sede en Buenos Aires y en Madrid, fue elegido como uno de los mejores 10 restaurantes del mundo que abrieron sus puertas durante el último año. Quien se llevó el premio fue Fayer Madrid, que también fue seleccionado por la misma publicación como uno de los 21 mejores lugares de la capital española.





En 2020 sus dueños Martín Loeb y Alejandro Pitashny decidieron expandir sus fronteras gastronómicas y llevar la propuesta de Fayer, que funciona en Buenos Aires desde 2017, a España. El restaurante abrió sus puertas el 9 de marzo sobre la elegante calle Orfila del barrio de Chamberí en Madrid, pero cuatro días después tuvo que cerrar por la cuarentena obligatoria de ese país.

Tanto la cocina de Buenos Aires como la de Madrid están lideradas por el chef Mariano Muñoz, especialista de recetas israelíes y amante de la parrilla argentina. ¿El resultado? una propuesta diferente, fresca, exótica y mediterránea a la que se suman cortes de carne argentina.





En su carta se destacan el hummus clásico y el babaganoush, servidos con sus mismos ingredientes por encima y aceite de oliva extra virgen; falafel con salsa tahina y lebaneh; mollejas de corazón y la especialidad de la casa: pastrón con hueso (un costillar de novillo macerado durante diez días, ahumado en frío durante ocho horas y asado al vacío durante un día).





Según explican, Fayer significa fuego: un elemento central en la cocina de este espacio y que sirve de inspiración a la hora de desarrollar el concepto y encontrar un equilibrio entre las recetas israelíes y los cortes de carne argentina a la parrilla.

El artículo de Condé Nast Traveller, titulado 'The best new restaurants in the world: The Hot List 2021', también incluye al argentino Naranjo Bar entre otros sofisticados restaurantes de Copenhague, Bangkok y Hong Kong.





Naranjo es un bar de vinos que se encuentra en el barrio porteño de Chacarita (Ángel Justiniano Carranza 1059), y abrió sus puertas el 3 de octubre de 2020 en plena pandemia de coronavirus.

La propuesta fue ideada por Nahuel Carbajo mientras trabajaba en el actualmente cerrado Proper y Augusto Mayer, chef y uno de los propietarios del premiado restaurante que cerró sus puertas en Palermo y desembarcó en Barcelona.





La idea es simple: un local con mesas en la vereda bajo árboles naranjos y una carta con platitos para picar algo y probar diferentes vinos por copa o por botella.





"Siempre pensamos en hacer un lugar que no sea un restaurante. Es un bar distinto, donde lo importante es cómo se siente la gente: que la pase bien y tenga ganas de volver. Generamos eso con este proyecto, dar una experiencia casual y descontracturada", contó Carbajo en Radio Rivadavia.