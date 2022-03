Los 6 vinos argentinos que recomienda el New York Times: cuáles son y cuánto valen

22/03/2022 - 11:30 El Cronista

En esta oportunidad, el prestigioso New York Times, que rara vez habla de vinos de Sudamérica, eligió los seis ejemplares de nuestro país que muestran el carácter e identidad del terroir local. Sobre nuestro país en particular, Eric Asimov, periodista del New York Times destacó: "Algunos de sus mejores productores, no satisfechos con notas afrutadas y de roble que complazcan a la gente, han ido a explorar, buscando viñedos en altitudes más elevadas, ricas en suelos rocosos, con la esperanza de hacer vinos más frescos que expresan más su terruño".

"A menudo, se han excedido, creando magníficos ejemplos que rompen la noción convencional del malbec argentino y demuestran el potencial de otras uvas como la chardonnay y la pinot noir", agregó.

LOS ELEGIDOS POR NEW YORK TIMES: ACLARACIONES

El columnista aclara en su artículo que las doce botellas elegidas entre Argentina y Chile fueron producto de una visita que hizo al supermercado en el mes de febrero y en base a lo que había a disposición en el momento. Por lo que la selección podría variar si se hace en otra ocasión. "Estas 12 botellas no son de ninguna manera una imagen completa", expresó.

Además de los elegidos, entre los que hay productores de Mendoza, la Patagonia y San Juan, Eric Asimov destacó el trabajo de los hermanos Michelini, quienes "están examinando el potencial de uvas que no suelen asociarse con el país, como el chenin blanc".

SIGUIENDO EL ORDEN EN EL QUE APARECEN EN LA PUBLICACIÓN, LOS ELEGIDOS 6 VINOS ELEGIDOS POR NEW YORK TIMES FUERON

Tinto 2018 Finca Maggio - Cara Sur - Valle de Calingasta | (u$s 25 o $3500 aprox en Argentina)

"Cara Sur es un proyecto personal de Sebastián Zuccardi, propietario de la marca Zuccardi en el Valle de Uco, y tres socios. El vino, que se añeja en huevos de cemento, es ligeramente tánico, con sabores terrosos y pedregosos. Para este vino se utilizan más de 15 uvas diferentes en el viñedo, una mezcla que se llama simplemente "viejas tintas", o uvas tintas viejas", se puede leer en parte del reporte de NYT.

Carmelo Patti 2017 - Carmelo Patti - Mendoza | (u$s 34 o $1700 aprox. en Argentina)

"Carmelo Patti es un enólogo iconoclasta de Mendoza que lleva mucho tiempo haciendo las cosas a su manera. Su estilo consiste en fermentar vinos en tinas de concreto con solo levadura autóctona y envejecer el vino hasta que decida que está listo para ser lanzado, a menudo cuatro o cinco años, varios años más de lo normal. La 2017 es la añada actual. Es intenso y sin pretensiones, con sabores frescos, jugosos y terrosos de frutas oscuras y flores", destacaron.

Zuccardi Concreto Malbec 2019 - Zuccardi Valle de Uco - Paraje Altamira | (u$s 45 o $4600 aprox. en Argentina)

"Zuccardi es uno de los principales productores de Argentina y se especializa en cultivar viñedos de gran altitud en el Valle de Uco, elaborando vinos regionales de precio moderado y vinos más caros que examinan las complejidades de los terruños de Uco. Concreto es uno de mis malbec favoritos. Racimos enteros de uvas, de suelos rocosos de piedra caliza, son simplemente fermentados y envejecidos en cubas de hormigón. Es floral, herbal y ligeramente afrutado, con sabores intensamente calcáreos", expresó Asimov.

Altos Las Hormigas Appellation Gualtallary Malbec 2018 - Altos Las Hormigas- Mendoza | (u$s 49 o $4800 aprox. en Argentina)

"Altos Las Hormigas hace un excelente malbec de 12 dólares. Este, aunque más caro, no es simplemente agradable sino convincente. La bodega es una sociedad ítalo-argentina que se ha asociado con el Sr. Parra, el geólogo chileno, para ayudar a explorar los complicados terrenos de Mendoza. Esta botella proviene de un viñedo de aproximadamente 1.300 m.s.n.m. de altura en Gualtallary con suelos de piedra caliza arenosa. Recuerda a la ciruela, con una mineralidad intensa que encuentro irresistible", describió el autor.

Cincuenta y Cinco 2020 Pinot Noir - Bodega Chacra - Patagonia | (u$s 53 o $15.000 aprox. en Argentina)

"Piero Incisa della Rocchetta no podría haber encontrado una zona más apartada que el Valle del Río Negro en Argentina para seguir su propio camino desde el negocio familiar de vinificación, que resulta ser el famoso Sassicaia en la Toscana. Esta área, lejos de la región vinícola argentina más familiar de Mendoza, tenía lo que estaba buscando: viñedos más antiguos de pinot noir, plantados originalmente para un proyecto de vino espumoso ahora desaparecido. Este vino, Cincuenta y Cinco, lleva el nombre de las vides, que fueron plantadas en 1955 y ahora se cultivan bio dinámicamente. Es hermoso: de cuerpo ligero pero intenso, con sabores florales, pedregosos y frutales que se volverán más profundos y complejos con el tiempo, aunque ahora es delicioso", resaltó Eric Asimov.

Adrianna Vineyard White Bones Chardonnay 2019 - Catena Zapata - Mendoza | (u$s 125 o $25.000 aprox. en Argentina)

"Más caro que la mayoría de los que recomiendo, este vino demuestra el potencial de los terruños que, en gran medida, aún no se han desbloqueado en Mendoza. Del Viñedo Adrianna, a 1.450 metros de altura en Gualtallary, Catena Zapata elabora dos extraordinarios chardonnays de parcelas cercanas que tienen diferentes suelos. Uno, White Stones, está hecho de un área con suelo de grava y tiende a ser más floral y herbal. Este vino procede de una parcela con más caliza, en la que suelen encontrarse huesos fosilizados, de ahí el nombre. Generalmente es más pedregoso y austero. Ambos vinos son sutiles, matizados y elegantes, furtivamente y casi sorprendentemente intensos", dice la nota de NYT.