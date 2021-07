Time eligió los 100 mejores lugares del mundo y hay uno solo de la Argentina

24/07/2021 - 11:57 El Cronista

La revista estadounidense Time destacó a Mendoza como uno de los 100 mejores lugares del mundo para visitar en 2021. La provincia se ubica en el puesto 56 del ranking y es el único de la Argentina en la lista.

"Mendoza es una tranquila provincia agrícola de Argentina donde el vino fluye y las comidas al aire libre son imprescindibles", apunta la revista TIME sobre la elección. Además remarca que es "la región vinícola más famosa del país" y recomienda qué visitar.

Una es Casa de Uco Vineyards & Wine Resort, en Tunuyán: "Se encuentra junto a su propia laguna y ofrece un asado tradicional épico en los viñedos".

Otro de los lugares recomendados por la revista en la ciudad de Mendoza es La Central Vermutería, ubicada en Mitre casi San Lorenzo, que "importa la clásica tradición del bar de vermú (vermú de barril, platos pequeños, ambiente agradable) de Buenos Aires".

