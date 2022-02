Punta del Este: 7 highlights del imponente MACA, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry

14/02/2022 - 13:41 El Cronista

El 8 de enero pasado inauguró el MACA, Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry en el predio de 45 hectáreas donde funciona hace quince años la Fundación creada por el artista Pablo Atchugarry, uruguayo y reconocido internacionalmente por sus grandes esculturas en mármol. El evento fue sin dudas uno de los más esperados de la temporada, un museo de talla internacional a cuatro kilómetros del mar, en un escenario único que combina naturaleza con arte.

Frente a los ojos de más de 8 mil personas, el MACA quedó inaugurado luego de un corte de cinta del actual presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, acompañado por el artista y creador de este nuevo sueño Pablo Atchugarry, el arquitecto Carlos Ott y los ex presidentes Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti.

En un gran evento gratuito y al aire libre, la gente pudo recorrer el museo y ver un gran show de Toquinho y un espectáculo de danza contemporánea del Ballet Nacional Sodre. El MACA, se instaló en Manantiales, como un arca que lleva los sueños de los artistas, según lo describe el propio Atchugarry. MALEVA visitó el museo y les dejamos los 7 highlights para que no se pierdan de nada en su visita.

1) LA ARQUITECTURA: CINCO MIL METROS CUADRADOS POR EL LEGENDARIO CARLOS OTT

El proyecto de 5 mil metros cuadrados diseñado por el reconocido arquitecto Carlos Ott con su techo ondulado realizado en madera de eucalipto uruguaya, tratada en Francia, se asemeja a una nave o un arca, con la proa mirando al atardecer. Al ingresar es casi imposible no mirar a ese techo de madera curvo que parece eterno al fundirse con el paisaje de sierras. El edificio cuenta con 4 salas de exposición, una librería y tienda, cafetería y un auditorio.

2) EL PAISAJE: COMO LLEGAR A UN «DISNEY» ARTY

Llegar a la Fundación Pablo Atchugarry es casi como llegar a Disney. Un sendero conduce a un puente que cruza un tajamar y allá arriba se ven esculturas (son más de setenta), carritos de golf que pasean a visitantes, una capilla con una versión moderna de La Piedad realizada en mármol por Atchugarry, un anfiteatro, un oso dorado escondido en un bosque. Este es el contexto en el que aterrizó el MACA, y el paisaje no es un detalle menor. Desde la terraza del museo se puede tener una vista amplia del parque que está en perfecto diálogo con lo nuevo que allí se instaló.

3) LOS DIBUJOS DE CHRISTO: UN LUJO POR ESTAS LATITUDES

Christo y Jeanne-Claude fueron una pareja de artistas, maestros del land-art y de obras monumentales y efímeras como The Gates en Nueva York (2005), The Floating Piers en el lago de Iseo en Italia (2016) y el empaquetamiento del Arco del Triunfo en París (2021). Su obra es parte de la inauguración de este museo con una gran exposición que abarca distintos períodos de su trabajo y que se muestra por primera vez en Uruguay. De hecho, la obra de Christo no fue tan exhibida en Sudamérica y es un lujo poder contar con una muestra así por estas latitudes. Lo que más me gustó fueron los dibujos o bocetos de sus instalaciones monumentales, que más que bocetos son obras de arte en sí mismas, dibujos coloreados en lápiz combinados con planos, cálculos y muestras de materiales, que hacen viajar directo a esos paisajes.

4) LAS OBRAS IMPERDIBLES DEL URUGUAYO GONZALO FONSECA (Y QUE VINIERON DIRECTO DESDE UNA COLECCIÓN PRIVADA EN MIAMI).

En la sala de abajo, donde se encuentra la colección permanente del museo, no se pierdan la obra del uruguayo Gonzalo Fonseca, Madre Cava, que fue una de las últimas adquisiciones de la colección del MACA. Alumno de Torres García, esta obra compuesta por 8 bloques de mármol travertino y algunas piezas sueltas, es una de las más importantes de Fonseca. Pero lo más lindo es la historia: Pablo Atchugarry la trajo de una colección privada en Miami para que el público pueda apreciar la obra de este artista uruguayo en su propio país.

5) LUMIÈRE: PRIMERA ESCULTURA EN MÁRMOL DE ATCHUGARRY, DEL AÑO 1979 (CUANDO TENÍA 25 AÑOS).

El museo alberga "La Lumière" la primer escultura en mármol que realizó Pablo Atchugarry. Fue en el año 1979, luego de años de experimentar con otros materiales como cemento, hierro y madera. Atchugarry tenía 25 años.

6) LA PIEDAD: DOCE TONELADAS DE MÁRMOL DE CARRARA Y UNA OBRA EMBLEMÁTICA DE ATCHUGARRY.

Realizada a partir de un bloque de 12 toneladas de mármol estatuario de Carrara, esta obra realizada por Atchugarry en 1983 fue un encargo para una capilla en Italia que años más tarde volvió a comprar y se la trajo a su Fundación en Uruguay. La Piedad está dentro de una capilla diseñada por el arquitecto Leonardo Noguez, que no es exactamente una capilla sino más bien es la casa de La Piedad, aunque algunas veces se dan misas.

7) LAS PRIMERAS OBRAS DE ATCHUGARRY: EL PLACER DE VER LA GÉNESIS DE UN ARTISTA.

Poder ver el trabajo del artista, la evolución, entender de dónde viene todo lo que vemos, a mi me da mucho placer. En la sala de abajo en el museo se pueden ver una serie de cinco esculturas de las primeras épocas de Atchugarry en cemento y arena, con formas curvas y redondeadas, colores tierra, que son una delicia a la vista.