Premios Oscar: ya se puede votar por Twitter la película favorita y sortean un increíble viaje

16/02/2022 - 16:53 El Cronista

Este año la ceremonia de los Premios Oscar -que se llevará a cabo el 27 de marzo- permitirá por primera vez al público elegir su película favorita. Se trata de una nueva categoría de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU.

De esta forma, ya se puede participar votando por el film favorito con un tuit mencionando el título más el hashtag #OscarsFanFavorite.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.



Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP