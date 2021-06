Nuevo lujo: una empresa ya vende pasajes al espacio por u$s 125.000

26/06/2021 - 12:42 El Cronista

"Reserve una cápsula completa y vuele al espacio con las personas más importantes para usted. Esta es la reunión definitiva. Un viaje en Spaceship Neptune es el mejor regalo", describe en su página web la compañía Space Perspective, que ya vente tickets a u$s 125.000 para realizar la experiencia única de "contemplar como si fueras un astronauta, la experiencia multifacética y transformadora de ver la Tierra y la línea azul de nuestra atmósfera desde el espacio".





La compañía fundada por Jane Poynter y Taber Maccallum inaugura así una nueva época en los viajes de lujo: ocho viajeros pueden experimentar vistas en 360º del cosmos y el planeta Tierra desde una altura de 30 km. en un viaje que dura 6 horas, desde el inicio al amerizaje.





Neptune, la cápsula para emprender la travesía, levanta altura mediante un globo del tamaño de una cancha de futbol hasta los 100.000 pies, más del doble de la altura de un vuelo en avión comercial.





Los exploradores espaciales van a experimentar la majestuosidad de deslizarse por el espacio mientras beben una bebida de su elección, en alguno de los ocho asientos reclinables. La cápsula además tiene bar, baño, Wi-Fi que permiten transmisión en vivo y ventanas antideslumbrantes, para tomar 'selfies' desde el interior de la cápsula.





El ascenso no es a través de cohetes. Como es un globo de hidrógeno no se experimenta una fuerte aceleración y al utilizar ese combustible resulta en un vuelo espacial sostenible, que no impacta en emisiones.





El viaje "es seguro y cómodo, con requisitos físicos mínimos y tan simple como abordar un avión", prometen desde la compañía, que planea realizar el vuelo turístico inaugural en 2024 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.





"Las parejas bien podrían casarse con un pequeño círculo de familia introduciendo una dimensión completamente nueva en las nupcias. Otros pueden disfrutar de la oportunidad de celebrar un cumpleaños importante o llevar la reunión de la empresa a nuevas alturas", destaca Space Perspective.