Mercado del arte: cuáles son los artistas de Estados Unidos más buscados para invertir y coleccionar

24/01/2022 - 21:47 El Cronista

Los norteamericanos siempre han querido ser los primeros en todo, y es una sana ambición que creo continúan buscando.

Sus artistas del siglo XIX son de primer nivel y poco conocidos fuera de Estados Unidos. Cuando llegan las exposiciones de los impresionistas a USA, son los coleccionistas americanos los primeros en apoyar el movimiento, como lo habían hecho los bostonianos con Millet años antes, y un grupo de extraordinarios pintores viajan a Giverny para "contagiarse" del genio de Monet. Actualmente hay un museo allí con algunas pinturas maravillosas.

Otro artista capital fue John Singer Sargent. Es cierto que trabajó sobre todo en Europa, pero es de las grandes figuras del arte universal. En Boston se pueden ver algunas de sus maravillosas obras al óleo y también era un genio como acuarelista, como Andrew Wyeth, de familia de artistas.

Recién con la escuela expresionista-abstracta y la pujanza del gran marchand que fue Leo Castelli, el mundo del arte repara con celos en la calidad del arte norteamericano.

Hoy la gran figura del mercado es Basquiat (1960-1988). Durante el 2021 se vendieron en subasta u$s 373 millones de sus obras, suma sólo superada por Picasso. Una de sus obras, vendida en Christie's, fue el segundo valor del año. Titulada "In this case" (1983), había sido vendida en el 2002 en un millón y ahora en el 2021 ¡se vendió en 93 millones! Y luego me dicen que el arte no es una buena inversión... Sus calaveras son lo más buscado y en el 2017 un japonés pagó 110 millones por una de ellas.

La venta de las obras de Macklowe, el divorciado de 2000 millones, llevó a grandes precios como un Rothko titulado "Número 7" en 82,4 millones; un Jackson Pollock (1912-1956), titulado "Número 17" en u$s 61 millones y un gigantesco Cy Twombly, de 250x550 cm, en u$s 59 millones. Este artista es muy buscado y sus ventas en subasta sumaron, en el 2021, u$s 156 millones.

Posiblemente luego de Picasso, el artista más demandado sea Andy Warhol y no se puede calcular la cantidad de obra que ha dejado. ¡Algunos hablan de 200 mil obras!

En EE.UU. tienen figuras de gran valor como Edward Hopper (1882-1967), Sam Francis, Philip Guston, el inigualable Richard Diebenkorn (1922-1993) y el recientemente fallecido hiperrealista Chuck Close.

Entre los contemporáneos destaco a Richard Estes y Jasper Johns creador del ícono del arte local con su famosa bandera.