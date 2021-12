Crearon la primera plataforma de vuelos privados y permite ir a Punta del Este por u$s 600

02/12/2021 - 12:12 El Cronista

Se conocieron por trabajo y crearon una plataforma única en la Argentina que une toda la oferta de vuelos privados en un solo lugar lo que permite alquiler los jets o charters por asiento, además de por avión cerrado. Cómo nació Cruxjets.

Juan Ignacio Graña llevaba años trabajando en una empresa de aviación ejecutiva y, desde 2018 que venía pensando cómo lograr unir toda la oferta de vuelos privados -jets y charters- en un solo lugar.

Fue así que, cuando un año después conoce al piloto de Aerolíneas Argentina, Gonzalo Nuñez, en un evento de la industria no duda en contarle su proyecto y sumarlo como socio.

Así, con capital propio, unos u$s 600.000 y su experiencia en la industria nació Cruxjets, la primera plataforma de vuelos ejecutivos que, al contar con toda la oferta en un solo lugar, permite alquilar un jets entero o por asiento lo que da lugar a que más gente pueda viajar con este tipo de servicio y, a la vez, más retorno para las empresas de vuelos ejecutivos, ya sea jets o charters.

"Hasta el momento una persona o una empresa alquilaba un avión, hacerlo por butaca era algo que se podía hacer pero como un acuerdo entre partes", explica Graña, y detalla: "Cruxjets facilita la comparación de servicios y precios y ver que hay disponible. Esto hace que mucha más gente pueda acceder a este tipo de servicio".

Graña ejemplifica con números: hoy un jet privado a Punta del Este sale entre u$s 5400 y u$s 5600 ida y vuelta, a dólar oficial en un avión de ocho butacas. El costo de un asiento es de unos u$s 600, también a dólar oficial.

A Mendoza, otro caso, un avión privado de entre 8 y 10 butacas sale unos u$s 10.000, dólar oficial, ida y vuelta.

Si bien el sharing -compartir un avión- puede ser algo que las personas que usan este servicio no desea es un punto que los emprendedores tuvieron muy en cuenta.

"Además, nuestra empresa, que no cobra por estar en la plataforma sino por ventas, ofrece transporte de in and out del aeropuerto y servicio abordo", agrega el emprendedor.

Así, la firma espera también que mejore el nivel de servicio de las empresas, las cuales son auditadas por la plataforma para verificar que tienen todos los documentos en regla, que están habilitadas para volar.

Hoy, la plataforma ya tiene unas 10 firmas locales en su 'vidriera', unos 200 aviones de entre 5 butacas a 50, los charters. Entre las empresas que están figuran: Fly Zar, Pacific Ocean, MD Fly y Baires Fly, entre otras. Y ya tiene planes para expandirse a la región, en principio, a países como Chile, Perú, México y Colombia.

"Hasta ahora, en la región, existe solo un servicio similar, con base en Brasil, pero que ofrece solo aeronaves por convenio", compara Graña.

LOS NÚMEROS DEL NEGOCIO

En el último año, con la pandemia y las restricciones a los viajes, los vuelos en aviones privados creció exponencialmente.

Según números de la agencia que los regula, entre enero y octubre de 2017 hubo 7000 operaciones; en el mismo período de 2020, 11.615 y en 2021, ese número fue de 18.000 vuelos.

"Estimamos que el año va a terminar con 20.000 operaciones. Ahora viene la temporada fuerte, especialmente a Punta del Este y a Florianópolis", señala Graña, que espera terminar el primer año de operación con un 10% del mercado.

Y detalla: "En invierno, el 60% son corporativos a provincias como Mendoza, Córdoba, Neuquén, Salta, Rio Negro". En verano y época de ski aumentan los vuelos pro turismo.