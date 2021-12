Los 10 lugares más increíbles y exóticos para irse de vacaciones este verano 2022

14/12/2021 - 10:46 El Cronista

Las vacaciones del 2022 están a la vuelta de la esquina, por lo que es importante ir eligiendo el destino que se visitará en caso de que se quiera viajar durante esta temporada de verano.

Y con el objetivo de facilitar esta decisión, la revista Forbes lanzó en conjunto con Ovation Travel Group una lista con algunos de los lugares más increíbles para visitar en las vacaciones de verano 2022. A continuación algunos de los destinos más llamativos de la misma:









SANTA FE, ESTADOS UNIDOS





Santa Fe, Estados Unidos.





El primer destino de la lista es Santa Fe, Nuevo México, una ciudad de Estados Unidos conocida principalmente por ser el centro histórico y cultural del suroeste de dicho país. Y es que esta zona del país no suele ser visitada en los viajes al territorio estadounidense, a pesar de contar con un sinfín de actividades culturales como galerías de arte y museos de todo tipo.





ISLA DE ANGUILA, REINO UNIDO





Isla de Anguila, Reino Unido.





La Isla de Anguila es uno de los destinos más llamativos en todo el Caribe, con sus habitantes teniendo un reconocimiento internacional por ser hospitalarios y contar con tradiciones únicas que sorprenden a todos los visitantes. Si a eso se le suman las 33 playas de arena blanca que se pueden encontrar en sus costas, entonces se vuelve un destino ideal para este verano.









LIUBLIANA, ESLOVENIA





Liubliana, Eslovenia.





Liubliana, capital de Eslovenia, no suele ser el primer lugar que viene a la mente de las personas que buscan viajar por Europa. Pero eso no quiere decir que no valga la pena visitarlo. Con una cultura hermosa y una gastronomía única en todo el mundo, esta pintoresca ciudad no puede faltar si se viaja al viejo continente durante estas vacaciones.





ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR





Isla Galápagos, Ecuador.





Las Islas Galápagos son uno de los archipiélagos más conocidos en todo el Caribe, con una vida salvaje única la cual se puede ver en primera persona gracias al sinfín de excursiones de todo tipo (desde buceo hasta expediciones por las largas costas). A esto se le suma que estas islas son ideales para quien busca relajarse en el verano y solo disfrutar del sol en la playa.













OPORTO, PORTUGAL





Oporto, Portugal.





La ciudad de Oporto es considerada como "la cuna de Portugal", siendo una fiel representación tanto de la cultura como del estilo de vida que se tiene en dicho país. Sus coloridas construcciones y una gastronomía única, sumado a que la ciudad da al mar, la vuelven un destino ideal para quienes se encuentran recorriendo Europa durante el próximo verano.





BODRUM, TURQUÍA





Bodrum, Turquía.





Bodrum es una ciudad en Turquía que se encuentra situada en la costa del Mar Egeo, siendo así uno de los destinos costeros más llamativos de toda la región. Esto significa que es sencillo encontrar hoteles de lujo y una gastronomía de primer nivel, mientras que también se puede experimentar la cultura única que se crea en "el punto de conexión entre Europa y Medio Oriente".





NAPA VALLEY, ESTADOS UNIDOS





Napa Valley, Estados Unidos.





En Napa Valley, California, se pueden encontrar las mejores estancias de todo Estados Unidos, con esta localidad siendo reconocida como una de las mejores para visitar en caso de querer pasar un tiempo relajado y disfrutando de la mejor comida (y vinos) que se puede conseguir en el territorio estadounidense.





QUITO, ECUADOR





Quito, Ecuador.





Quito es una de las ciudades más pintorescas en todo América Latina, con su arquitectura mezclando a la perfección el estilo colonial de sus edificios más antiguos con las construcciones más modernas que se construyeron en los últimos años. A eso se le suma una cultura hospitalaria que lo vuelven uno de los destinos más hermosos de todo el mundo.





YUCATÁN, MÉXICO





Yucatán, México.





El estado de Yucatán, México, es conocido por haber sido la cuna de las civilizaciones precolombinas más importantes de todo América. Es por eso que las ruinas mayas que se pueden encontrar en todo el territorio lo vuelven un lugar ideal para visitar. Si a esto se le suma que es un destino donde la naturaleza, el bienestar y la cultura se fusionan, entonces no hay dudas de que se lo debe visitar en las próximas vacaciones.





NAMIBIA





Desierto de Namibia, África.





Por último encontramos a Namibia, un país de África caracterizado por ser el preferido de quienes buscan conectarse con la naturaleza y explorar una cultura totalmente diferente. Aquí se pueden encontrar maravillas naturales, especies de animales increíbles y una tranquilidad que no suele verse en otros lugares del mundo.