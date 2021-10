Del mejor al último: entre los peores platos de comida del mundo hay uno argentino ¿cuál es?

14/10/2021 - 13:57 El Cronista

El foro de Taste Atlas publicó un nuevo ranking titulado "South American Food Ranked" (El Ranking de la Comida de América del Sur) en el cual se describen muchos platos típicos de la región y se los califica de mejor a peor.

TASTE ATLAS: EL FORO DE EXPERTOS GASTRONÓMICOS

La gastronomía es una de las mejores formas de conocer la cultura local: está fue la idea que siguió la periodista croata Matija Babic cuando se propuso crear el foro de Taste Atlas, el atlas de comida de todo el mundo que proporciona información relevante sobre qué comer en cada rincón del planeta y arma rankings de los mejores platos.

PRESENCIA ARGENTINA ENTRE LO MEJOR DEL MUNDO SEGÚN TASTE ATLAS

En muchas ocasiones, la gastronomía argentina ha formado parte de las joyas de los listados del foro. Por ejemplo, el Asado Argentino quedó en el primer puesto del listado "10 Best Rated South American Foods and Beverages" (Las 10 mejores comidas y bebidas de América del Sur). También, las Empanadas Tucumanas ocuparon el primer lugar en el ranking "10 Best Rated South American Street Food" (Las 10 mejores comidas al paso de América del Sur).

Por su parte, el choripán, o "chori", fue un poco más allá y quedó en el cuarto puesto del ranking de los mejores sándwiches del mundo. El foro describió al chori como "la comida callejera argentina definitiva". El icono argentino se ubicó dentro de la categoría "Great" (genial) con 4.4 estrellas. Detrás, en el mismo segmento, se ubicaron el Reuben de los Estados Unidos (4.2 estrellas) y el Croque Monsieur francés (4.1 estrellas).

También, en el ranking de las comidas más populares de América del Sur, la Argentina se quedó con 14 puestos del listado:

Alfajor

Asado

Parrilla

Dulce de leche

Milanesa

Chimichurri

Medialunas

Choripán

Sándwich de lomo

Rogel

Sándwiches de miga

Chocotorta

Pizza Fugazza

Pizza Fugazzeta

DEL MEJOR AL PEOR: LA PEOR COMIDA DEL MUNDO ES ARGENTINA

La gloria de la gastronomía local también encontró golpes bajos. Un plato típico argentino fue considerado entre los peores del mundo: el Tomate Relleno. Las 48.606 personas que forman parte de Taste Atlas calificaron este plato veraniego con apenas 2.7 estrellas.

A los tomates rellenos los acompañan dos platos colombianos: la hormiga culona, una preparación exótica que se hace con la parte inferior de las hormigas; y la changua, un caldo hecho con huevo, leche de vaca, calado, agua, semillas de cilantro y papa.