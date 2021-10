Cómo es Isla Mosquito, la nueva súper isla para turistas: por qué cuesta desde u$s 17.500 por noche

06/10/2021 - 13:33 El Cronista

Moskito Island, la exclusiva isla del multimillonario Richard Branson en las Islas Vírgenes Británicas, abrió al turismo dos propiedades de lujo después de más de 14 años de desarrollo: The Point Estate y The Oasis Estate.

Moskito es la más nueva y exclusiva de las islas privadas del Caribe: un patio de recreo aislado para multimillonarios, hogar de fincas de villas de propiedad privada, todas reunidas por actividades recreativas de primera clase.

Extendida a lo largo de 125 acres, frente a su isla hermana Necker, Moskito Island brinda una experiencia de hospitalidad de lujo en el Caribe. Sus últimas dos incorporaciones se unen a la existente Branson Estate de 11 habitaciones, bajo la cartera de Virgin Limited Edition, la colección de Sir Richard Branson de ocho hoteles de lujo alrededor del mundo.

Quienes visiten Mosquito podrán disfrutar de la privacidad y el glamour de una isla privada con la elección de algunas de las mejores propiedades de alquiler del mundo, cada una con su propio estilo y oferta individual.

Situado en el punto más alto de la isla, Oasis Estate tiene nueve habitaciones modernas y elegantes. La joya de la finca es la habitación principal de 75 metros cuadrados, que cuenta con un dormitorio de planta abierta, una sala de estar, una amplia terraza de 180 grados y área de entretenimiento.

La casa principal de cuatro pisos está ubicada en la cima de la colina y utiliza los accidentes geográficos naturales, con impresionantes terrazas transparentes de dos niveles que emergen del núcleo central de la finca.

Con múltiples bares, una amplia sala de billar y películas, una terraza en la azotea con vistas 360 y una piscina envolvente, la propiedad ofrece el equilibrio perfecto de diversión, privacidad y relajación para atender todas las necesidades de los huéspedes.

Por el otro Point Estate, de ocho habitaciones, se encuentra junto a un acantilado, con vistas a la impresionante playa Manchioneel de la isla y a la vecina Virgen Gorda. Inspirándose en el diseño de los viajes de los propietarios por todo el mundo, The Point Estate ofrece alojamiento independiente y una casa principal de entretenimiento.

La amplia área común de la casa principal une la propiedad como un espacio de comedor y entretenimiento, con una cocina y un bar contemporáneos y una enorme piscina de borde infinito que ofrece vistas de 180 grados de las aguas turquesas circundantes.

El comedor se encuentra al aire libre, junto al mar, y ofrece posiblemente el mejor punto de vista de las puestas de sol de las Islas Vírgenes Británicas que cualquier otro lugar de la isla. Los huéspedes que se alojen en The Point Estate tienen acceso exclusivo por escaleras a la playa de Manchioneel, la playa principal de la isla Moskito.

The Oasis y The Point se unen a Branson Estate, propiedad de la familia Branson inaugurada en 2020. Ubicado en una ubicación idílica, al lado de las instalaciones recreativas comunitarias de la isla, The Branson Estate fue la primera finca en la isla Moskito con tres hermosas villas conectadas por pasarelas elevadas de madera, incluso la residencia principal, Headland House, que alberga las áreas principales de estar, comedor y entretenimiento, la suite principal y dos habitaciones.

Las tarifas para la isla Moskito comienzan desde u$s 17.500 por noche durante la temporada baja, basadas en una estadía mínima de cuatro noches en The Point Estate para hasta 16 huéspedes. Las tarifas incluyen un administrador dedicado, un chef y un equipo privado. Además de todas las comidas, bebidas, deportes acuáticos y un itinerario personalizado de principio a fin.