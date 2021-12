Aterrizan taxis aéreos eléctricos en la Argentina: dónde se tomarán y a qué precio

02/12/2021 - 12:03 El Cronista

Ya arrancó un plan en Argentina para implementar un sistema de eVOLTs, taxis aéreos eléctricos; una suerte de drones que llevan pasajeros a cortas distancias. Son mucho más baratos que un helicóptero, mucho más rápidos que un Uber y se prueban hoy en el mundo.

El sistema es una de las apuestas fuertes de Corporación América Airports, el holding de AA2000 que opera 58 aeropuertos en Argentina y el mundo. La compañía dirigida por Martín Eurnekian sería la encargada de los vertipuertos, espacios para estacionar estos revolucionarios vehículos llamados eVTOL. La proyección es que en 5 años estén disponibles para los usuarios argentinos.

QUÉ ES UN EVTOL

La sigla corresponde a electric Vertical Take-Off and Landing, en español: naves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical. Las comparaciones para entenderlos van desde pequeños helicópteros eléctricos hasta grandes drones con pasajeros, en principio y no definitivamente, con un piloto.

Como los autos eléctricos, no funcionan a combustión sino que utilizan baterías especiales a electricidad con una autonomía de alrededor de 300 kilómetros. Son silenciosos y no generan contaminación auditiva, por lo que están preparados para aterrizar o despegar en medio de las ciudades.

Ya hay prototipos y cientos de empresas interesadas en meterse en el negocio. Operadoras aeroportuarias, fabricantes de aviones y de autos, aerolíneas y seudo taxis como Uber, y los reguladores de cada país que tienen la última palabra para aprobar las operaciones y regular un mercado que es completamente nuevo.

Los más cercanos a aprobar los vuelos, para comenzar con el armado del sistema son la agencia de EE.UU. (Federal Aviation Administration) y la de Europa (European Union Aviation Safety Agency), un paso que según circuló entre los participantes de la Asamblea anual de Consejo Internacional de Aeropuertos que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún de la que participó El Cronista, llegaría en dos o tres años.

Por derrame, llegará rápidamente al resto de las reguladoras del mundo. Los pronósticos más optimistas dicen que a la Argentina llegaría un par de años después.

Es decir, en 2026 ya se verán circular por los cielos del país algunos eVTOLs.

En el mercado local, el sistema tomó impulso de la mano de Corporación América Airports. Los dueños de AA2000 operan también aeropuertos en Armenia, Italia, Brasil, Ecuador y Perú. Por ahora, estudiando las posibilidades con consultoras y distintos fabricantes para evaluar las opciones que pueden traerse al país y de qué forma entraría cada uno en el negocio.

"Estamos en este negocio desde hace 22 años, operando 58 aeropuertos en 7 países por los que en 2019 pasaron 84 millones de pasajeros. No seremos solo espectadores de este cambio de paradigma", dijo Mariano Mobilia, Director de la Operación de Corporación América Airports en Florencia y Pisa, Italia; durante su presentación en el panel Integration of Urban Air Mobility into Aerodromes de la Asamblea que nucleó a los operadores aeroportuarios de todo el mundo.

Por su lado, lo más significativo está centrado en desarrollar los vertipuertos en Ezeiza y Aeroparque, en principio, y contar con distintos puntos en el macrocentro, edificios u hoteles desde donde haya demanda ejecutiva para optimizar los viajes a las terminales.

"Los próximos 5 años serán decisivos. Hay más de 200 proyectos de eVTOL en desarrollo, algunos ya en proceso de certificación. Hay un cambio enorme en la forma en que nos movemos desde y hacia las ciudades, y la aviación volverá a desempeñar un papel de liderazgo", agregó Mobilia.

PRECIOS

Los valores por transportarse en un eVTOL son uno de los drivers del sistema. Los expertos calculan que serán 80% más baratos que un helicóptero (hoy en alrededor de u$s 3 por kilómetro.

San Pablo es hoy una de las ciudades del mundo con mayor tráfico de helicópteros y sobre ella se hicieron ya algunos cálculos para tomar por caso. Trasladarse de la ciudad de Sorocaba al aeropuerto de Guarulhos demora unas dos horas y cuesta cerca de u$s 55 en taxi.

Ese recorrido en helicóptero es de 27 minutos pero aumenta a un valor de u$s 630. Un eVTOL puede hacer ese trayecto en 25 minutos por alrededor de u$s 230.

De hecho, el costo no es un problema para el perfil de usuario que se espera tener en estos nuevos transportes, altos ejecutivos de empresas o viajeros frecuentes con algo poder adquisitivo. En cambio, la rapidez, el componente ecológico y la practicidad por la alta conectividad son las que definen la aceptación de esos usuarios, que coincidieron en encuestas en que prefieren un eVTOL sin dudarlo.

LOS PRIMEROS EVTOLS DISPONIBLES

La alemana Lilium y la estadounidense Joby son dos de las empresas más avanzadas en el desarrollo de estas naves pero otras se sumaron rápidamente a la carrera, como Velocpter y Archer.

También hay automotrices detrás de nuevos modelos: Honda, Toyota y Hyundai a la cabeza. Lo mismo con las aéreas Boing, Airbus y Embraer.

Pero como el sistema está pensado para reemplazar a los taxis, y a sus competidores de las aplicaciones de movilidad más conocidas, ya son parte del esquema la firma Joby, con fondos que aportó Uber; mientras que Lift participa de los proyectos de Boeing y Embraer.

Un nuevo negocio que ocupa la tercera dimensión y al que aun hay que sumar estaciones de carga y una escala que lo haga sustentable.