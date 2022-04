Hamburguesas sin carne: el boom de las plant-based ya duplica las ventas de las cadenas de fast food

14/04/2022 - 12:02 El Cronista

El boom veggie sigue creciendo en la Argentina y las casas de comida rápida ya son parte de la movida. Tras lanzar sus primeras hamburguesas de carne vegetal el año pasado, Mostaza y Burger King -las dos cadenas de fast-food que participan en este incipiente, pero prometedor, mercado- duplicaron las ventas en esta categoría, que ya representa más de un 10% de su facturación total en el país.

Apalancadas en este consumo en auge, amplían sus cartas con nuevas propuestas plant-based: suman variedad en combos, helados y cafetería para incluir a un público que, tradicionalmente, su oferta dejó afuera.

De esta manera, el fast-food se reinventa para atender las nuevas demandas de la sociedad, que cada cada vez más opta por una alimentación 'verde'. Según un estudio de Kantar Worldpanel, el 12% de la población local es vegana o vegetariana. Antes de la pandemia, llegaba al 9%. Un informe de Ingredion y Opinaia asegura que el 78% está dispuesto a aumentar el consumo de productos meat free.

LAS OPCIONES PLANT-BASED QUE SE CONSIGUEN

Esta semana, Burger King incorporó en su menú el sandwich 'King Vegetal', hecho 100% a base de vegetales con sabor a pollo. Fue desarrollado por NotCo, la start-up que produce alimentos sustitutos que emulan los de origen animal.

Ya se consigue en los 114 locales de la Argentina. Cuesta $ 450 de forma individual y $ 750 en combo. Con la app de la cadena, hay un 30% de descuento. Los precios son los mismos que los del 'King' tradicional.

El lanzamiento forma parte del programa 'Comida real para gente real', que la empresa propiedad del grupo mexicano Alsea lleva adelante desde 2015, con el objetivo de eliminar conservantes, colorantes y aromatizantes artificiales.

Mostaza fue la primera cadena en el país en ofrecer hamburguesas de proteína vegetal en sus 160 locales. "Fue muy importante crear una oferta distinta para quienes no consumen carne o buscan alternativas", comenta Leandro Castorani, director comercial de la marca.

Mostaza fue la primera cadena en el país en ofrecer hamburguesas de proteína vegetal en sus 160 locales. "Fue muy importante crear una oferta distinta para quienes no consumen carne o buscan alternativas", comenta Leandro Castorani, director comercial de la marca.

Tras duplicar las ventas de su línea 'Mega NotBurger', que creó con NotCo en 2021, sumará alimentos complementarios. "Serán 100% plant-based en combos, helados y cafetería. Trabajamos para ampliar nuestro portafolio", adelanta Castorani.

La línea 'Mega NotBurger' ofrece tres productos, con los mismos precios que sus versiones tradicionales. El 'Mega Vegan NotBurger' sale $ 640 de forma individual, mientras que en combo está $830. El 'Mega Cheddar NotBurger' cuesta $ 640 y $ 830, respectivamente. Y El 'Mega Deluxe NotBurger' sale $ 850 y $ 660.

Beyond Cheese

En tanto, Williamsburg ya vende dos hamburguesas: 'Beyond Cheese' y 'Beyond Willy'. "La 'Beyond Cheese' llegó a ser la más vendida de la cadena y hoy está en el top-5", comenta Alejo Pérez Zarlenga, socio de la marca.

El proveedor es Beyond Meat, empresa estadounidense referente en el segmento, que tiene entre sus inversores a Bill Gates y que, cuando salió a la bolsa en 2019, se convirtió en unicornio, con una capitalización de casi u$s 4000 millones. La 'Cheese' cuesta $ 1110 y la 'Willy' $ 1180, ambas en combos.

Asimismo, KFC y Wendy's buscan meterse en el negocio. Según pudo saber El Cronista, se encuentran realizando pruebas en su país de origen (los Estados Unidos). Pronto, habrá novedades a nivel global que se verán reflejadas en la Argentina.