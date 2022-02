Las 3 claves de tu dieta para lograr un sueño más profundo: lo dice la ciencia

06/02/2022 - 11:34 El Cronista

Hoy por hoy muchas personas manifiestan diversos problemas para conciliar el sueño. Aún así ya se sabe que horas antes de ir a dormir, es recomendable evitar el tabaco, las bebidas alcohólicas, la cafeína y las pantallas azules.

¿Pero ya sabías que el tipo de dieta que seguís también tiene un papel fundamental para lograr un descanso nocturno más apropiado?

Según un reciente informe publicado por la revista The Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, hay una clara correlación entre la dieta y la calidad del sueño: "La falta de sueño es muy frecuente en la sociedad y tiene tremendas consecuencias negativas para la salud. A pesar de los tratamientos disponibles, existe una demanda continua de estrategias novedosas y naturales para promover un mejor sueño. Las modificaciones dietéticas podrían ser un nuevo objetivo viable para mejorar el sueño.", aseguran desde la revista.

El informe analizó 20 estudios sobre lo que come la gente y cómo eso afecta la calidad del descanso nocturno.

Entre sus conclusiones más importantes cabe destacar que quienes dormían de forma óptima seguían dietas ricas en carbohidratos complejos, grasas no saturadas, proteínas, fibra, frutas, verduras y nutrientes antiinflamatorios. Sus menús también eran bajos en grasas saturadas.

Los investigadores del sitio web Well and Good, vincularon 3 hábitos de alimentación particulares con un sueño más profundo:

Dietas ricas en carbohidratos complejos -hidratos de carbono ricos en fibra y de digestión más lenta- y grasas más saludables.

Dietas ricas en proteínas

Dietas ricas en frutas, verduras y nutrientes antiinflamatorios y bajas en grasas saturadas, responsables de provocar el colesterol alto.

Siguiendo con estos hábitos de alimentación, ahora ya sabés que podés combinar pasta o arroz integrales con grasas saludables como el aceite de oliva o la palta, escoger una fuente de proteína de calidad como el pescado azul, el tofu o los garbanzos y añadir vegetales variados de colores para dormir.

Para llevar a cabo esta investigación, se basó en métricas como el sueño profundo, la fase REM, la eficiencia del sueño, la latencia del sueño y despertarse después del inicio del sueño. Los estudios incluidos para el informe tuvieron carácter observacional e intervencionista, por lo que no puede establecerse una causalidad entre la calidad de la dieta y la calidad del sueño, aunque sí una correlación.