Los 6 restaurantes argentinos entre los 25 mejores de América latina según TripAdvisor: cuáles son y cuánto cuesta ir a comer

08/08/2021 - 12:46 El Cronista

El famoso sitio de turismo Tripadvisor eligió a los mejores 25 restaurantes de Sudamérica y los reconoció en la edición 2021 de su premio Traveller`s Choice, Best of The Best. El listado se basa en las opiniones y calificaciones de viajeros de todo el planeta durante los últimos 12 meses.

Los resultados, si bien mostraron variedad en los estilos de comida, dominaron los argentinos y los brasileros. También se reconocieron cocinas de Perú, Chile, Colombia y Paraguay. El podio estuvo integrado por Oro Restaurante (de Río de Janeiro) -poseedor de dos estrellas Michelin-, Chila (de Buenos Aires) y Restaurante Pontremoli (de Campos Do Jordao). El listado completo quedó así:

1) Oro Restaurante (Río de Janeiro, Brasil)

2) Chila (Buenos Aires, Argentina)

3) Restaurante Pontremoli (Campos Do Jordao, Brasil)

4) Bodega Lagarde - Restaurant (Luján de Cuyo, Argentina)

5) Osaka Pardo y Aliaga (Lima, Perú)

6) Libertango Restaurant (Campos Do Jordao, Brasil)

7) 74 Restaurant (Búzios, Brasil)

8) Mistico Restaurant (Búzios, Brasil)

9) L'Etoile (Río de Janeiro, Brasil)

10) Maido (Lima, Perú)

11) Hachiko (Río de Janeiro, Brasil)

12) El Papagayo (Córdoba, Argentina)

13) Mahalo (Cuiaba, Brasil)

14) Tuyn (Maragogi, Brasil)

15) Sacro (Buenos Aires, Argentina)

16) Restaurante Hoppner (Gramado, Brasil)

17) Roux (Buenos Aires, Argentina)

18) Casa El Enemigo (Mendoza, Argentina)

19) Latin Grill (Santiago, Chile)

20) Osaka Cocina Nikkei (Bogotá, Colombia)

21) La Pampa (Medellín, Colombia)

22) La Cabrera (Asunción, Paraguay)

23) La Locanda Swissôtel Lima (Lima, Perú)

24) Nanka (Lima, Perú)

25) Carmen Restaurant Cartagena (Cartagena, Colombia)

A continuación, más detalles sobre los elegidos argentinos:

CHILA

Con Andrés Porcel como Alma Mater y Pedro Bargero como Chef Ejecutivo, cada plato es una sorpresa y un menú completo se parece a una gran ópera llena de escenas, personajes, matices y momentos emocionantes. En el podio de lo mejor de Sudamérica, los miembros de TripAdvisor lo describieron como "una experiencia multisensorial".

El restaurante ubicado en Puerto Madero (Alicia Moreau de Justo 1160) ofrece platos de comida argentina, internacional y contemporánea en un rango de precios de entre $ 9.682 y $ 14.524. Además, cuentan con opciones aptas para vegetarianos, veganos, y sin gluten.

De las 1334 opiniones que se dejaron en el sitio, 644 los calificaron como excelente y 132 como muy bueno. "Menú degustación exquisito, textura y sabores amalgamados a la perfección. Excelente la ambientación, ubicación de las mesas y la atención de todo su personal", reseñó una de las usuarias.

También ofrecen un menú degustación por $ 9800. Sobre este, uno de los usuarios opinó: "Excelente menú degustación, calidad increíble, un recorrido por todo el país con productos de cada región. El sommelier muy predispuesto, volveríamos a este lugar sin dudas".

BODEGA LAGARDE - RESTAURANT

Fundada en 1897, Bodega Lagarde fue adquirida en el año 1969 por la familia Pescarmona, quien le imprimió un sello que marcaría su identidad de bodega familiar productora de vinos de alta gama, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Hoy, la bodega es liderada por las jóvenes Sofía y Lucila Pescarmona, tercera generación de la familia.

Su restaurante ofrece almuerzos al aire libre, frente a sus viñedos centenarios y con la cordillera de los Andes de fondo. La cocina se basa en una combinación de variadas técnicas de cocción en fuego -chapa, rescoldo, asador, llama y hornos- con ingredientes autóctonos. Se elaboran recetas de autor con raíces en la cocina regional mestizadas por recetas de origen itálico.

En cada estación del año, el equipo de cocineros crea un menú de cuatro pasos que sigue la estructura italiana de entrada, pasta, carne y postre, cada uno maridado con los mejores vinos de la bodega. Para su elaboración utiliza productos locales de temporada, verduras y hierbas cultivadas en la huerta propia y el aceite de oliva virgen extra, fruto de los antiguos olivos de la finca.

El restaurante de Luján de Cuyo tiene más de 2400 reviews en TripAdvisor, y más de 1000 usuarios los calificaron con 5 estrellas. Los precios rondan entre $ 2.905 y $ 5.809.

"Imperdible atención y calidad. ¡¡Muy bueno toda la atención y el servicio los vinos!! Y la ambientación, nosotros elegimos almorzar al aire libre", dice una de las opiniones.

EL PAPAGAYO

Gastronomía de alta calidad en el centro de la Ciudad de Córdoba (Arturo M. Bas 69). El restaurante del chef santiagueño Javier Rodríguez tiene precios que van entre $ 1.936 - $ 4.841 y cosechó una buena cantidad de "Excelentes" entre los usuarios de TripAdvisor. De las 770 opiniones, 503 se llevaron la calificación máxima.

Está ubicado en un pasillo que mide sólo 2,30 metros de ancho y 36 de largo (por esto es el restaurante más angosto del país, y del mundo, quizás). Antiguamente, por él transitaba la servidumbre de las casonas de la cuadra. De hecho, todavía conserva las paredes de ladrillo del siglo XIX, donde hoy cuelgan obras de arte que acompañan la estética minimalista del lugar.

Allí de lunes a viernes (no abre los fines de semana) se ofrece un menú ejecutivo de 3 platos y otro de degustación de 8 pasos al mediodía, y de 8 y 11 a la noche. ¿La sorpresa? La carta no se publica en ningún lugar y cambia todos los días.

"Excelente experiencia, sobresale por la atención y la comida. Recomiendo los once pasos (en realidad 12 platos), desde los snacks gourmet, las entradas, plato principal y postres. Todo exquisito. Una experiencia para vivirla", opinó uno de los usuarios de TripAdvisor.

SACRO

El palermitano Sacro ofrece platos del mundo hechos a base de plantas como por ejemplo baos japoneses rellenos de zanahoria asada, chucrut, mostaza y cilantro; o burratina italiana de cajú, acompañada de tomates de estación, albahaca y rúcula; o una opción mexicana de nachos con palta, cheddar de mostaza, salsa verde, pico de gallo, crema de lima y cilantro; y hasta un paseo por India con la dosa, una masa realizada de arroz y frijoles, acompañada de raita-una salsa típica hindú- de coco y ensalada de hierbas.

Ubicado en Costa Rica 6038, tiene precios que rondan entre $ 968 y $ 2.905. Más de 700 personas dejaron su opinión sobre el restaurante y, de ellas, más de 400 lo calificaron como excelente.

"Platos originales, nuevas propuestas e ingredientes de calidad, sumado a los increíbles tragos y una atención cálida hacen imposible que no recomiende el lugar. ¡Vayan!", dijo uno de los usuarios, mientras que en TripAdvisor muchos elogiaron su imperdible ambientación.

ROUX

Del chef cordobés Martín Rebaudino ofrece un viaje a Francia desde el medio de Recoleta (Peña 2300). Esta esquina de cocina de autor recolectó más de 500 "excelentes" en TripAdvisor y muy buenos comentarios.

"Realmente una experiencia única, desde la presentación de los platos; con una gama de colores y sabores que los hacen ÚNICOS. Todo perfectamente ejecutado. Cocina gourmet de altísimo nivel. Les recomiendo que hagan un menú de paso: vale la pena. A pesar de la pandemia y la incomodidad del lugar rápidamente te olvidas de todo si lo que buscás es placer por la comida. No se olviden de visitarlo", dijo uno de los últimos usuarios en reseñar.

Otros lo compararon con una cena en París: "Excelente comida de autor, los platos de muy buena calidad y la cocción espectacular. ¡El pato un manjar! La degustación de quesos muy variada y ni que hablar del té con petit fours: a todo esto, sumarle la atención maravillosa de los empleados, siempre atentos, pero sin estar encima".

CASA EL ENEMIGO

Más que un restaurante es una experiencia, en la que los comensales se adentran en el universo de una familia bodeguera seducida por la vivencia del arte. Los Vigil abren las puertas de su casa para sumergiese en el mundo del vino, la cocina de autor y los misterios de la Divina Comedia. Infierno, Purgatorio y Paraíso: los salones principales están concebidos según el poema inmortal de Dante.

Uno de los spots preferidos de quienes visitan Mendoza, recibió más de 2300 calificaciones "excelente" en TripAdvisor.

"¡Impecable todo! Desde que llegamos nos hicieron sentir como en casa, hicimos visita guiada y luego nos quedamos a cenar, recomiendo las costillas, de no creer!!!", dijo una de las usuarias.

"Súper recomendable. Almorzamos al aire libre. Muy buena atención de los mozos, el sommelier con excelente predisposición mostrando su pasión por los vinos nos brindó muy buenas explicaciones en todo momento", fue otro de los comentarios.

