Estrés laboral: 5 consejos para no terminar "quemado" por la sobrecarga de trabajo

24/02/2022 - 11:36 El Cronista

La pandemia afectó a la salud mental de las personas en todo el mundo, más allá de su edad y género. Pero no fue sólo por efecto de las medidas de aislamiento prolongadas, sino también, y especialmente, por la sobrecarga laboral que trajo consigo.

Un informe de Adecco alertó al respecto a finales del año pasado. Según el relevamiento, las horas de trabajo habían aumentado un 14% desde 2020 y el 63% de los empleados indicaron que habían trabajado más de 40 horas a la semana en los 12 últimos meses.

Como consecuencia de esta sobrecarga laboral, y por la incertidumbre sobre el futuro que genera "la nueva normalidad", muchas personas terminan agotadas mentalmente.

Ahora, un nuevo informe de la consultora dejó en evidencia el agravamiento de la situación: 9 de cada 10 trabajadores sufren agotamiento laboral y un 81% afirma estar "quemado" desde que comenzó la pandemia.









RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL ESTRÉS LABORAL

La mayoría de las investigaciones sobre el mercado laboral realizadas desde la irrupción del coronavirus, coinciden en que "el agotamiento podría ser la próxima pandemia laboral".

Por ello, el estudio de Adecco efectuó algunas recomendaciones para prevenir el agotamiento laboral y ayudar a disfrutar del trabajo una vez más.





DECIR "NO" CUANDO SEA NECESARIO PERO BRINDAR OPCIONES:

No hay que aceptar nuevas propuestas cuando uno ya se encuentra estresado con el trabajo que está haciendo, es importante poder decir que "no" cuando realmente no podemos.

Sin embargo, no solo hay que poner un freno cuando estamos muy ocupados. Es ideal poder sugerir opciones para que se pueda realizar lo que se le pidió.

"Hay que analizar qué ocupa tu tiempo: puede que se te haya pedido que realices tareas que técnicamente no son parte de tu función. Si estás invirtiendo una cantidad considerable de tiempo en cosas que no brindan valor, podés reunirte con tu superior para identificar las tareas que se pueden abandonar o para analizar formas más eficientes de realizarlas", detalló el informe de Adecco.





NO PERDER LA COSTUMBRE DE HACER ACTIVIDADES QUE SE DISFRUTAN

Realizando un estudio comparativo con respecto a la situación laboral en plena pandemia y antes de esta, encontraron que se dejó de lado la importancia del bienestar de los líderes.

Esto puede ser un motivo que genere un mayor malestar, por eso no hay que dejar de interesarse en el cuidado personal: dormir, comer bien, hacer ejercicio y tomarse tiempo para familia, amigos y las actividades que se disfrutan.





NO GUARDARSE EL ESTRÉS

Quienes se encuentran abrumados por el trabajo deben intentar no guardarse sus emociones, los líderes deben estar atentos a preguntar constantemente cómo están para reconocer que la salud mental se trata de un tema importante.

"Hay señales para identificar quién puede necesitar un "reinicio": cometen más errores de lo habitual o no cumplen con los plazos, por ejemplo. El área de RR.HH. puede desempeñar un papel clave al asesorar a los gerentes sobre cómo brindar apoyo".





DESCONECTAR

Por la virtualidad que se implementó para evitar el contacto estrecho, vivimos conectados a una pantalla. Es por eso que los especialistas recomiendan desconectarse un rato para tomar aire fresco y tomar consciencia de que no está bueno atarse a los aparatos tecnológicos sin descansos.





CAMBIAR EL LUGAR PARA TRABAJAR

Con el trabajo virtual es común que uno se instale en un espacio determinado y eso no es una buena opción. Es ideal cambiar de lugar para trabajar aunque sea por unas horas para que no siempre sea todo lo mismo.