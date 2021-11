El truco de los 2 minutos para tener la casa siempre ordenada: cada vez lo usa más gente

22/11/2021 - 12:07 El Cronista

No es novedad que hoy las personas viven sumamente aceleradas, que el caos de las grandes urbes estresa a la mayoría. En ese contexto es imprescindible mantener la casa ordenada ya que es uno de los pocos lugares sobre los que uno tiene pleno control, y es una buena manera de reducir la ansiedad y lograr un mejor balance entre lo social y lo laboral.

LOS BENEFICIOS DEL ORDEN

Llevar una vida en donde prime el orden, desde un punto estético hasta uno organizacional, tiene muchísimos beneficios: tendrá efectos positivos sobre la calidad del sueño, el humor, la productividad y la buena disposición laboral.

Estos son algunos beneficios del orden

Disminución del estrés: la mente agradece el estar en un espacio ordenado, despejado y en el que reine la simetría. Ayuda a organizar los pensamientos y disminuir la ansiedad y el estrés.

Mayor concentración: cuando uno está en un ambiente con muchos estímulos, desorden y caos a la mente le cuesta más mantener el foco en una sola cosa y se distrae con mayor facilidad. Tener un ambiente ordenado permitirá concentrarse más fácilmente.

Fomenta la creatividad: dedicar tiempo a organizar la casa y buscar soluciones que se adapten a cada espacio ayuda a potenciar la capacidad de crear soluciones imaginativas, lo cual puede luego traducirse, por ejemplo, al plano laboral.

Contribuye a descansar mejor: aunque no lo parezca, mantener el dormitorio limpio y ordenado es el primer paso para asegurar un buen descanso.

LA REGLA DE LOS DOS MINUTOS PARA MANTENER LA CASA ORDENADA

Es muy simple: la regla de los dos minutos dice que si la tarea lleva menos de dos minutos en realizarse, no hay que dejarla para más tarde, sino hacerla en ese momento. La idea es poder generar un hábito que permita aprender a ser proactivo y no dejar las cosas para después, no "patearlo" para más tarde.

Evitará también que se acumulen las tareas y que algo que generalmente tomaría tan sólo dos minutos, de la nada tome cerca de una hora. Es más fácil sacarse las cosas de encima, rápidamente, que luego tener que dedicar un día entero para hacer todas esas pequeñas cosas que se podrían haber hecho antes.

MÁS TIPS PARA MANTENER LA CASA ORDENADA

Hacer la cama apenas uno se levanta

Lavar los platos después de cada comida

Preocuparse por limpiar la heladera

Secar el baño después de cada ducha

Preocuparse por abrir las ventanas y ventilar los ambientes

Procurar no acumular objetos y cosas que no se usen

No dejar la ropa tirada en el piso o en la famosa silla de la ropa

Intentar barrer una vez por día