Los 5 vinos de mejor relación precio-calidad para tomar en las fiestas

30/12/2021 - 07:51 El Cronista

Una parte central de toda comida en la Argentina es el vino, bebida predilecta para almorzar o cenar que suele encontrarse en casi todas las casas del país y que se vuelve un protagónico de toda mesa navideña o del 31 de enero.

No sorprende que en el país del vino - la Argentina, claramente - las opciones sean infinitas. La realidad es que existen una infinidad de ofertas que pueden dificultar la elección de un vino de calidad que no sea extravagante en el precio.

Mientras que muchos aseguran que el vino debe ser elegido junto con la comida y no por el precio que tiene, la realidad es que no todos se pueden dar el lujo de tener una gran cantidad de vinos disponibles para seleccionar. Con esto en mente, estos son cinco vinos de excelente calidad que no rompen el bolsillo, según el foro especializado "Vinos y Spritz".

Las bodegas que ofrece el foro son: Trapiche, Finca Las Moras, Mascota Vineyards, El Esteco, Navarro Correas y La Liga de Enólogos. Todos los vinos que se ofrecen en el sitio son catados por el grupo de expertos conformado por Martín Molteni, Victoria Mingo, Martín Mondragón y Pablo Buzzo.

PAZ CABERNET SAUVIGNON

Bodega: Finca Las Moras

Tipo: blend de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon

Precio: $ 733

Este vino tiene un tipo de crianza de roble francés y fue premiado por James Suckling, un reconocido crítico estadounidense de vinos y cigarros. Según el foro, las notas de cata son "de color rojo profundo. Sabores y aromas especiados como el pimiento rojo, frutos negros maduros y notas suaves a chocolate". Perfecto para quienes se enamoran un poco de los vinos que dejan tintes dulces.





LA MASCOTA

Bodega: Mascota Vineyards

Tipo: Cabernet Sauvignon

Precio: $ 744

Cabernet Sauvignon es una de las uvas más consumidas en la Argentina y siempre es bueno que haya excelentes opciones a precios accesibles. Este vino es un exquisito y complejo varietal que reposa durante 15 meses en barricas nuevas de roble francés y americano. Según el foro, "despliega aromas a cassis; mermelada de frambuesa y vainilla; con un toque elegante de pimiento asado y chocolate".





FOND DE CAVE RESERVA

Bodega: Trapiche

Tipo: Malbec

Precio: $ 788

No hay nada mejor que un buen malbec a un buen precio, el gran amante del argentino. Trapiche es una de las mejores bodegas de la región mendocina y este tinto es perfecto para las fiestas: "expresa aromas a mermelada de frutas negras y liqueur, con un toque elegante de humo, vainilla y chocolate. En boca tiene un gusto seco, con un final largo y aterciopelado", dicen los expertos del foro.





BLEND DE EXTREMOS

Bodega: El Esteco

Tipo: blend de Malbec y Merlot

Precio: $ 903

Un buen blend nunca viene mal, y menos si la combinación se trata de malbec y merlot. Producido por la bodega El Esteco en el viñedo de Cafayate en la provincia de Salta, en este vino el color profundo del Malbec se mezcla con el color más delicado rojo y menos intenso del Merlot dando un delicado color rojo brillante con notas violáceas. Según los expertos, "se desprenden notas a frutas rojas, ciruelas, dulce de uvas y se conjugan con las hojas de tomate y mentol aportados por la tipicidad de los Merlot de altura".





TRAPICHE RESERVA

Bodega: Trapiche

Tipo: Syrah

Precio: $ 583

Cabernet Sauvignon y Malbec son los grandes amores argentinos, pero un buen Syrah nunca está de más en la mesa. El Trapiche Reserva Syrah es una opción ideal para las fiestas: "es carnoso, con aromas a regaliz, tabaco y chocolate. En boca presenta un intenso sabor a moras, con una persistencia larga y amable", dicen los expertos del foro.