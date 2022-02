Chapadmalal, la playa hippie: yoga en los acantilados, temazcal y otras 5 propuestas de bienestar cerca de Mar del Plata

12/02/2022 - 12:23 El Cronista

Chapadmalal es uno de los puntos más preciados de la costa argentina en el verano. Sus acantilados majestuosos la pintan casi como una obra de arte. MALEVA viajó e investigó cuáles son las mejores experiencias de bienestar para desconectar en serio y volver renovado. Yoga, rituales y prácticas ancestrales, entre otras propuestas. A continuación, siete imperdibles.

1) MEDITACIÓN CON CUENCOS PARA FRENAR LA VORÁGINE MENTAL.

Sonoterapeuta y productora de eventos sustentables, Micaela Somoza guía meditaciones en cuencos de cuarzo de cristal, con el objetivo de conectar con el momento presente y concientizar sobre el hecho de que los cuencos, potencian todo lo que estemos creando en nuestra mente. "Los cuencos nos conectan con lo más cristalino y lo más puro de nosotros. Como están compuestos de cuarzo, son como las voces de la tierra, porque de ese mismo componente están hechos nuestros huesos, y nos hacen conectar con esa frecuencia; es como si fuésemos una radio, sintonizando el dial de la tierra", detalla Mica.

Uno de los puntos más interesantes de la propuesta, es conectar con diferentes frecuencias; si el 440 es la vibración del inconsciente colectivo, la mente y el miedo, estos instrumentos están afinados a 432, la vibración de la tierra y nuestros corazones. Además, el sonido del cuenco apaga la vorágine mental e invita a una meditación muy profunda.

Las armonizaciones pueden ser individuales o grupales, y la dinámica es la siguiente: primero, se comparte un mensaje del "Oráculo de Verdades No Absolutistas", un mazo de 40 cartas escritas por ella, se deja boca abajo, y se procede a conectar con la respiración y el momento presente. "La idea es volver a conectar con el ahora, honrarlo, agradecerlo, amarlo, presenciarlo...", amplía. Después, hay un tiempo de silencio, y otro momento para compartir comentarios y conectar con los presentes.

Mica también realiza "Rituals", rituales durante el amanecer para conectar y honrar la existencia de un nuevo día.

¿Dónde encontrarla? @presenciavibracional en Instagram, o al 11 3357 1732.

2) YOGA (QUE TAN BIEN ACOMPAÑA A CUALQUIER DEPORTE Y TAMBIÉN - ESTAMOS EN CHAPA -, AL SURF).

Yimi Gomez Schweizeres es profesora de hatha yoga, que es un conjunto de técnicas de respiración, meditación, posturas y mudras (gestos paiquicos) que se van aplicando paulatinamente con la constancia en la práctica y que producen una limpieza física, mental y energética. Las clases las da tanto en Swell, como en Marayui, un barrio privado, y en Cachalote. Son aptas para todo público, edad y cualidades desarrolladas; las clases se adaptan y trabajan las posturas, meditación y la respiración en un todo.

"El yoga es una disciplina que acompaña mucho a cualquier deporte, incluso al surf que acá se practica mucho, porque lo potencia y habilita una conexión corporal", explica "El yoga acompaña muchísimo a la hora de potenciar cualquier aspecto físico. Acompaña la elasticidad, las articulaciones, la musculatura y ligamentos".

Yimi se acercó al yoga a los 18, años después hizo el instructorado por necesidad de conectarse consigo misma, y antes de arrancar le preguntó a su profesor: ¿Enseñás lo que en una vida no se puede aprender? Y, la verdad es que un poco de razón tenía.

¿Dónde encontrarla? @yimiyoga en Instagram, o al 11 3110 4416.

3) EL RITUAL REGENERATIVO Y RELAJANTE DEL TEMAZCAL (CON EL CALOR DE UN SAUNA, PERO MUCHA MÁS DENSIDAD ESPIRITUAL Y ANCESTRAL).

El temazcal es un ritual de muerte y renacimiento, que pertenece a las culturas originarias de América Central y México. Se ingresa a una casita circular de barro, y la simbología, es la de entrar al vientre materno, un fractal del útero en la tierra; en el centro hay piedras previamente activadas en fuego y por ende, es un espacio muy caluroso.

"Lo que hace es acelerar los mecanismos de cura, si alguien estuviera quebrado, se suelda más rápido, y si hay algún órgano u hormona que no esté funcionando bien, la activa. Además, es un gran relajante y tiene aspectos ceremoniales, dados por las culturas", explica Rodrigo Figueroa.

Las piedras que ingresan, representan la vida. El ritual dura entre dos y tres horas, y consta de baños de agua fría, ingresar adentro y volver a sudar, como en un sauna, y entrar en contacto con los elementos: tierra, agua, fuego y aire.

"La piel se transforma en un tercer riñón y empezás a eliminar toxinas", agrega Rodri, que además, siembra y vende hongos medicinales. El programa es ideal para quien quiera desacelerar la cabeza, y entrar en un estado de quietud y reflexión profunda. Si bien hay momentos largos de silencio, también hay una parte para compartir y exponer sensaciones con el grupo.

Rodri guía, pero también se entrega a los factores de improvisación; lo hace hace dieciséis años, y el ritual jamás se repite de la misma forma, asegura.

¿Dónde encontrarlo? 223 570 1671 (no utiliza RRSS).

4) OSTEOPATÍA («UNA FILOSOFÍA DEL CUERPO Y LA SALUD»).

Carolina Spil es una maga corporal, y reflexiona: "la osteopatía, es ante todo, una filosofía, del cuerpo y de la salud. Su objetivo es tratar el cuerpo desde el recorrido de la sangre, porque allí está todo lo que se necesita para resolver y sanar. La sangre es el drugstore de Dios, entonces como osteópatas, tenemos que liberar el paso sanguíneo".

Es una técnica manual y complementaria, porque se vale de un trabajo en red con otros profesionales. Si bien muchos van por dolencias físicas, cualquiera, asegura la especialista, puede beneficiarse por una sesión de osteopatía; "podemos no tener una dolencia pero que esa falta de libertad de movimiento esté, y capaz se esté manifestando en algo que no se manifiesta hoy, sino más adelante, o en algo que no percibimos", detalla.

Si uno va sin dolencias, puede llegar a un lugar incluso más profundo. Caro ha desarrollado una infinidad de maniobras que tienen que ver con los distintos abordajes según el sistema y lo que está pidiendo; si es el sistema osteoarticular, son maniobras más relacionadas a los huesos, si implica trabajo craneal, son maniobras más sutiles.

Atiende de lunes a viernes, en horarios flexibles, cerca de la Estafeta. ¿Dónde encontrarla? 11 5738 9012

5) FITOTERAPIA, PLANTAS MEDICINALES, Y MEDICINA CHINA INTEGRATIVA.

Elis Luján López es técnica en laboratorio y se dedica al fascinante mundo de las plantas medicinales. "Mi trabajo consiste en recolectar, destilar o macerar plantas silvestres para la extracción de principios activos. También trabajo como acompañante terapéutica, realizando entrevistas y asistiendo a quienes les interesaría comenzar un tratamiento natural", explica. Las plantas medicinales sirven para prevenir y aliviar sintomatologías diversas, así como también para depurar aguas, y extraer de ellas sustancias activas.

Lo interesante, es que hay muchas plantas, para muchas afecciones diferentes. Nadie recibe el mismo tratamiento que otro. Es personalizado y único. Elis también realiza masajes "shiatsu", en japonés "digitopresión", que se realiza presionando los dedos.

"El masaje se realiza sobre tatami o mantas en el piso. Se trabaja ejerciendo presiones en diferentes puntos (tsubos) que en la medicina china se estudian rigurosamente. Existen meridianos y resonadores, y cada órgano del cuerpo corresponde a esos puntos y a un recorrido específico", explica la experta en medicina China.

¿Dónde encontrarla? Playa los Lobos Chapadmalal, @telesita.bienestarnatural, @silvestresdechapa o al 2235 13 9989.

6) SATORI YOGA EN LA PLAYA ¡O LOS ACANTILADOS! Y AROMATERAPIA.

Joha Brauchler practica yoga integral, hatha, y también prácticas más específicas como ashtanga. Es un hit porque existe la posibilidad de hacerlas en la playa, sobre los mágicos acantilados, o al aire libre. Hay opciones de prácticas para principiantes, para intermedios y avanzados. "La mística que tiene hacer la práctica de yoga cerca del mar es conectar con el movimiento, fluidez, fortaleza, con el elemento agua, con nuestras emociones y la música que nos regala las olas y la naturaleza que abrazan el momento", precisa Joha.

Además, Satori ofrece retiros de autoconocimiento, que brindan herramientas de juego, experiencias, aromas y meditaciones para conectar con nuestra profundidad. La idea es soltar lo viejo y transformar los procesos en algo más colorido, sentido y compartido. La aromaterapia, que complementa esta experiencia, "activa las emociones a través del olfato, y es una terapia que nos lleva del cuerpo a las raíces, y nos conecta con la Madre Tierra", explica. Estos aceites esenciales, están también disponibles para la venta al público.

¿Dónde encontrarla? @satori_joga, @joha.brauchler o al 11 2160 9678.

7) COSMÉTICA Y PRODUCTOS NATURALES, ELABORADOS POR PRODUCTORES LOCALES EN LA DIETE DE CECI.

Ceci es dueña de una dietética y trabaja con «cosmética y medicina natural», elaborada mayormente por productores locales. "Creo que uno a medida que va siendo más consciente de su alimentación y consumo, se va dando cuenta de lo que su cuerpo necesita, siendo para mí alimentos frescos, elaborados con ingredientes naturales y sanos", explica Cecilia Colombara.

Los productos estrella de "La Diete", son los frutados, helados veganos a base de leche de almendras elaborados por una productora local, y también la granola artesanal con miel local de otra productora.

La parte de la herboristería también es un fuego; la pasta de maní y marcas frías como casa vegana, quesos fermentados de augusta y Crudda están de moda. "También se venden muchas hierbas para el mate, estilo manzanilla, cedrón, burrito, caléndula y cola de caballo", amplía Ceci, que desembarcó en Chapa buscando estar cerca del mar, y de allí no se movió.

¿Dónde encontrarla? RP11 699, Chapadmalal.