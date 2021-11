Esta herramienta es la que va a cambiar cómo se brinda la salud en la Argentina

18/11/2021 - 11:37 El Cronista

La pandemia ha impulsado la adopción de la nube en diversos sectores. Según IDC, el tamaño del mercado de la nube en Argentina alcanzó los u$s 279 millones en 2020 y se espera que el consumo de la nube crezca un 29,7% (CAGR) de 2019 a 2024.

En el caso del sector de la salud, Martin Pruzanski, Jefe de Cloud de Movistar Empresas, explica que la nube facilita la implementación de nuevos servicios como sobre nube pública (AWS, Azure, Google, Huawei Cloud), sobre soluciones híbridas (Managed Cloud, VDC y su integración con nube pública) y acerca los servicios SaaS dentro de los cuales se destacan la atención virtual (IVR, Redes Sociales, Whatsapp, etc.) y soluciones de disponibilización de estudios e imágenes que, además de servir como resguardo, permiten que los pacientes accedan a sus resultados a través de Internet.

De hecho, dice, "la pandemia aceleró algunos procesos de adopción de estas soluciones. Cada vez más instituciones sanitarias de todos los tamaños integran soluciones cloud en sus estrategias de TI. En Argentina y América del Sur, tenemos organizaciones utilizando servicios de computación en la nube de AWS como Swiss Medical Group, el Hospital Italiano de Buenos Aires, la Red Christus de Chile y los programas de vacunación contra COVID-19 en Paraguay y Uruguay que fueron realizados con gran agilidad, escalabilidad y seguridad".

Según Lorena Zicker, Gerente Regional del Sector Público para el Cono Sur en Amazon Web Services, al aprovechar la nube, las organizaciones de atención médica tienen más flexibilidad para responder a las crisis y cambiar rápidamente, y tienen un acceso más fácil y rápido a la investigación y a los otros recursos que necesitan para brindar una atención de calidad centrada en el paciente.

"La nube permite a los proveedores de salud innovar más rápido para los pacientes, desbloquear el potencial de los datos para mejorarlos, desarrollar un enfoque de atención más personalizado y agilizar la investigación científica y el desarrollo de soluciones para tratar un sinfín de enfermedades", asegura.

Por su parte, Germán Borromei, Gerente General de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, plantea que la tecnología juega un papel fundamental para las organizaciones sanitarias y la nube permite, tanto a los sistemas de salud como a las organizaciones, avanzar y hacer frente a muchos desafíos clave.

"Además de los beneficios ya conocidos de reducción de costos y mejora en la rentabilidad, potencia la disponibilidad de información - lo que resulta clave para mejorar la atención al público y ofrecerles la mejor experiencia posible".

Con el Covid-19 quedó demostrado que tener la información centralizada, ordenada y disponible para aquellos que más lo necesitan (trabajadores de la salud y tomadores de decisiones) es un beneficio que la nube trae a todas las empresas y organizaciones que se incorporen a ella.

En este sentido, Horacio Fernández Delpech, CEO de Skyonline, plantea: "La pandemia que nos llevó a todos a diferentes esquemas de aislamiento y a la necesidad de liberar los centros médicos, nos imposibilitó la continuidad de los controles y seguimiento de tratamientos médicos. El miedo a las consultas debido a la posibilidad de contagio, etc. hizo que las soluciones digitales de telemedicina, cartillas y recetas digitales, etc. crecieran exponencialmente. Asimismo, las diversas nubes posibilitan la centralización de los datos, los cuales ayudan a evitar la repetitividad de los análisis y eventualmente con IA mediante podrá ayudarnos en diagnósticos rápidos y precoces para evitar descubrir las enfermedades demasiado tarde".

En la misma línea, Pablo Vittori, Board Member & Advisor de Nubiral, agrega que la transformación que significó Cloud en los últimos años se aceleró exponencialmente con la llegada de COVID-19 al mundo.

"Hoy cualquier organización, en particular las sanitarias, necesitan contar con escalabilidad y poder de cómputo para anticiparse a la demanda en procesos complejos o ante picos de consultas por servicios, sumando a esto la descentralización de los procesos administrativos y la operación."





EN LA PRÁCTICA MISMA

La digitalización ha generado grandes oportunidades para todas las industrias. En salud en particular, los mayores avances se dieron en todo lo relacionado con la telemedicina. La atención a los pacientes de forma remota y la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al diagnóstico mediante el análisis de imágenes son sólo algunos de los proyectos que han desarrollado desde Google Cloud en el último tiempo.

"En la atención a pacientes de forma remota, la tecnología resulta clave para integrar servicios médicos en red a lo largo del territorio nacional y brindar así mayor valor agregado", dice Natalia Scaliter, Gerenta General de Google Cloud Argentina.

"Este es el caso de Medifé con quien además desarrollamos una plataforma basada en Google Cloud y Google Workspace que permite realizar una gestión clínica integral, incluso con las historias clínicas de los pacientes.

El sector de los servicios de salud es uno de los más tradicionales en relación a la tecnología, y es por esto mismo que tiene un enorme potencial para redefinir nuevos procesos que se adapten a la evolución del servicio que los pacientes esperan "Con la tecnología de la nube es posible dar grandes pasos en innovación, optimización y simplificación de procesos, lo que se traduce en una mejor experiencia tanto para los pacientes como para el personal del sector", asegura Scaliter.

Según Fernanda Sampaio, vicepresidente de Ventas en Salesforce Argentina, cada vez más organizaciones se suben a la nube para obtener mayor rentabilidad, personalizar sus servicios y mejorar el contacto entre los equipos de atención y los pacientes. "En Argentina estamos notando que cada vez hay más organizaciones del rubro salud que se animan a adoptar las soluciones de nube de Salesforce. Empresas de medicina privadas como Avalian y Medifé utilizaron con éxito distintas soluciones para agilizar su transformación digital y acercarse a sus públicos", comparte.

Al respecto, Facundo Trillo Quiroga, CIO de Medifé, cuenta: "En nuestra organización la demanda del servicio creció exponencialmente: en pocos meses la demanda por video-consultas se multiplicó 200 veces. La capacidad de escalar de forma tan rápida no hubiese sido posible sin servicios cloud. Además, en un mes pudimos digitalizar 100% nuestros procesos, permitiendo a asociados y prestadores médicos presentar documentación -que antes hacían en papel y de forma presencial- en formato digital y de manera remota a través de la nube.

La compañía utilizó Salesforce Sales Cloud, una plataforma en la nube que automatiza las ventas para optimizar la gestión de sus clientes y agilizar tareas administrativas. Como resultado, se logró una reducción en la cantidad de reclamos, una mejora en el índice de satisfacción de asociados y la posibilidad de abarcar a todos sin importar su ubicación o grupo etario.

Por su parte, Tomás Reboursin, director de Sector Público de Microsoft, asegura: "La nube de Microsoft reúne capacidades confiables e integradas, que enriquecen la interacción con el paciente y conectan a los equipos médicos para mejorar la colaboración, la toma de decisiones y la eficiencia operativa". En esta línea, el trabajo que la empresa estuvo haciendo con el SAME es un gran ejemplo de cómo la tecnología ayuda a los profesionales de la salud a salvar vidas. "Junto con nuestro partner EXO, donamos equipos de telemedicina que utilizan Microsoft Azure para conectar a los profesionales de la salud ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Los equipos también incorporan Microsoft 365 que permite a todo el personal de salud estar conectado y trabajar de forma colaborativa y en tiempo real, a través de chat y video de Microsoft Teams y también a través de toda la suite de productividad que incluye Excel, Word, PowerPoint, almacenamiento en OneDrive, entre otras herramientas", detalla el Reboursin.

Diego Landa, Director General de Markey, empresa que ofrece soluciones de salud, asegura que la implementación de servicios de nube tuvo un impacto positivo durante la crisis sanitaria por COVID-19. "Trabajamos junto a la provincia de Corrientes. Allí, tenemos conectados unos 20 establecimientos de salud con un hospital de campaña de COVID con 700 camas. Gracias a la nube, los médicos del hospital de campaña tienen acceso a la historia clínica de todos los pacientes que se atendieron en otros centros de salud y hospitales de la provincia. La nube, en nuestro caso la de Oracle, tiene una fluidez y una respuesta que va acorde a la necesidades que tienen hoy en día las diferentes regiones y establecimientos que están afrontando la pandemia día a día".

A futuro, sigue el vocero, "creemos que la implementación de Cloud será cada vez más importantes y relevantes para garantizar una atención médica de calidad, reducir los costos y asegurar que los datos puedan llegar a las personas indicadas para una toma de decisiones informadas y mejores".

Para Santiago Hutter, Gerente Comercial de Finnegans, incorporar un sistema de gestión en la nube es el principio para entender cómo está el negocio y cuáles son las oportunidades de crecimiento. "Cuando la administración está en papel, en planillas de cálculo o en las cabezas de distintas personas, es muy difícil analizar la información sobre cómo está la empresa y tomar decisiones inteligentes para el futuro", plantea.

La Clínica Santa Catalina es el mayor centro de neurorehabilitación del país, especializado en cuidados críticos crónicos y es uno de los 24 clientes de Finnegans perteneciente al rubro de la salud. Gonzalo Segarra, Gerente de sistemas de la Clínica, explica que, tras un año de la implementación de Cloud Computing (Finnegans GO), la unidad contable está 100% controlada. "Usamos Finnegans GO para interacciones con terceros, específicamente con los proveedores, les compartimos la información de la cuenta corriente. Nos resulta muy ágil y cómodo contar con esa posibilidad integrada dentro de la herramienta, ya que no tenemos que contratar otros portales, y eso nos baja el costo", detalla.

Por último, en Swiss Medical en Argentina se notó que sus negocios estaban creciendo mucho más que su departamento de TI, lo que llevó la empresa a buscar soluciones AWS que pudieran generar agilidad e innovación. "En este momento, la empresa está desarrollando un asistente virtual para los pacientes, sus clínicas, utilizando herramientas y servicios AWS", cuenta Zicker.





UN FUTURO ENTRE NUBES

"Los servicios de nube básicos han ayudado al sistema de salud a sortear los desafíos de la pandemia a partir de facilitar la integración de información para toma de decisiones a los diferentes niveles del sistema", analiza Alejandro Bianchi, Presidente de Liveware I.S.

"Este es un momento crucial para que el sector pueda trabajar en conjunto y acelerar la innovación para abordar sus desafíos a nivel general, más allá de la pandemia", sentencia la ejecutiva de AWS. Y concluye: "Las perspectivas para los próximos años son positivas en cuanto al ritmo de la innovación y, de hecho, creemos que los hábitos que han desarrollado los proveedores de salud en cuanto a adopción de la nube se mantendrán para abordar problemas como el acceso y la calidad de la atención. Nuestra visión es que en los próximos 10 o 20 años la mayoría de la información estará en la nube y su área de cobertura local serán los dispositivos conectados que pueden ubicarse en cualquier lugar ya sean los hogares de cada profesional, los consultorios médicos o los quirófanos".