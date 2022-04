El consejo clave de un millonario de 28 años para hacerte rico (el ahorro no es tan importante)

18/04/2022 - 10:03 El Cronista

Una de las claves que más se repiten es la de aumentar tus ahorros. De este modo, al cabo del tiempo tendrás capacidad para invertir y formar un patrimonio más abultado. Pero no todos los millonarios y expertos están de acuerdo con ello, algunos proponen seguir otros caminos para hacerte rico. Averiguá cuáles son en esta nota.

Es el caso del joven emprendedor estadounidense Tanner Chidester, que a sus 28 años es fundador y CEO de dos negocios de entretenimiento de enorme éxito:

Fit Warrior

Elite CEOs

Chidester argumenta que el ahorro no es el mejor método para convertirte en millonario. Su experiencia es un aval, ya que ambos negocios le reportan beneficios suficientes como para ser rico. "Es mucho más sencillo simplemente ganar el dinero que ahorrarlo. El ahorro supone el camino más lento hacia la riqueza" desvela en una entrevista publicada por CNBC.

28 AÑOS Y MILLONARIO, PERO ¿CÓMO?

Este joven empresario comenzó en el mundo de los negocios cuando tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Texas. Como muchos de los empresarios más ambiciosos, dejó la carrera y decidió poner en marcha su propia empresa online: esta es de nutrición y planes de ejercicio físico.

En aquellos momentos Chidester no tenía ahorros, se valió de su experiencia como jugador de fútbol americano y experto en nutrición deportiva. Eso sí, al mismo tiempo trabajaba en un restaurante. Después de 2 años vendiendo planes de entrenamiento en sus páginas webs, Chidester llegó al éxito gracias a la publicación de un curso sobre cómo poner en marcha tu propio negocio online.

"Ahí me di cuenta de que la gente está dispuesta a pagar planes por precios de hasta u$s 1500. Antes vendía mis programas de nutrición y entrenamiento por sólo u$s 40", detalló a la CNBC. En ese momento pudo dejar su trabajo como camarero, ya que empezó a obtener ingresos de hasta u$s 10.000 por semana, llegando a ser millonario con tan solo 28 años.

Actualmente su patrimonio supera el millón de dólares, cifra realmente meritoria teniendo en cuenta que comenzó sin una base de ahorros. El millonario lo justifica con: "si ganas u$s 3.000 al mes sólo puedes ahorrar u$s 500 o como mucho u$s 1.000, ya que hay que pagar alquiler y comida". Chidester dice no estar en contra del ahorro, aunque sí pide centrar los esfuerzos iniciales en conseguir ingresos. Justificando que una vez se haya conseguido ganar dinero, es momento de empezar a guardarlo.