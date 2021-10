Cuáles son las aerolíneas internacionales que regresan a la Argentina

17/10/2021 - 14:50 El Cronista

Desde que se inició la pandemia, en marzo de 2020, 10 compañías aéreas internacionales suspendieron sus vuelos regulares a la Argentina, por las restricciones locales y los cierres de fronteras a nivel global.

Ahora, con la flexibilización de los cupos de ingresos al país, la eliminación total de las restricciones a partir del próximo 19 de octubre, según lo anunció la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el 5 de octubre pasado, y la luz verde para el arribo de extranjeros desde el 1º de noviembre, seis empresas de las 10 anunciaron que volverán a volar a la Argentina próximamente o ya están operando.

Las 10 compañías que habían suspendido sus vuelos durante la pandemia eran Cubana de Aviación, Emirates, Alitalia, Gol, Azul, Sky, Turkish Airlines, British Airways, Air Canada y Ethiopian Airlines.





LAS QUE YA COMENZARON A OPERAR

Turkish Airlines reinició sus vuelos en julio pasado desde Estambul, vía San Pablo, luego que el Gobierno argentino levantara la veda de viajes a Turquía. En realidad, la empresa había regresado el 1º de noviembre de 2020, pero debió suspender su operación meses después en virtud de esa medida.

La low cost chilena Sky Airline volvió a operar a fines de septiembre desde Santiago a Buenos Aires. En esta segunda quincena de octubre, unirá ambas ciudades cuatro veces a la semana. Para noviembre, la compañía solicitó cinco vuelos por semana a Ezeiza y volver a conectar Santiago con Mendoza, con tres frecuencias semanales, vuelos que aún restan ser aprobados por la ANAC.





LAS QUE ANUNCIARON SU REGRESO

Air Canadá informó el jueves que que tiene previsto retomar su operación hacia Buenos Aires a partir del 10 de diciembre. Los vuelos, que deben ser aprobados por la ANAC, operarían cuatro veces por semana, inicialmente los lunes, martes, jueves y sábados, uniendo a la capital argentina con Montreal, vía San Pablo, Brasil. Quienes viajan a Toronto, pueden conectar en forma inmediata en San Pablo con el vuelo de la compañía que une la ciudad brasileña con la canadiense.

Cubana de Aviación tiene previsto unir nuevamente La Habana con Buenos Aires desde el 20 de noviembre, con una frecuencia semanal. Si bien no dio precisiones, en su central de reservas figuran habilitados vuelos desde esa fecha, y restan también ser aprobados por la ANAC.

Ethiopian Airlines había volado al país hasta principios de junio de 2021, pero debió dejar de hacerlo por las restricciones. Ahora, en su sistema figuran vuelos a partir del 13 de diciembre desde Addis Abeba a Ezeiza, vía San Pablo, con una frecuencia de tres veces a la semana, que aún restan también ser aprobados.

British Airways anunció que volverá a operar a los destinos de América del Sur, San Pablo y Buenos Aires, "antes de Navidad", sin dar mayores precisiones en cuanto a fechas ni frecuencias, luego de que el gobierno británico eliminara a ambos países de la lista roja por el Covid-19. Hasta ahora, en su sistema de reservas sólo pueden comprarse pasajes para viajar a Londres vía Madrid, con Iberia.

En general, todas las compañías que vuelven a retomar rutas internacionales ofrecen políticas flexibles para cambiar de fecha la reserva sin costo o por un voucher o crédito a favor, para que los viajeros se animen a comprar.

Por último, otras cuatro dejaron de operar de forma permanente, al menos en el corto plazo, en la Argentina.

Se trata de LAN (Latam Argentina), que cerró su filiar local, dejó de operar cabotaje, pero ahora continúa realizando vuelos internacionales a la Argentina a través de sus filiales de Chile, Brasil y Perú.

También Air New Zealand anunció en abril que en junio cerraba sus oficinas locales y no tenía previsto volver a unir Auckland con Buenos Aires tras el Covid. En este caso, no sólo pesaron las restricciones por el Covid. La demanda de la ruta, antes de la pandemia, no era la esperada, en función de las fuertes devaluaciones del peso argentino, que encarecieron esos viajes, situación a la que luego se le sumaron los nuevos impuestos para viajar al exterior, poco antes del covid.

Además, Qatar Airways dio de baja la ruta entre Doha y Buenos Aires en agosto de 2020, además de Norwegian Air, que operaba vuelos low cost entre Londres y Ezeiza, con su filial británica.