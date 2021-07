A qué empresarios argentinos la reina Isabel les dará el mismo título que a Los Beatles

03/07/2021 - 13:41 El Cronista

Por primera vez en más de 20 años, desde que llegó al Barcelona, Lionel Messi no es jugador del club azulgrana a los efectos contractuales, aunque en la práctica nada cambió desde este 1° de julio, y en el Camp Nou su imagen sigue luciendo por todos lados a la espera de una renovación que, según dicen, está muy cerca.





A pesar de que finalmente el presidente Joan Laporta no pudo cumplir su propósito de renovarle el contrato antes de que finalizara el 30 de junio, de acuerdo a la agencia EFE en el club reina la tranquilidad y se espera que el acuerdo se cierre en cuestión de días.

Carlos Pulenta, el tradicional empresario bodeguero de Mendoza, recibirá el mismo título honorario de la reina Isabel II de Inglaterra que obtuvieron Los Beatles, Mick Jagger, Charles Chaplin, Agatha Christie o el escritor argentino Jorge Luis Borges.





Se trata del título honorario de Miembro de la Orden del Imperio Británico, uno de los galardones más prestigiosos de la Corona y reservado a un exclusivo número de personas en todo el mundo, destacadas en distintas disciplinas, desde la música, la actuación o el deporte, hasta la ciencia y la actividad empresaria. En este último caso, en el que estaría Pulenta, se incluyen personalidades como Bill Gates y Bernard Arnault, de Luis Vuitton Möet Hennessy.





La semana pasada, también el empresario argentino, de origen armenio Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, recibió el mismo galardón de manos del embajador británico Mark Kent, por su aporte para profundizar las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido. El anuncio se había realizado el año pasado, pero la entrega de la medalla se pudo concretar recién hace una semana.





Antes de dejar su cargo como embajador británico, días atrás, Kent le confirmó a Pulenta que recibirá ese preciado título cuando asuma su reemplazante. Se estima que el acto de entrega se realizaría en septiembre u octubre.





Así, Pulenta sería el segundo empresario argentino en recibir la medalla con la distinción por sus "servicios a las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina", según aseguraron desde la Embajada británica a El Cronista.





Pulenta mantiene una relación desde hace más de 20 años con la Embajada, ya sea como representante de la Cámara de Comercio Argentino Británica en Mendoza o como cónsul honorario. También, proveyó vinos a la Embajada Argentina en Londres y es una persona muy activa en todos los aspectos de la relación bilateral.





El Reino Unido es el segundo mercado más importante para los vinos argentinos y el que más crece, un tema no menor, por su experiencia y trabajo en el mundo vitivinícola.





Una de sus recientes contribuciones como cónsul honorario fue ayudar en los operativos de repatriación de ciudadanos británicos que habían quedado varados en Mendoza en el inicio de la pandemia, durante marzo y abril de 2020.





Al ser consultado por El Cronista, Pulenta manifestó que la noticia "fue una sorpresa enorme y de una gran satisfacción. Uno va haciendo cosas en la vida, trabajando en favor de las relaciones con otros países, culturales, sociales y económicas. Estoy muy contento, emocionado con recibir ese galardón", aseguró. Pulenta es, además, cónsul honorario de Finlandia en Mendoza y lo fue antes también de Holanda.





Pulenta nació en San Juan, en el seno de una familia bodeguera, fundadora de Peñaflor, pero luego continuó su carrera en Mendoza. Estuvo al frente de bodegas como Peñaflor, cuando era de la familia, de Salentein y de su propia firma, CAP Vistalba. En esta última, en 2009, ingresó como socio con el 50% Alejandro Bulgheroni, presidente y accionista de Pan American Energy Group (PAEG). Si bien él sigue al frente de esa bodega, ahora, es manejada por su hija, Paula Pulenta.





La Excelentísima Orden del Imperio Británico (The Most Excellent Order of the British Empire, OBE, en inglés) es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V. Los nombramientos se realizan por recomendación de los gobiernos del Reino Unido. En el caso de Pulenta y Eurnekian, por recomendación del hasta hace días embajador Kent, quien los nominó por su aporte a las relaciones entre ambos países.





La Orden comprende cinco clases con los siguientes grados: Gran Cruz de Caballero o Gran Cruz de Dama de la Orden del Imperio Británico (GBE); Caballero Comendador (KBE) o Dama Comendadora (DBE); Comendador (CBE); Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) y Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), el título que recibirá Pulenta y que también fue obtenido por Eurnekian, Borges, los Beatles y otras personalidades destacadas. Por año, solo pueden nombrarse 1464 miembros. Pulenta será uno de ellos.