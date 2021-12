Yerba, alfajores y vinos: los delirantes precios en Miami de los productos que más aman los argentinos

07/12/2021 - 11:17 El Cronista

El mercado de la nostalgia crece a medida que los argentinos se instalan en distintas ciudades del mundo. Y, por supuesto, también crecen las opciones de negocios para hacer que los expatriados extrañen un poco menos su tierra.

En Miami, una de las ciudades preferidas para instalarse de los argentinos, hay varios supermercados latinos donde se consiguen productos de estas latitudes, pero también hay algunos específicos de dueños argentos donde la variedad es todavía mayor y se consiguen desde golosinas hasta carnes o productos de panadería típicos.

Ese es el caso de Graziano's, uno de los más famosos, que ya cuenta con seis locales propios y cinco restaurantes.

En los supermercados hay varios productos importados, pero la góndola más grande es la de los vinos. Una etiqueta de las más conocidas es Don Valentín Lacrado, que se consigue por u$s 8,99 cada botella (unos $ 1575 al dólar solidario) de 750 ml. En la Argentina, la marca está listada en Precios Cuidados y se consigue por $ 273.

Etiquetas más premium también se ven en las góndolas. Por ejemplo, hay distintas variedades de Escorihuela Gascon que rondan entre los u$s 19,99 para un Escorihuela 1884 Gran Reserva Malbec y u$s 41,99 para un Escorihuela 1884 Malbec - Cabernet Sauvignon (entre $ 3500 y $ 7360 al cambio solidario). En Argentina se consiguen por $ 1800 y $ 5600, respectivamente.

Por nombrar un caso más, la bodega Colomé también está presente. Una botella de Estate Malbec se ofrece por u$s 23,99 (unos $ 5200), mientras que en la Argentina se consigue por $ 1150.

Al lado de las cajas, en los famosos estantes de compras impulsivas, hay una gran variedad de opciones de kiosco con golosinas como Titas, Rhodesia, bocaditos Cabsha o los chocolates Dos Corazones. Allí se ofrece el clásico Mantecol por u$s 3,99 para su presentación de 111 gramos (unos $ 700 al solidario), cuando en Argentina se vende por $ 153.

Incluso se consiguen las barritas de cereal Torroncino (que fabrica FelFort) por u$s 1,99 cada una ($ 177 al cambio oficial con impuestos), que en Argentina cuestan $ 75.

Los fanáticos de los grisines pueden encontrar los Firenze por u$s 3,99 para su pack por 4 (unos $ 700 al dólar solidario). También, el pack familiar de 3 unidades de galletitas Criollitas se vende a u$s 2,99 ($ 524), mientra que en Argentina se consigue en Precios Cuidados a $ 92.

La yerba es otra de las categorías favoritas y la lista de opciones es amplia y hay marcas para todos los segmentos. Entre las más populares, se consigue la Taragüí, por u$s 4,99 el paquete de 500 gramos (unos $ 875), mientras que en Argentina se consigue por unos $ 250. También hay otras variedades como la versión maracuyá, listada en u$s 6,49 ($ 1137).

Además se puede encontrar la caja de La Merced de 500 gramos a u$s 5,99 (unos $ 1050 al cambio solidario), que en el país se vende por $ 436. Unión, por su parte, cuesta u$s 4,99 el paquete de 500 gramos (unos $ 875).

Otro muy pedido es el dulce de leche. La marca San Ignacio, en su presentación de 400 gramos, se vende por u$s 4,99 (unos $ 875), mientras que en Argentina está a $171,25. Por su parte, el "Milk Caramel" (como muestra el envase) de La Serenísima, se vende a u$s 5,99 (unos $ 1050 al cambio solidario), cuando acá cuesta $149,45.

Entre los clásicos argentos se puede encontrar también premezcla para tortas fritas marca Lucchetti por u$s 3,49 (unos $ 611), versus los $ 111 por los que se consiguen en los supermercados argentinos.

No podían faltar los alfajores. El paquete por 6 unidades de Tofi negro cuesta u$s 4,99 (unos $ 875 al dólar solidario), y ese mismo producto en Argentina cuesta $263. El tubo de seis alfajorcitos Jorgito se vende al mismo precio, cuando en el país está $173,34.

Por último, la góndola de congelados muestra helados marca Freddo. La pinta se vende por u$s 6,99, las barritas por unidad se consiguen a u$s 2,99 y las cajas de seis unidades a u$s 9,99.