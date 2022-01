El destino argentino recomendado por The New York Times para visitar en 2022

13/01/2022 - 10:28 El Cronista

"Hace veinte años, esta reserva de la región norteña de Corrientes no era tanto un parque como pequeñas parcelas de naturaleza salvaje rodeadas de campos dedicados a la ganadería", así empieza la reseña que el prestigioso diario estadounidense The New York Times de los esteros del Iberá ocupa el sexto lugar del ranking 52 lugares para un mundo cambiado, elaborado por la publicación. El listado incluye sitios destacados para visitar en todo el mundo en los que los "viajeros pueden formar parte de la solución".

Parte de la reserva de más de 2 millones de hectáreas fue convertida en parque nacional en 2018. Allí se encuentran praderas, lagunas, islas y humedales protegidos, y un santuario para enormes poblaciones de animales. En su preservación tuvo un papel activo el empresario estadounidense Douglas Tompkins y su fundación The Conservation Land Trust -hoy, Rewildening Argentina-, que durante años compró 168.000 hectáreas de tierra que hoy forman parte del área protegida.

"La fundación ha salvado de la extinción a docenas de especies, sobre todo jaguares, osos hormigueros gigantes y nutrias gigantes de río, y se ha convertido en un refugio para ciervos de los pantanos, lobos de crin, ñandúes, aves de pastizal y los acertadamente llamados -y en peligro de extinción- tiranos de cola extraña", explica Danielle Pergament en The New York Times.

Además, el medio destaca que el turismo y las infraestructuras están estrictamente gestionados, y alojarse en uno de los campings del parque apoya directamente a la fundación, con lo que se continúa el ciclo de conservación.

En efecto, la explotación turística y la construcción de la infraestructura necesaria en una de las principales reservas de agua dulce del mundo se realiza con criterios ambientales. El parque tiene, además, un programa de reintroducción de especies y capacitación para quienes trabajan en el sector turístico.

Dentro del Gran Parque se pueden realizar travesías en kayaks, paseos en lancha, senderismos avistaje de aves con guías especializados, cabalgatas, safaris nocturnos y también disfrutar de la gastronomía local de la mano de la Red de Cocineros del Iberá. Los portales que lo integran son: San Nicolás, Carambola, Cambyretá, Laguna Iberá, Uguay, Galarza, Rio Corriente, San Antonio y Parque Nacional Mburucuyá.