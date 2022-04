Tras las críticas al negocio, Martin Scorsese también lanza una plataforma de streaming: qué películas ofrece

25/04/2022 - 12:14 El Cronista

Después de las críticas, parece que Martin Scorsese le encontró la vuelta al negocio de las plataformas de streaming. Es que tras haber estrenado The Irishman en Netflix en 2019, y de la inminente superproducción de u$s 200 millones Killers of the Flower Moon, que llegará al público a través de AppleTV, el realizador también lanzará una plataforma de streaming, pero diferente al resto.

Se trata de Restoration Screening Room, creada a través de la organización sin fines de lucro que dirige Scorsese, The Film Foundation, dedicada a la restauración de clásicos. El nuevo servicio, que será gratuito, comenzará a funcionar a partir del 9 de mayo.





Join us on May 9 for the launch of The Film Foundation Restoration Screening Room! First presentation is Michael Powell & Emeric Pressburger's I KNOW WHERE I'M GOING! (1945), restored by TFF & BFI National Archive, in association with Park Circus & ITV. https://t.co/KhuuWvmaw9 — The Film Foundation (@Film_Foundation) April 22, 2022





Los films se podrán ver libremente durante 24 horas, comenzarán a una hora establecida y contarán con presentaciones y conversaciones en vivo con cineastas y archivistas que brindarán una mirada interna al proceso de restauración.

La primera película que estará disponible es I Know Where I'm Going de 1945 dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger, y protagonizada por Wendy Hiller y Roger Livesey.

Los siguientes "estrenos" debutarán el segundo lunes de cada mes. Entre estosse encuentran La Strada de 1954 de Federico Fellini; Detour de Edgar G. Ulmer de 1945, The Chase de Arthur D. Ripley de 1946; One-Eyed Jacks (1961, dirigida por Marlon Brando); Moulin Rouge (John Houston, 1952); y Lost Lost Lost (1976, de Jonas Mekas).

"Muchas de estas presentaciones contarán con restauraciones que rara vez se ven, y habrá cineastas compartiendo por qué estas películas son importantes, cómo han impactado nuestras vidas y por qué es crucial que se conserven", dijo Scorsese, quien fundó The Film Foundation en 1990.

The Film Foundation, que ayudó a restaurar más de 925 películas, también se asoció con Mubi para mostrar películas restauradas de otras partes del mundo.

Mubi es una plataforma de cine arte que funciona por suscripción (tiene 7 millones de abonados), siendo uno de sus socios y cofundadores el empresario argentino Eduardo Costantini (h).

Las películas provenientes de The Film Foundation que ya se pueden ver en esta plataforma son Muna Moto/The Child of Another (Jean-Pierre Dikongué-Pipa, 1975); Pixote (Héctor Babenco, 1980); Chess Of The Wind (Mohammad Reza Aslani, 1976); y Limite (Mário Peixoto, 1931).





Pixote de Héctor Babenco.







Mientras que a lo largo del año se podrán ver películas como The Housemaid (Kim Ki-Young, 1960); Law of the Border (Lüfti Ö. Akad, 1966); Oh, Sun (Med Hondo, 1967); A River Called Titash (Ritwik Ghatak, 1973); Revenge (Ermek Shinarbaev, 1989); y After The Curfew (Usmar Ismail, 1954), entre muchas más.