El Negocio de la carne madurada, los salvó en la pandemia: de qué se trata

21/08/2021 - 13:52 El Cronista

Su color es poco atractivo, pero los entendidos dicen que su sabor es incomparable. Las carnes maduradas llegaron hace apenas algunos años a la Argentina como una moda de la mano de los más exclusivos restaurantes. Para dos emprendedores, los cortes dry aged se convirtieron en su salvoconducto en medio de la pandemia y crearon el primer delivery de carne Premium con cortes de categorías y carnes añejadas.

Se trata de Asador Box, una caja con todo lo que se necesita para hacer un asado con cortes premium, de pastura y dry aged. Los boxes parten de los $ 4900 y llegan hasta los $ 15000.

"Llegamos a este negocio en búsqueda a una solución a nuestra realidad en medio de la pandemia. Mi socio tenía un restaurante de comida al paso en el Microcentro y yo trabajaba con la industria del turismo con mi agencia de marketing, dos negocios que se derrumbaron con la pandemia", cuenta Martín Nahra que junto a Gabriel Hofnug crearon Asador Box hace poco menos de un año.

Pero en un mercado como el argentino donde los amantes de la parrilla disfrutan del ritual de buscar los mejores cortes en sus carnicerías de confianza, no parecía un negocio fácil. "El diferencial está en la calidad de los productos y en ofrecer mercadería que no están en los comercios de barrio. No competimos con las carnicerías", aclara Nahra.

Asador Box es una caja que contiene cortes tradicionales 100% pastura -seleccionados y marinados-, y exclusivos cortes dry aged. Comenzaron a operar con una oferta de solo cuatro boxes y hoy tienen más de doce propuestas y ofrecen la posibilidad de personalizar el contenido del box.

"En plena pandemia nos tuvimos que reconvertir. Con los restaurantes cerrados empezamos a ver un negocio en las carnes maduradas. Porque en el país la oferta está muy instalada en los restó pero no tanto en la comercialización del producto", explica su creador. La repercusión superó todas las proyecciones.

Uno de los pioneros en la materia es el restaurante Elena, del Four Seasons Hotel Buenos Aires. Mientras que carnicerías hay muy pocas la más reconocida es Tomahawk Carnes & Vinos, en Palermo.

Para armar Asador Box sumaron unos u$s 50 mil para transformar un negocio gastronómico que había nacido con una inversión inicial que rondaba los u$s 80 mil. "Ya contábamos con el local, tuvimos que hacer una inversión en cámaras de frío, en mercadería, en marketing y en packaing", explica.

Hoy Asador Box se maneja con clientes estables pero se suman nuevos paladares día a día. "Nuestro público es ABC1, se trata de un paladar muy refinado. Pero, en el último tiempo también empezamos a llegar a un comprador de clase media, que nos elige como un gustito. Como come sushi para ocasiones especiales, también compra nuestra carne para eventos puntuales", describe Nahra.

Si bien la mayoría de los clientes eligen el sistema de delivery la empresa también cuenta con un sistema de pick up. "Utilizamos el local que tenía mi socio en el Microcentro para que puedan venir a retirar los productos que compran", explica.

Una de las principales características de este negocio es que al ser un nicho tan específico y manejarse con clientes fieles, los pedidos se personalizan. "Si bien contamos con cajas armadas también las hacemos por pedido. Nosotros contamos con un gran stock, si nos piden entraña, bife de asado o banderita de asado, lo tenemos. Son jugadores difíciles de conseguir en las carnicerías", reconoce este amante de la carne y del buen comer.

A menos de un año de su lanzamiento, sus creadores ya están evaluando la posibilidad de abrir el primer local antes de fin de año.

"Todavía no sabemos la plaza, tenemos tres en vista. Una posibilidad es en los patios gastronómicos de la Ciudad, en el mercado de Belgrano, otra en Villa Devoto porque tenemos muchos clientes y es una zona residencial y la tercera opción es zona norte", describe.