Cómo borrarse de internet y de las redes sociales para siempre

04/01/2022 - 15:00 El Cronista

¿Qué pasa si un día alguien decide desaparecer de las redes sociales y de internet? ¿Es posible? Hoy en día, los motores de búsqueda como Google y las grandes compañías detrás de las redes sociales más populares como Instagram, Twitter y Facebook recopilan una gran cantidad de datos de sus usuarios.

Debido a la gran información que se almacena en internet, es difícil eliminarse por completo de internet, pero sí existen maneras de borrar parte de una identidad digital.

¿CÓMO BORRARSE PARA SIEMPRE DE INTERNET?

Lo primero que hay que hacer es buscar cuentas y correos electrónicos viejos para ingresar una por una a ellas y desactivar la sesión para siempre.

Uno de los sitios que eficientiza este proceso es Justdelete.me, una plataforma totalmente gratuita que ofrece una exhaustiva lista de servicios de los cuales su software puede borrar nuestro perfil, con un sistema de scoring que va desde fácil hasta imposible (porque de hecho de algunos lugares es imposible desaparecer).

Otra plataforma similar es AccountKiller, que se encarga de guiar a los usuarios en el proceso de borrado de los diferentes perfiles en todas sus plataformas, porque muchas tienen sus peculiaridades y a veces, eliminar una cuenta es complejo.

En segundo lugar, hay que borrar manualmente todas las redes sociales y perfiles o cuentas que se pueda.

Una vez que todas las cuentas fueron eliminadas, la persona deberá buscar su nombre en línea y combinarlo con datos personales, como por ejemplo, su dirección de correo o su dirección para asegurarse que no dejó rastro alguno en internet.

En último lugar, el usuario deberá deshacerse de los correos electrónicos y cerrarlos para siempre, ya que empresas como Google y Microsoft también recopilan datos de sus usuarios.

CÓMO EMPEZAR EN CERO EN LAS REDES SOCIALES SIN PERDER TODOS LOS SEGUIDORES

En el caso de no querer desaparecer para siempre de Instagram, Facebook y Twitter, se puede optar por eliminar todas las publicaciones y "limpiar" una cuenta, es decir, dejarla vacía y sin ningún contenido.

Este método se realiza a través de plataformas web gratuitas y la novedad es que los seguidores se conservan.

Twitter: así se pueden borrar todos los tuits

Hay varias páginas web con la misma metodología. Las más conocidas son Tweet Delete, Twit Wipe y Tweet Deleter. Las tres eliminan tuits de distinta manera.

Para ejecutarse, las páginas web necesitan usuario y contraseña de Twitter, es decir, pedirán el acceso a la cuenta para conectarse como aplicación.

Esto no es peligroso y puede monitorearse la conexión en el apartado de Twitter donde dice "Más opciones". Luego, hay que hacer clic en "Seguridad y acceso a la cuenta" > "Aplicaciones y sesiones" > "Aplicaciones conectadas". En este último, figurará la app de manera transparente.

Por otro lado, es importante destacar que esta metodología no es inmediata. A veces parecerá que no funcionan o que se quedaron trabadas. La realidad es que no están estancadas: pueden tardar hasta dos semanas en eliminar todas las publicaciones.

Se recomienda dejar la computadora encendida para que la herramienta corra y elimine todos los tuits de manera masiva sin interrupciones. En el caso de que la herramienta se cierre, cuando vuelva a ejecutarse se reanudará donde quedó pendiente.

A continuación, las tres empresas que ofrecen este servicio y cómo funciona cada uno.

Tweet Delete: se trata de una plataforma que elimina tuits y publicaciones entre un rango de tiempo o todas las publicaciones de manera masiva. Es gratuita y puede aprovecharse haciendo clic en este enlace.

Twit Wipe: esta herramienta es gratuita. Sin embargo, puede parecer que no funciona porque se queda trabado en el cero. Si la cuenta tiene más de 30.000 tuits, podría tardar hasta una semana. La página web está disponible en este enlace.

Tweet Deleter: tiene un funcionamiento similar a las dos páginas anteriormente mencionadas pero la diferencia es que esta es paga. El beneficio es que esta elimina también los tuits favoritos. Se puede ingresar en este enlace.

Instagram y Facebook: cómo eliminar todas las publicaciones y fotos

Por el momento, este tipo de eliminación masiva está disponible en Twitter. La red social Facebook permite cambiar la privacidad de la cuenta para resguardar la cuenta de posibles intrusos. ¿Cómo hacerlo? Hacer clic en el menú de la derecha, ingresar a "Configuración". Luego, cliquear "Configuraciones de la cuenta general".

Se podrá seleccionar la seguridad y privacidad que el usuario desee: público, amigos, amigos exceptuando algunos en específico, solo yo, amigos específicos para elección manual y personalizado.

En el mismo menú de "Configuraciones de la cuenta general", hay un apartado de "Privacidad". En este sitio, se puede reestablecer la seguridad de las publicaciones y los chats. Cada uno de estos elementos se puede ajustar según preferencias personales. En privacidad, también se puede limitar quién nos puede enviar solicitudes de amistad.

Por otro lado, la red social Instagram permite configurar las cuentas de Instagram como privadas en "Configuración", "Privacidad", "Privacidad de la cuenta" y por último "Cuenta privada".

En el caso de querer borrar publicaciones en Facebook e Instagram, se deberá hacer de manera manual.