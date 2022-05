Los NFT son el nuevo deseo y furor del mundo cripto y arty de Argentina: 4 plataformas locales al frente

07/05/2022 - 12:10 El Cronista

Los NFT (tokens no fungibles) son furor en todo el mundo. La vida en el plano físico, se va fusionando con el mundo digital, y uno puede adquirir no sólo obras, sino también ítems que va a lucir en la pantalla (y a las que se puede apostar como fluctuante inversión). Argentina no es la excepción, en nuestro país, en el último tiempo, hubo un auge de emprendimientos y plataformas temáticas.

Si bien la sigla NFT ya es parte de nuestro lenguaje, también trae mucha confusión y nos rompe la matrix. Vamos a ponerlo en criollo. "Es la manera que tiene el mundo digital de comprar, vender y transaccionar activos o piezas únicas. Si rebobinamos al mundo offline, piezas únicas pueden ser una obra de arte, un departamento; también podría ser una joya o una artesanía. Son piezas únicas porque son difíciles de reproducir y es casi imposible encontrar dos iguales", explica Olivia Goldschmidt (@oligolds), periodista, experta en criptomonedas.

Partiendo de ahí, es importante captar que la autenticidad de la pieza, es absoluta. Es imposible falsificar una transacción, porque gracias a un gran notario, queda claro quién compra y quién vende. Nadie puede vender un NFT que no le pertenece. Por otra parte, las distintas plataformas no son mejores o peores de acuerdo a qué tan reconocidos sean sus artistas, sino que van afinándose según su especialización. Mundialmente, "OpenSea y Rarible son más conocidas para artistas NFT consagrados, Nifty Gateway es un nicho más alternativo, DraftKings abarca el mundo del deporte, Mintable es ideal para principiante y BAG es una plataforma que recién arranca, para artistas emergentes latinoamericanos", amplía Goldschmidt.

SIN EMBARGO, VAMOS A INDAGAR EN LAS DE SELLO ARGENTINO (QURABLE, ENIGMA, CARNAVAL, AURA)

Qurable es otra nueva plataforma que acaba de salir del horno, con presentación en el Faena Arts Center de Puerto Madero y con ambiciosos planes a futuro. Es el primer Marketplace web 3.0 nacido en Argentina. Su gran diferencial, es el "journey" que le propone al usuario, y una experiencia integral, inmersiva y no tan transaccional (no es que uno simplemente compra, y ya).

Qurable es otra nueva plataforma que acaba de salir del horno, con presentación en el Faena Arts Center de Puerto Madero y con ambiciosos planes a futuro. Es el primer Marketplace web 3.0 nacido en Argentina. Su gran diferencial, es el "journey" que le propone al usuario, y una experiencia integral, inmersiva y no tan transaccional (no es que uno simplemente compra, y ya).

"La idea es que además de comprar NFTs, lo lleves más allá; quizás me compré ropa en el mundo físico, y la quiero usar en el mundo digital. Tenemos un desafío grande de ser un "bridge"; porque somos de los dos lados, un puente para el usuario. Hay que simplificar su experiencia y entender que la persona que quiere estar en el metaverso, quizás no entienda cómo entrar", le explica a MALEVA Javier Arguello, CTO y co-fundador de Qurable. Esto da lugar a una nueva categoría fascinante de producto denominada phygital, que implica la integración de elementos físicos y digitales.

Enigma.art - que tiene como partner principal a la empresa de transacciones cripto Ripio -, es una de las plataformas más importantes que hay en nuestro país y tiene una fuerte pata musical: hay versiones inéditas de grandes artistas, multitracks de canciones, reversiones, demos, videos inéditos, venta de loops, samples. ¿Cómo comprar allí? Cualquiera puede hacerse un perfil, y hay opción de precio de venta directa, es decir que el comprador puede adquirir el NFT por el precio fijo definido por el vendedor, pero además, se puede subastar a un precio mínimo de reserva y una vez que se realiza la primera oferta, comienza una cuenta regresiva en la subasta de 24 horas. "Si se realiza una oferta dentro de los últimos 15 minutos, la subasta se extiende por otros 15 minutos", amplía el equipo.

Carnaval, el bebé de Diego Gutiérrez Zaldivar (pionero y gurú del mundo cripto local) y Connie Asaldi, también es un must. ¿Por qué? Es el primer marketplace de NFT sobre la red bitcoin, y no solo permite que los compradores se hagan de obras de arte aseguradas en BTC, sino que además le permite a los artistas iberoamericanos "mintear" (crear un símbolo o certificado a un activo y subirlo al blockchain) sus NFT en bitcoin. O sea, uno de los diferenciales de la plataforma es que está construida sobre la red Bitcoin y no sobre Ethereum, lo que lleva a costos transaccionales más bajos y mejor posibilidad de networking entre artistas e inversores. Así, de alguna manera, abre el juego para un montón de personas.

Otra emprendimiento nacional es "Aura". Juan Pablo Scheinsohn, co-creador, explica: "En Aura trabajamos con cierta curaduría, seleccionamos a los artistas que ingresan a la plataforma. Ofrecemos exhibiciones virtuales, y lo que nos diferencia de otras plataformas es que la nuestra fue creada por jóvenes sub-30. Nos dedicamos a investigar y a curar, para darle una vuelta de tuerca y que no sea un bazar". Aura expone obras de grandes artistas como Antonio Berni y Eduardo Plá; se tokenizaron las piezas e incluso en algunos casos, se animaron. Para Scheinsohn otros artistas que resuenan en el mundillo, son nombres como Lucas Aguirre y Jessica Bianchi.

Si bien las plataformas internacionales hacen ruido, Argentina y la región no se quedan atrás, y con su diversidad de opciones, permite afinar las preferencias de cualquier artista, en pos de la transacción - o experiencia integral - con cualquier usuario. ¡A tokenizar!