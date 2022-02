Oscar 2022: por qué 8 premios se entregarán antes de la ceremonia y cuáles son

28/02/2022 - 11:53 El Cronista

A pesar de ser la ceremonia de entrega de premios más codiciada de Hollywood, los Oscars parecen generar mucha controversia cada vez que se acerca su fecha. Cada edición trae una nueva polémica, la de esta próxima gala del 27 de marzo será la decisión de la Academia de eliminar varios premios de la transmisión.

La decisión de la Academia se produjo para revitalizar la ceremonia. Esta llegó a la decisión de que los premios se entreguen antes de la emisión, algo que la Academia intentó por primera vez en 2018. Sin embargo, en su momento la idea fue revocada debido a las malas reacciones por parte de la industria.

OSCARS: LOS PROBLEMAS QUE CONLLEVA LA CEREMONIA

La 93ª edición del año pasado registró los índices de audiencia más bajos de su historia con un estimado de 10 millones de espectadores. Este año también verá el regreso de los anfitriones como: Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall; listas para compartir el papel. Cómo es de público conocimiento, los Oscar han optado por renunciar a los maestros de ceremonias desde que el comediante Kevin Hart renunció al cargo solo unos días antes de la ceremonia en el 2019.

Según se informa, las bajas calificaciones causaron luchas internas con ABC, su socio en la retransmisión, ya que la red posee los derechos de transmisión exclusivos hasta 2028.

OSCARS: LAS CATEGORÍAS QUE SACARÁN

Las categorías que se quedarían "fuera de la gala" son:

-Mejor documental

-Mejor montaje

-Mejor maquillaje y peluquería

-Mejor diseño de producción

-Mejor sonido

-Mejor corto

-Mejor corto de animación

-Mejor banda sonora

Esto resulta ser un movimiento para dar mayor presencia a los momentos más entretenidos de la gala como lo son: la comedia, la música, los clips de películas y otros aspectos de los Oscars. Ninguno de esos ocho ganadores se quedará sin aparecer en la ceremonia, pero está claro que no es lo mismo, ya que viene a ser "etiquetarlos como premios de segunda".

Además, esto hace que la presencia internacional se vea afectada, ya que tienen un peso gigante en estas categorías. Las entregas de dichas categorías se grabarán y se mostrarán después en un resumen con las reacciones de los ganadores.

Fuentes cercanas a la Academia indican que la decisión se tomó después de sugerencias de ABC, la industria y otros: donde se han dado comentarios diciendo que "asumir la necesidad de aumentar y mantener la participación de los espectadores era vital".

No obstante, el hecho de que 'Dune' sea la única nominada a Mejor Película en ganar más de 100 millones de dólares, y que películas tan populares como 'Spider-Man: No Way Home' y 'Sin tiempo para morir' hayan sido ignoradas en las principales categorías, es probablemente un factor que también condujo a esta iniciativa también.

A pesar de causar una gran polémica para Hollywood, el énfasis que se le da a la ceremonia es el espectáculo en directo; ya que es primordial crear interés constantemente. Desde ACE, American Cinema Editors (Editores de Cine Americanos) expresaron su desagrado ante la noticia: "El mensaje que promulgan es que hay categorías más vitales que otras, y que esto no puede estar más lejos de la verdad", mostrando la decepción que sienten ante la decisión de la Academia.