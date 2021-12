El truco que usan los argentinos para viajar a Europa con 50% de descuento: cómo es

04/12/2021 - 13:10 El Cronista

Muchos argentinos volvieron a viajar al exterior con la estabilización de la situación epidemiológica y la consiguiente disminución de los casos de Covid. Eso explica que la salida de dólares por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta haya alcanzado en octubre los u$s 265 millones, marcando un nuevo récord desde diciembre de 2019.

Sin embargo, a los impuestos y las restricciones para acceder al dólar en el circuito legal, que ya suponían un impedimento para salir del país, ahora se le sumó la prohibición del Banco Central (BCRA) de financiar en cuotas paquetes turísticos o pasajes al exterior.

NO MÁS CUOTAS PARA LOS PASAJES AL EXTERIOR

En una medida del Gobierno para desincentivar la salida de dólares del país y cuidar las reservas, el BCRA prohibió que los emisores de tarjetas de crédito financien en cuotas los viajes al exterior, lo que incluye los pasajes al exterior de vuelos y demás servicios turísticos.

La fuga de divisas por viajar y ventas de pasajes se encontró en constante crecimiento durante los últimos meses, incluso, en septiembre llegó al máximo nivel alcanzado desde diciembre del 2019. La cancelación de las cuotas fue la manera que el directorio del BCRA eligió para intentar contener las reservas.

La Comunicación "A" 7407 publicada en el Boletín Oficial especifica que tanto las entidades financieras como las no financieras emisoras de los plásticos "no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante este canal, de sus clientes", ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.

EL PESO IMPOSITIVO DE LOS PASAJES AL EXTERIOR

En la región, la Argentina es el país que más impuestos paga sobre la compra de un pasaje aéreo al exterior: en el país, el 50% del valor del ticket son impuestos. Esto es una carga tributaria mucho mayor a la de Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y México.

Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hay una sola tasa común que abonan todos los países, está es la "tasa de Uso de Aeropuerto". Todos los aeropuertos la cobran, pero la Argentina tiene el valor más caro, en u$s 57.

Esta tasa es la única que se aplica a los pasajes aéreos en Brasil y en Chile. Por su parte, en México también se cobra un impuesto por el IVA y en Colombia se suma también el IVA y otra "tasa de salida a residentes". En el caso de Uruguay, se agregan el IVA y la "tasa de seguridad".

Así, Brasil cobra un sólo impuesto, México dos y Colombia y Uruguay tres. En cambio, en la Argentina, un pasaje de avión al exterior se encuentra con una carga tributaria de siete impuestos: tasa de uso de aeropuerto, tasa de migraciones y aduana, tasa de seguridad, Percepción al Impuesto a las Ganancias, Impuesto PAÍS, Retención al Impuesto a las Ganancias e impuesto de la Dirección Nacional de Turismo.

UN TRUCO QUE TE SALVA: CÓMO AHORRAR EN VALOR Y EN IMPUESTOS AL SACAR UN PASAJE AÉREO

Ignacio de Asúa, conocido como @doctorgrammer en Instagram, es un influencer que tiene una comunidad de más de 75 mil seguidores y, si bien es médico de Terapia Intensiva y Medicina Interna, a veces hace uso de sus redes para postear interesantes tips sobre como viajar al exterior.

El mismo se define como "geográficamente inestable", ama viajar y, dada la complicada situación del turismo en la Argentina, busca tips útiles para poder no sólo abaratar los costos de los pasajes al exterior, sino también ahorrar en impuestos.

En este sentido, Asúa compartió dos tips para comprar pasajes al exterior:

Considerar volar desde países limítrofes para conseguir mejor precio

En el caso de contar con un familiar o amigo que pueda comprar el pasaje a nombre del viajero desde fuera de la Argentina, se ahorra el 50% de impuestos (al comprador después se le puede pagar en efectivo)

Respecto al primer punto, el influencer da un ejemplo y muestra la diferencia de precios al comprar un vuelo a Madrid desde Buenos Aires, Santiago de Chile o Uruguay. Desde la city porteña el valor del pasaje es de u$s 756, mientras que desde Chile es de u$s 638 y desde Uruguay sale u$s 368.

En Despegar, un vuelo a Madrid desde Buenos Aires, con Air France, se encuentra en u$s 1744. Un vuelo para la misma fecha y mismo destino, desde Santiago de Chile, también con Air France, tiene un valor de u$s 1501. Air France no vuela desde Montevideo, pero para el mismo vuelo, los valores desde la ciudad uruguaya se encuentran entre los u$s 1119 y los u$s 1295.