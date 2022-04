Hot pot: la delicia china que viene de Nueva York ya llegó a Buenos Aires y es ideal para el invierno

27/04/2022 - 13:30 El Cronista

Estamos entrando en la época más fría del año, y qué mejor comida para un día de invierno que una rica sopa caliente. Si querés probar algo fuera de lo común, en el Barrio Chino sobre Montañeses 2223 se encuentra Shabu Shabu y sirven el mejor Hot Pot de Buenos Aires.

El "Hot Pot" es un plato Chino muy festivo típico de celebraciones familiares o con amigos. El término Hot Pot por el que es más conocido este plato procede del inglés y significa "olla caliente" y su nombre original en Chino sería huoguo. Realmente hablamos de él como un plato pero sería más correcto decir que es una forma de cocinar y que no existe realmente una receta única.

La principal particularidad del es que es un plato que se cocina en la misma mesa en la que se va a comer. Los comensales se organizan en una mesa redonda en el centro de la cual se coloca un infiernillo (de gas, de alcohol, eléctrico) y sobre él una olla en la que se van a ir cocinando distintos ingredientes.





El punto de partida es un caldo que se calienta en la mencionada olla. Alrededor de la mesa se reparten platos con ingredientes crudos como carnes cortadas en tiras muy finas, pescado, marisco y todo tipo de verduras, así como platillos con distintos tipos de salsas.

Como si de una fondue se tratara, cada comensal va añadiendo con la ayuda de unos palillos ingredientes a la olla y los cuece el tiempo que considere oportuno. Luego los recupera colocándolos en un cuenco y los va comiendo tal cuál o añadiendo alguna salsa.

Es un proceso lento y festivo a la vez en el que los comensales disfrutan de esta experiencia conjunta. Una vez se han consumido todos las carnes y vegetales es costumbre añadir unos fideos que una vez cocidos se sirven en los cuencos con el caldo, a modo de sopa.

HOT POT: CÓMO LO PREPARAN





El restaurante cuenta con un caldo para cada persona y un pequeño supermercado interno para que cada comensal elija los ingredientes para cocinar, como salsas, carnes y verdura. Cada ingrediente significa más dinero, por lo que vale aclarar que el precio no es muy económico, pero seguro que vale la pena.

En caso de no estar seguros de su decisión o de no comprender el sistema, se puede consultar a la dueña les va a explicar todo, de modo que no solo coman, sino que también aprendan.

Es una experiencia de hora o hora y media. La carta solo incluye como plato principal un Hot Pot, no incluye postres.