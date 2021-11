Parques Disney de Florida a Japón: todos los precios y cuánto cuestan para los argentinos

08/11/2021 - 12:20 El Cronista

Uno de los viajes más típicos de los argentinos es la visita al estado de Florida, en los Estados Unidos, para recorrer los famosos parques Disney con toda su variedad. No obstante, aunque las instalaciones de esta zona son las más grandes y completas, el gigante del entretenimiento posee una amplia variedad de parques que se pueden visitar a lo largo de todo el mundo.

Se trata de seis complejos ubicados en tres continentes distintos: la sede central se encuentra en Orlando, Florida, luego están los parques ubicados en Anaheim, California y Disney Paris, la única sede europea que opera en Francia. Además, existen otros tres parques en Asia: Disneyland Tokyo, en Japón; Disneyland Hong Kong y Shanghai Disney Resort, ubicado en la ciudad más poblada de China.

Dentro de estos complejos también existen distintos parques temáticos e incluso algunos de ellos son puramente de agua. El Disney de Orlando, por ejemplo, es el que más variedad tiene con Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot y Hollywood Studios, además de dos parques acuáticos, Disney's Typhoon Lagoon y Disney's Blizzard Beach.

Toda esta variedad implica, también, distintos valores dependiendo de una serie de factores como la ubicación del parque, si se visita es una fecha concurrida o no, cuántos días se ingresará o a cuántas atracciones se espera acceder. Además, Disney también tiene disponibles pases anuales, los cuales resultan más económicos si es que se les da el uso esperado, junto a diversa variedad de extras que pueden encarecer los distintos costos.

PARQUE POR PARQUE, LOS DISTINTOS TICKETS Y VALORES EN TODO EL MUNDO

DISNEY ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

Este complejo es el principal del negocio de Disney y presenta seis parques distintos dentro de este, los cuales obligan a quién quiera conocerlos todos a sacar tickets por más de un día. El hecho de visitar Disney Florida dos o más días seguidos cambia el precio de la entrada mientras que también se puede seleccionar la opción de "Park Hopper", la cual permite visitar dos parques distintos en un solo día.

Al igual que el parque de California, el de Florida posee un esquema de distintos precios de acuerdo a la demanda en el día que se visita: este fue establecido en el 2016 y da paso a que se cobren más caros los días en los que las visitas aumentan.

Todos los valores de Disney Florida para un adulto en dólares a noviembre del 2021

Ticket por un día: u$s 109 a u$s 159 por día

Ticket por dos días: u$s 107 a u$s 155 por día

Ticket por tres días: u$s 105 a u$s 149 por día

Ticket por cuatro días: u$s 103 a u$s 141 por día

Ticket por cinco días: u$s 88 a u$s 120 por día

Ticket por seis días: u$s 75 a u$s 103 por día

Ticket por siete días: u$s 67 a u$s 91 por día

Ticket por ocho días: u$s 61 a u$s 82 por día

Ticket por nueve días: u$s 56 a u$s 75 por día

Ticket por diez días: u$s 52 a u$s 69 por día

Valores del ticket "Park Hopper", el cual permite visitar distintos parques en un día:

Ticket por un día: u$s 174 a u$s 224 por día

Ticket por dos días: u$s 144 a u$s 193 por día

Ticket por tres días: u$s 130 a u$s 174 por día

Ticket por cuatro días: u$s 124 a u$s 162 por día

Ticket por cinco días: u$s 105 a u$s 137 por día

Ticket por seis días: u$s 90 a u$s 117 por día

Ticket por siete días: u$s 88 a u$s 103 por día

Ticket por ocho días: u$s 80 a u$s 93 por día

Ticket por nueve días: u$s 66 a u$s 84 por día

Ticket por diez días: u$s 61 a u$s 77 por día

DISNEY ANAHEIM, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS

Los parques de California, los cuales incluyen a Disneyland y al California Adventure Park, son los más antiguos y a finales de octubre remarcaron sus precios para acercarse a su complejo hermano de la costa este de los Estados Unidos.

Así, los valores de Disney California por nivel a noviembre del 2021 para un adulto son:

Nivel uno: u$s 104 por día

Nivel dos: u$s 119 por día

Nivel tres: u$s 134 por día

Nivel cuatro: u$s 149 por día

Nivel cinco: u$s 159 por día

Nivel seis: u$s 164 por día

Los valores de los niveles más altos para más de un día, por su parte, son:

Boleto de 2 días, 1 parque por día: u$s 255

Boleto de 2 días para "Park Hopper": u$s 315

Boleto de 3 días, 1 parque por día: u$s 330

Boleto de 3 días para "Park Hopper": u$s 390

Boleto de 4 días, 1 parque por día: u$s 360

Boleto de 4 días para "Park Hopper": u$s 420

Boleto de 5 días, 1 parque por día: u$s 380

Boleto de 5 días para "Park Hopper": u$s 440

EURODISNEY - DISNEY PARÍS, FRANCIA

Los parques de Disney en Francia se separan en el clásico Disneyland y en Walt Disney Studios. En Francia también se manejan por niveles y los valores para adultos a noviembre del 2021 eligiendo una fecha fija y yendo a un solo parque por día oscilan de la siguiente forma:

Nivel uno por un día: EU $63.72 por día

Nivel dos por un día: EU 69.62 por día

Nivel tres por dos días: EU $93.22 por día

Nivel cuatro por tres: EU $105.01 por día

DISNEY TOKIO, JAPÓN

Los tickets para el parque de Disney en Japón también tienen el cuenta el horario de entrada. Sus valores a noviembre del 2021 para un adulto son:

Ticket de 1 día desde la apertura del parque a las 10:00 am: 7,900 yen a 9,400 yen (u$s 69,44 a u$s 82,63)

Ticket de 1 día desde las 10:30 am: 7,400 yen a 8,900 yen (u$s 65,05 a u$s 78,23)

Ticket de 1 días desde las 12 del mediodía: 6,900 yen a 8,400 yen (u$s 60,65 a u$s 73,84)

Entrada anticipada, a las 8:00 am en vez de a las 10: 3000 yen extra al ticket básico (u$s 26,37 extra)

DISNEY HONG KONG

Disney Hong Kong también aumentó sus valores en octubre de este año, estableciendo un sistema de dos niveles para los días de alta y baja demanda. Así, a noviembre del 2021 el precio para adultos para un día para alta demanda es de HK $ 699 (u$s 89,82) y para un día de baja demanda es de HK $ 639 (u$s 82,11)

