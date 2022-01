Pinamar y Cariló: 5 restaurantes nuevos para no perderse y cuánto sale comer este verano

04/01/2022 - 14:49 El Cronista

La Costa Atlántica será uno de los destinos más visitados este verano 2022. Para quienes viajen esta temporada a Pinamar y Cariló, a continuación una guía con las novedades de la temporada y los restaurantes clásicos que hay que probar sí o sí ya sea en una escapada o en plan vacaciones.

1. CASA MAR

El parador restaurante Casa Mar, en Pinamar Norte, será uno de los puntos de encuentro obligatorios de este verano, ya que tendrá la cocina de Niño Gordo, La Carnicería y una propuesta de coctelería de la mano de Tres Monos Bar, tres referentes de la calle Thames de Palermo, considerada entre las "más cool del mundo".

El parador será liderado por los chefs Germán Sitz y Pedro Peña, dueños de Niño Gordo, La carnicería, Chori, Paquito y El Dorado, quienes llevarán a Casa Mar una carta inspirada en la cocina mediterránea, con pesca fresca a las brasas, verduras de estación, carnes de pastura, tortillas y propuestas ideal para picar en la playa.

A esta propuesta se suma Tres Monos Bar, elegido como el 33° mejor bar del mundo en los premios The World's 50 Best Bars, con una propuesta hecha a medida para el verano 2022 en la Costa Atlántica. Habrá tragos sin alcohol, como pomelada, rosalimo y limonada ( $500) y cócteles clásicos como Negroni, Campari Tonic y Mojito, entre otros ($ 800).

Dirección. Av. Del Mar y Los Picaflores, Pinamar Norte. De lunes a domingo de 9am a 1am. Contacto: 114 143 2541. Instagram: @casamar.pinamar

2. FABRIC SUSHI

Fabric Sushi presenta una nueva propuesta para la temporada de verano 2022: se trata de los "Restaurantes de Mar", espacios gastronómicos donde los veraneantes podrán disfrutar de la mejor gastronomía Nikkei y probar las combinaciones más osadas de makis, rolls y niguiris en Pinamar y Cariló.

Cada espacio contará con una propuesta especialmente pensada que recorre los sabores de la cultura japonesa y peruana a través de entradas, platos principales, ensaladas, ceviches, tiraditos y postres. Como novedad, los clientes podrán acompañar sus comidas con los tres nuevos vinos con etiqueta de la casa pensados para potenciar los sabores en cada elección. Y también, habrá bandas musicales tocando en vivo y performances artísticas multidisciplinarias.

Respecto a precios: ceviches ($ 1500), tiraditos ($ 1500), Sashimis Especiales (4 unidades $ 990), Niguiris Especiales (4 unidades $ 850), Rolls & Makis Vegetarianos (5 unidades $ 675 y 10 unidades $ 1.350), Combinado Japo 12 unidades ($ 1400), Especiales fríos y calentitos (5 unidades $ 725 y 10 unidades $ 1450), Buns de entraña ($ 1600), Salmón a la plancha ($ 2000) y Risotto Negro y langostinos tausi con salsa de ají amarillo y harusame ($ 2000).

Dirección: Fabric Pinamar Restó y Take Away Av. Arq. Jorge Bunge 150, todos los días de 18 a 1 hs. Teléfono 02254 - 15424401 / Fabric Cariló Restó y Take Away Castaño 274, Paseo Ernestina. Todos los días de 12 a 16 horas y de 20 hs al cierre. Teléfono 2254 57926. Instagram: @fabricsushi

3. DEMURU RESTAURANT

Demuru Restaurant, en Cariló, reabrió su emblemático local con un menú y ambiente renovado para acompañar las distintas experiencias y momentos del día. Como novedad se sumaron una barra de cocktails, un rincón bakery y un espacio reservado en el primer piso con capacidad para 8 personas, donde se ofrecerá un exclusivo menú de pasos.

El corazón de un restaurante está en la cocina y en la creatividad de su menú, por eso, ante todas estas transformaciones la carta de Demuru también se renovó, aunque mantiene sus clásicos, ya que son una marca registrada de este punto gastronómico clave de la región.

La carta del almuerzo es más minimalista y cuenta con platos frescos ideales para disfrutar en verano, siempre con productos de alta calidad como salmón ahumado y gravlax ($ 1700), langostinos en panko ($ 1600), tiradito de pesca ($ 1600) y ensaladas ($ 1400).

Para la cena, la gastronomía es aún más elaborada combinando los clásicos platos como el pastel de ciervo ($ 3900 para compartir), ojo de bife ($ 2500) y la pesca del día ($ 2500) a cargo de un pescador artesanal, con algunas novedades como el pulpo a la parrilla ($ 2400), conejo estofado ($ 2600) y la inclusión de trufas y más sorpresas para el paladar.

Además, en el primer piso abrió una panadería artesanal donde los clientes encontrarán diferentes tipos de panes, con masa madre, crossaints, delicatessen de pastelerías, postres y la estrella de Demuru: el carrot cake, conocido como el "alfajor del verano". Funcionará como un take away y también como un espacio de degustación que puede acompañarse de café u otra infusión.

Dirección: Castaño 274, Cariló. Abre todos los días de 10 a 00 hs. Reservas: (02254) 571414. Instagram: @demururestaurant

4. TANTE RESTAURANTE

Sin dudas un clásico de la Costa Atlántica, que esta temporada de verano trae como novedad Dach Bar, una nueva propuesta en la terraza de su local de Pinamar con una selección de cócteles de autor.

Tante comenzó como casa de té, con su famoso strudel de manzanas y helado y porciones de torta ($ 1100), pero hoy sirve las cuatro comidas. Para almorzar o cenar hay platos de la gastronomía alemana como goulash, salchicas y sandwiches de lever y pepino y también una selección de pastas caseras. Ideal para visitarlos un día lluvioso.

Dirección: Tante tiene sucursales en Pinamar (Av. De las Artes 35) y Cariló (Av Divisadero 1470). Abren todos los días de 10 a 01 hs. Instagram: @tante.restaurant.

5. A MANO

En pleno centro de Cariló, el restaurante A mano es uno de los más recomendados por los lugareños por su buena relación precio/calidad. Eso sí, hay que reservar porque se llena.

Entre sus especialidades se destacan los mariscos y las carnes a la parrilla, el lomo al Malbec y el salmón con reducción de limón.

Dirección: Avellano & Benteveo. Abierto de Jueves a Lunes de 20 a 23hs. Reservas por wpp 2235298251 o llamando al 2254571411. Instagram: @amanocarilo