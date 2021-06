Un florero de Churchill, la estrategia de Londres para ser líder en subastas de arte en 2021

26/06/2021 - 12:32 El Cronista

Para las casas de subastas del hemisferio norte , el año de negocios cierra el 1° de julio. Y es por ello que entre el 29 y el 30 de junio salen a la venta grandes obras.

Londres se resiste a dejar de ser el gran mercado europeo. París no logra desbancarlo aún, pero todos los lotes que vienen de fuera del Reino Unido deben pagar un 5% más sobre el precio y un 20% de IVA que no se ve reflejado cuando se publican los resultados.

Hong Kong ya debe haber superado a los ingleses debido a que están vendiendo muy bien obras occidentales. Este año se batió récord con dos Basquiat, uno en u$s 42 millons y otro, la semana pasada, en u$s 37 millones.

El martes 29 de junio, Sotheby's realizará dos remates de calidad, uno con artistas británicos donde hay un bellísimo retrato de David Hockney realizado por su colega Lucian Freud en el 2002. El mismo mide 41x31cm, se realizó en unos 4 meses y aproximadamente 100 horas de pose.

Freud tenía 80 años y Hockney 65. Eran amigos hacía 40 años. El autor no sacaba nada en cada sesión que comenzaba con un té a las 8.30 horas de la mañana.

Nunca entenderé por qué no se lo dejó a Hockney. Fue vendido en 3 millones de libras (aproximadamente u$s 4,5 millones) por el marchand de Freud, Acquavella galleries; luego fue revendido y ahora tiene una base de u$s 10 millones. Pienso que se venderá en el doble.

Hoy, desgraciadamente, se ha perdido la costumbre de los retratos. En nuestro país sólo conozco que los realizan Juan Lascano, Ricardo Celma y Juan Manuel Jaimes Roy.

También sale a la venta un florero de Churchill que andará cerca del millón. La otra venta es de obras del siglo XX y XXI. Con un gran Picasso (por su tamaño de 116x90 cm) donde están reflejados Jacqueline, su última mujer y el artista, se aspira a más de u$s 10 millones.

En mi opinión lo mejor es el Kandinsky de 1937, realizado por el artista ruso en París y que perteneció a su mecenas Solomon Guggenheim, quien llegó a tener 150 obras del genial abstracto. En 1964, para difundir su obra, envió 50 a subasta y uno de ellos es este, que creo superará los u$s 30 millones.

Hay dos Warhol que aspiran a u$s 10 millones y obras de las brasileras Milhazes y Adriana Varejão, quien puede dar sorpresas con una obra con 25 terracotas de 80x80 cm. que buscará superar el millón.

Christie's por su parte presenta, al día siguiente, 99 obras que son chinos y japoneses que se venden en Hong Kong y en Londres.

Presentan un Picasso similar de 1969 que busca u$s 15 millones, un bronce de Giacometti, un Churchill que busca u$s 4 millones y dos joyas al pastel de Edgar Degas de pequeños formatos: una bailarina y un desnudo. Ambos parecen estar tímidamente realizados espiando por el ojo de la cerradura.