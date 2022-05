Tres tragos y 13 preguntas en la barra de Cofi Jaus a Nico García Hume: "Soy muy fan de Batman"

07/05/2022 - 11:57 El Cronista

co es un cocktail un poco ácido, un poco amargo, y al mismo tiempo entre dulce y picante. Parece muy serio al principio, y de repente se ríe de todo con desparpajo. Cuando te cuenta un poco de su vida, mira para la derecha, o para abajo, no tanto a los ojos. Y él todo lo explica, con una sinceridad absoluta: "esto lo aprendí de Batman: cuando mirás para la derecha estás recordando o tal vez inventando, cuando mirás para abajo estás diciendo sí o sí la verdad". Es nacido y criado en Paraguay, pero salta de Buenos Aires a Asunción constantemente.

Acaba de terminar La 1-5/18, la serie del prime time del Trece, y graba la segunda temporada de El Reino, donde interpreta a Remigio Cárdenas, un supuesto villano, aunque justiciero encubierto. También fue Luis en la película 7 Cajas, y muchos más. Su intensidad no lo deja quieto y también se volcó a la producción, por eso lanzó Parte de una Religión, una serie independiente creada con amigos y actores, que pronto verá su segunda temporada.

La tarde de copas entre Nico y MALEVA fue en Cofi Jaus, el nuevo bar y café de Sebastián Atienza, con café de Cofi Lab y tragos de Tres Monos, a cargo de la China Portela. El Espresso Martini fue el trago que abrió la charla, una exquisita reversión del Martini con Espresso. Y después el viaje siguió por un Dibu Martini, un Fino y Elegante y para terminar un Cafecito Irlandés, todo acompañado por tapas como mortadela grillada y un humus de castañas de cajú. Entre trago y trago, esto fue lo que pasó:

Tu bio de Instagram dice: "no hablo, grito" ¿Por qué gritás?

Creo que es porque soy intenso, soy «attention whore»; si estoy por la calle y te veo del otro lado y te conozco, voy a gritarte. No sé si esa incomodidad me divierte también, no sé por qué pero vine con esa programación. Nací el 17 de febrero de 1980. Soy acuario, luna en piscis, ascendente en virgo. Soy mono de aire y en el calendario maya soy sol espectral amarillo, igual que Will Smith.

¿Qué opinás de lo que pasó con él en los Oscar?

Opino en que Will tenía razón en darle una cachetada, y el comediante tenía razón en hacer el humor que se le ocurra. Iba a pasar que alguien se suba a hacerle un tongo a un comediante. Y sucedió en los Oscar. Estamos todos militando la no violencia y el fin de las guerras, así que en ese sentido no estuvo buena esa parte; pero por otro lado estuvo bueno también. Yo quiero ver como abre los Oscar el próximo comediante. Sí o sí tiene que hacer un chiste sobre lo que sucedió.

Wikipedia dice que tuviste un grupo de stand up.

Sí, se llamaba Buena Risa. Uno de los primeros cursos que hice cuando llegué a Buenos Aires fue de stand up, siempre me gustó. Y después fui a Paraguay y armamos el grupo con unos amigos; hicimos giras por todos lados, nos fue muy bien. Pero después nos peleamos todos y se terminó. Siempre hay pelea, eso es lo bueno del ser humano.

Vas a Asunción seguido. ¿Qué es lo peor y lo mejor de allá para vos?

Sí, cada tanto voy por laburo también. Lo mejor de Asunción es que se gana en guaraníes y es la moneda más fuerte de Latinoamérica. El porro es muy barato. Lo malo es el calor, el transporte, hay muchas cosas que no funcionan bien. Y a nivel artístico es interesante porque al no tener industria - recién ahora vamos a tener un instituto que nos va a dar plata -, es todo bastante autodidacta. Hay pocos teatros, si hay que hacer en la calle hacés en la calle. Es todo un entrenamiento para un actor desarrollarse allá.

¿Lugares para comer allá?

La gastronomía es buenísima y creció muchísimo. Bastardo es uno muy bueno, Tierra Colorada de Rodolfo Angenscheidt, después hay comida urbana muy buena; hay un boliche que se llama El Bolsi, con minutas muy buenas como mbejú, la sopa paraguaya, chipa guazú y empanadas fritas.

¿Qué fue lo último que viste que te gustó de Buenos Aires?

Caminando por Recoleta pasamos por un hotel que no me acuerdo el nombre, cerca del Patio Bullrich, en el sótano hay un bar, y decía "jazz en vivo". Fuimos, nos pedimos un traguito, luz baja, había un pibe con un piano y una chica joven cantando unos temas espectaculares. De la nada.

¿Una foto o imagen que se te venga de tu infancia?

Tengo una imagen mía vestido de Spiderman. Tenía un muy buen traje de Spiderman.

¿Es tu preferido de Marvel?

Soy más DC yo, soy muy fan de Batman, me gusta mucho todo su universo, toda la historia; es una historia que tiene más de sesenta años, es súper interesante todos los universos paralelos que armaron. Los comics son historias donde puede pasar de todo. La última de Batman me gustó mucho, me pareció un poco larga pero la cinematografía es maravillosa. Él como Batman está muy bien, Paul Dano es uno de mis actores favoritos; Gatúbela, si bien estuvo muy bien, ya nadie va a ser como la de Michelle Pfeiffer. Esa peli, la de Tim Burton fue la mejor, era muy oscura.

¿Qué tiene que tener una fiesta para que vayas? ¿Y a cuál jamás irías?

Buen alcohol, buena música. Tengo distintas facetas. Soy fan del rock argentino y del rock general, tengo también mis banditas teenagers. No iría nunca al casamiento de mis ex.

¿Sos nostálgico, de traer mucho el pasado?

No, soy de soltar. Me llevo muy bien con todas mis ex. Son personas que quise mucho en algún momento. Ese amor no se puede quedar en nada. Todas me dejaron a mí, así que probablemente dicen, "pobre Nico, vamos a ser amigos".

¿Otra ciudad en la que vivirías?

Tokio. Me quiero ir a vivir a Asia. O a Tokio, o a Pekín, quiero ir a una ciudad grande asiática. Un año. Tengo muchas ganas de desconectarme de todo e irme a transitar algo que tenga que ver con otro tipo de curiosidad. No tengo hijos, no tengo nada, tengo ganas de hacerlo. Es mi idea, pero no sabemos si va a suceder.

¿Si fueras un trago, cuál serías? ¿Y qué fue lo más raro que hiciste ebrio?

Sería un Old Fashioned. Lo más loco que hice fue comprar un chancho, y regalárselo a un amigo.

¿Te arrepentís de algo?

No, de nada. Aunque sí me arrepiento de no haberme ordenado antes un poco en la vida. Tuve etapas de mucho desorden. Desórdenes espirituales, emocionales, financieros. Voy camino a mi ascendente en virgo. Me hubiera gustado ser más virgo que tan piscis. Tengo 42 años. Me empecé a ordenar a los 38, de grande. Pero llegó el momento. Encontré un placer en el orden.