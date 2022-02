Ximena Sáenz abrió su primer restaurante en Belgrano: 3 consejos para emprender en gastronomía

24/02/2022 - 11:30 El Cronista

Después de 12 años en el programa Cocineros Argentinos, por la Tv Pública, la chef Ximena Sáenz dejó la televisión para abrir su primer restaurante: Casa Sáenz, en una tranquila esquina del barrio porteño de Belgrano.

"Lo estamos viviendo con mucha intensidad. Es muy lindo poder abrir un lugar que pensamos con tanto cariño y amor y que la gente venga a conocerlo. También estamos aprendiendo un montón, adaptándonos al ritmo", cuenta la cocinera a El Cronista, que inauguró el restaurante el pasado 5 de febrero.

Ubicado en Echeverría 2102, en la esquina con Arcos, el restaurante da la bienvenida al público con la leyenda "No hay nada mejor que casa". Una canción de Soda Stereo (Té para tres) que define a la perfección el concepto del lugar y la propuesta gastronómica.













Casa Sáenz, el primer restaurante de la cocinera





"Ofrecemos una comida muy simple, basada en productos buenísimos de todo el país, reconfortante, porque tenemos platos que son muy tradicionales y que da placer comerlos todos los días", explica Sáenz.





CÓMO ES EL MENÚ





Entre los platos distintivos del menú se destaca el pollo al horno de barro, ahumado y con una salsa verde. También las ensaladas y los vegetales horneados, como por ejemplo las berenjenas rellenas con cous cous, ricota, hierbas y un topping de almendras.

"Queremos ser un punto de encuentro entre generaciones. Ahora hay muchas familias con padres que comen carne e hijos vegetarianos. Queremos que todos tengan una opción interesante acá", dice la cocinera.









Platos reconfortantes y caseros, como el pollo al horno de barro





De postre, la cocinera sugiere probar el flan de leche condensada con caramelo de banana asada y una torta que se llama chocolate y dulce de leche. La carta, que también incluye opciones de pastelería, irá cambiando con las estaciones, adaptándose a lo que haya disponible.









LOS 3 CONSEJOS DE XIMENA SÁENZ PARA EMPRENDER EN GASTRONOMÍA

Números. "Para emprender en gastronomía hay que conocer mucho de administración o asociarse con alguien que sepa mucho del tema. Es muy difícil armar un emprendimiento solo desde la pasión por la cocina y sin asesoramiento en la parte de números, que es muy compleja. En gastronomía no es tan fácil acopiar, porque los productos se echan a perder. Hay que tener un buen conocimiento de administración para poder hacerlo bien".

Research. "Investigar el barrio donde uno lo va a hacer: qué propuestas tiene y qué propuestas faltan. En mi caso, elegimos Belgrano porque a mis socios les pareció una buena ubicación. Tenían este local disponible para hacer el restaurante y ese fue el puntapié inicial. Cuando recorrimos el barrio nos dimos cuenta de que hay mucha gastronomía en Belgrano, pero con una propuesta más diurna. Faltaba algo nocturno, platos al horno del barro, carnes, vino... Por eso decidimos abrirlo acá, que también es un lugar con mucha densidad de población".

Identidad. "Trabajar desde la identidad de cada uno, no forzarse. No digo que no se pueda aprender a hacer otra cosa, pero por ejemplo, si sé hacer empanadas tucumanas y eso tiene que ver con mi identidad, me va a salir mucho mejor que ponerme a hacer otra cosa que se vende mejor. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que ver con su identidad, con lo que te resuena internamente".





Casa Sáenz está en Echeverría 2102, esquina Arcos, Capital Federal. Abre todos los días de 12 a 00 horas.