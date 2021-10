Quién es William Shatner, el capitán Kirk en Star Trek y cómo es la nave que lo llevó al espacio

14/10/2021 - 14:11 El Cronista

El actor William Shatner viajó exitosamente al espacio exterior. "Estoy abrumado", expresó tras la experiencia este canadiense de 90 años que es conocido en todo el mundo por interpretar al capitán James T. Kirk en la serie original de la franquicia Star Trek.

Shatner celebró su viaje a bordo de una nave de la empresa Blue Origin, propiedad del magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos.

"Todo el mundo tiene que hacer esto", dijo el actor a Bezos tras aterrizar de nuevo en la Tierra. "Ha sido increíble".

Entre lágrimas, añadió: "Lo que me has dado es la experiencia más profunda. Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder retener lo que siento ahora. No quiero perderlo".

De esta manera, el actor cumplió con la máxima de la serie que lo hizo famoso: llegó adonde nadie había llegado antes.

Tres meses después de que Bezos viajó al espacio a bordo de un cohete construido por su compañía, la nave llevó a otra tripulación civil a un viaje suborbital, pero esta vez incluyó a bordo al actor.

Shatner es ahora la persona de mayor edad que ha volado al espacio, superando el récord establecido por la pionera de la aviación Wally Funk, de 82 años, que voló en el primer vuelo tripulado de Blue Origin, el 20 de julio.

QUIÉN ES WILLIAM SHATNER

William Shatner, que nació en Montreal, Canadá, el 22 de marzo de 1931. Es un actor, productor, director, e intérprete canadiense y es conocido por su papel de capitán Kirk en la serie Star Trek.

Shatner nació en el barrio de Notre-Dame-de-Grâce en Montreal, Quebec. Su abuelo paterno, el austríaco Wolf Schattner, adaptó su apellido a la versión anglosajona, quedando como "Shatner".

Shatner fue estudió Economía en la Facultad de Administración de la Universidad McGill en Montreal, donde se graduó con un título de Bachelor of Commerce.

El actor participó, además de Star Trek -la serie comenzó en 1966, duró 69 episodios divididos en tres temporadas, fue cancelada en 1969 pero luego (gracias a las repeticiones) se convirtió en un fenómeno global-, en la película en esperanto Incubus, protagonizó en los 80 la serie T. J. Hooker y posteriormente ha hecho alguna aparición estelar en películas como Showtime, Dodgeball: A True Underdog Story o en ambas partes de Miss Congeniality, por citar alguno de sus papeles.

Pero antes de todo esto, Shatner se hizó conocido en los Estados Unidos cuando interpretó a uno de los hermanos Karamazov en la película de Richard Brooks de 1958, protagonizada por Yul Brynner.

En 1965 apareció en el episodio "Stranger in the Mirror" de la exitosa serie de televisión El fugitivo, donde interpretó el papel de Tony Burrell, un expolicía con graves trastornos psiquiátricos.

Su carrera ha pasado por altibajos, si bien a partir de 2003 ha recuperado un lugar privilegiado en la escena televisiva estadounidense con su personaje de Denny Crane, inicialmente aparecido en la laureada The Practice y que debido a su éxito generó la exitosa serie Boston Legal: su interpretación de este personaje le ha merecido ya dos Emmy y un Golden Globe, y tras haber pasado prácticamente desapercibido durante la década de 1990, Shatner vuelve a ser un personaje influyente en la televisión estadounidense.

También formó parte de una campaña navideña en 2007 del videojuego World Of Warcraft, junto a Mr. T y Verne Troyer en Estados Unidos, Willy Toledo en España y Jean Claude Van Damme en Francia, en el anuncio era un chamán.

Shatner apareció en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 y puede decirse que es uno de los canadienses más famosos del mundo.

Se le vio recientemente durante un capítulo en el programa Cazadores de tesoros del History Channel en español.

¿CÓMO ES LA NAVE EN LA QUE VIAJÓ WILLIAM SHATNER, EL ACTOR DE STAR TREK?

El cohete reutilizable New Shepard y la cápsula despegaron del Sitio de Lanzamiento Uno de Blue Origin, justo al norte de la ciudad de Van Horn, en el oeste de Texas, a las 9:49 hora local.

Tras un vuelo de 10 minutos, durante el cual la tripulación experimentó unos cuatro minutos de ingravidez en el espacio exterior, la cápsula devolvió a la tripulación a la Tierra de forma segura con un aterrizaje asistido por paracaídas cerca de las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas.

El cohete, que se separó de la cápsula después de lanzar a la tripulación al espacio, también ejecutó con éxito un aterrizaje vertical unos siete minutos después del despegue, tocando tierra a sólo tres kilómetros al norte de la plataforma de lanzamiento. La cápsula alcanzó una altitud máxima de casi 106 km, algunos kilómetros más que el límite ampliamente reconocido del espacio.

¿QUÉ TIENE QUE VER JEFF BEZOS CON EL VIAJE AL ESPACIO DE WILLIAM SHATNER, DE STAR TREK?

Blue Origin es una empresa privada de vuelos espaciales con sede en Kent (Washington) que trabaja para enviar turistas al espacio en su cohete suborbital reutilizable llamado New Shepard. La empresa fue creada en el año 2000 por Jeff Bezos, una de las personas más ricas del globo.

Este año, luego de varias vicisitudes, el cohete viajó por primera vez al espacio con pasajeros, entre los que estuvo el mismísimo Bezos.

El empresario, un fanático reconocido de la saga que hasta participó como extra en su última versión cinematográfica, Star Trek: Beyond (2016), invitó a Shatner a ser parte del segundo vuelo suborbital de la firma.

¿QUIÉNES ACOMPAÑAN A WILLIAM SHATNER DE STAR TREK EN EL VIAJE AL ESPACIO?

Bezos, fan de toda la vida de "Star Trek", llevó a Shatner como invitado. Con él iban tres compañeros de tripulación: Chris Boshuizen, cofundador de la empresa de satélites Planet Labs, y el ejecutivo de software Glen de Vries, ambos clientes de pago, y Audrey Powers, vicepresidenta de operaciones de misión y vuelo de Blue Origin.

¿CUÁNTO CUESTA EL VIAJE DE WILLIAM SHATNER, DE STAR TREK, A LA ÓRBITA TERRESTRE?

Blue Origin planea utilizar el New Shepard para competir directamente con el multimillonario británico Richard Branson y su empresa de turismo espacial suborbital, Virgin Galactic.

Los billetes de Virgin Galactic cuestan unos u$s 450.000, más que el precio medio de venta de una vivienda en Estados Unidos. Blue Origin no ha fijado públicamente el precio de los billetes, aunque recientemente vendió uno en una subasta por la friolera de u$s 28 millones.

Shatner volará como invitado complementario, aunque Bezos dijo en julio que la compañía ha vendido casi u$s 100 millones en total.