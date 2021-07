$ 2000 el kilo de yerba: los productos argentinos que la rompen afuera, cómo hicieron y cuánto cuestan

13/07/2021 - 10:26 El Cronista

Estados Unidos, y en especial Miami, es uno de los destinos más elegidos por los argentinos que deciden emigrar. Sin embargo, quienes buscan empezar una nueva vida allí, no pueden desprenderse de algunas costumbres argentinas como el mate o las empanadas.

Todo eso lleva a que se desarrolle el llamado "mercado de la nostalgia" que hace que las empresas argentinas se esfuercen por exportar los típicos productos alimenticios (desde tapas de tarta hasta alfajores o galletitas) y captar esa parte de la demanda. Por supuesto, también hay muchos extranjeros que se tientan con las delicias albicelestes que arriban a su país, sobre todo los vinos que se posicionan en las góndolas estadounidenses como productos de alta calidad.

Para quien observa desde afuera, encontrar productos tan argentos como los BonoBon o las Criollitas en un supermercado de Estados Unidos no deja de ser sorprendente. Por eso, varios creadores de contenido salieron a hacer videos recorriendo las góndolas y mostrando qué se puede conseguir allí y, lo más importante, a qué precio.

Lo que más extrañan los argentinos que viven en el exterior es el mate. Por suerte, las góndolas de los supermercados latinos cuentan con una gran variedad de marcas y presentaciones. Según un video del canal de YouTube Californeando, en un supermercado de Concord, California, se puede conseguir un paquete de kilo de Nobleza gaucha a u$s 12,79, o uno de Cruz de Malta a u$s 13.

La curiosidad por averiguar los precios también llegó a TikTok. Según mostró en su cuenta la tiktoker Nina Klemo, en Estados Unidos también se consigue yerba marca Playadito (a u$s 11 el kilo), Amanda (a u$s 9) o Canarias (que llega a los u$s 14,20).

Y, vale hacer la aclaración, estos son los precios que se ven en la góndola. Al final de la compra se sumarán los impuestos que en ese país pueden rondar entre el 7% y el 9%

Siguiendo con las infusiones, por Estados Unidos también se puede conseguir mate cocido. El de marca Unión (por 40 saquitos) cuesta u$s 5,29 y el Rosamonte, u$s 7,99 (por 50 saquitos), según Californeando. "Por momentos venís y encontrás de todo y por momentos venís y no encontrás nada. Es medio venir y ver qué onda. Tapas de empanadas y yerba por lo general hay", explicó la youtuber que se llevó tapas de empanada La Salteña por u$s 7,50 (el paquete de 20 tapas).

La categoría de galletitas es de las preferidas, tanto dulces como saladas. El pack familiar de Criollitas se consigue por u$s 2,89 y la misma presentación de la marca Hogareñas cuesta u$s 4,42 (mientras el formato pequeño está u$s2,19). En tanto, Klemo mostró que el paquete de Rumba de 336 gramos cuesta US$ 4,10, el de 220 gramos de Opera está u$s 3,40 y las clásicas Chocolinas, u$s 4,30.

Kevin Cass y Oscar Alejandro se hicieron muy famosos por mostrar la "Miami argentina" y los productos que se consiguen en esa ciudad. Como mostraron en una charla con el cónsul argentino en Miami, se calcula que hay entre 76.000 y 80.000 argentinos radicados en La Florida y más de 700.000 visitan al año ese Estado.

Ellos también relevaron los precios de la gran variedad de galletitas que llega a ese país. Las famosas Merengadas, por ejemplo, se consiguen por u$s 3,49, los bizcochitos Don Satur por u$s 1,49, las galletas de arroz Cerealitas a u$s 2.99, las Pepas 9 de Oro a u$s 2,29, y el paquete de Surtido Bagley a u$s 2,99.

La oferta de dulces es incluso más amplia. Se consiguen conitos Jorgito (200 gramos) por u$s 6,99, Conitos Cachafaz por u$s 11.69, chupetines Baby Doll a u$s 13.29 la caja grande, cajas grandes de BonoBon (450 gramos) por u$s 12,99, piononos por u$s 3.89 cada uno y hasta bocaditos Marroc y Cabsha que se venden sueltos a u$s 0.89 cada uno.

Por supuesto no puede faltar el dulce de leche, que según Kevin Cass y Oscar Alejandro, se puede encontrar en presentación de un kilo a u$s 11,29 (la marca San Ignacio) o u$s 13,99 (el Havanna). Y, claro, gran cantidad de vinos de todos los precios: desde un Alamos Malbec a u$s 9.99 (750ml) o hasta Luigi Bosca Malbec (750 ml) por u$s 28.99.

Incluso se pueden encontrar productos como polenta Presto Pronta a u$s 3,79 o bebidas tipo Terma a u$s 5,89 (1.35l).