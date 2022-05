Vacaciones en veleros y casas flotantes: 4 propuestas desde Brasil hasta Panamá

28/05/2022 - 09:47 El Cronista

Embarcaciones con todas las comodidades, destinos que se disfrutan mejor desde el mar, experiencias diferentes y mayor conexión con la naturaleza. Grupos de amigos, familias, parejas e inclusive equipos de trabajo optan por experiencias en las cuales puedan combinar su estancia en tierra y mar. En esta nota, para quienes puedan apuntar alto, una selección de hoteles y firmas que ofrecen la propuesta de navegación. Ya sea para vacacionar completamente a bordo, para combinar la estadía en tierra con unos días en el mar o para poder alquilar un barco con tripulación y todos los servicios personalizados por algunas horas.

1. AND BEYOND YACHT CHARTERS: EN YATE TRIPULADO POR LAS ISLAS VÍRGENES NORTEAMERICANAS EN EL CARIBE

Creada por Collin y Corinne, dos amantes del mar, «& Beyond Yacht Charters» es una firma de alquiler de barcos tripulados con servicio modalidad todo incluido en el mar. Con base en las Islas Vírgenes norteamericanas, sus yates recorren varias de las islas y destinos más impresionantes del Caribe. Cuentan con una flota de 20 yachts tripulados, todos en modalidad servicio "exclusive, all inclusive" a través de la cual crean itinerarios totalmente personalizados para sus huéspedes. Para quienes no se animan todavía a vivir a bordo durante toda la estadía, «& Beyond Yacht Charters» tienen un acuerdo con Lovango Resort a través de su programa "Stay and Sail" ofreciendo así la posibilidad de disfrutar de una estancia en barco y en hotel, ambos con todas las comodidades.

2) LA CORALINA ISLAND HOUSE: EN EL VELERO DE DISEÑO «DON JUAN» POR EL ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DE TORO EN PANAMÁ.

En el corazón de Bocas del Toro, un archipiélago de siete islas rodeadas por el entorno tropical de Panamá, La Coralina Island House es el concepto más nuevo de lujo frente al mar en el Caribe. Inaugurado oficialmente en diciembre de 2021, el destino, sus villas y suites brindan una experiencia de inmersión en la exuberante naturaleza del país, con las mejores vistas al océano. Uno de sus servicios diferenciales es ofrecer a sus huéspedes la posibilidad de embarcarse a bordo de "Don Juan", un barco diseñado por un arquitecto naval de renombre mundial. Su embarcación, Don Juan, está completamente equipada para alojar hasta 6 pasajeros con 3 suites y baños independientes, cocina y servicio a bordo. A bordo de Don Juan, los huéspedes tienen la posibilidad de descubrir algunas de las mejores islas de Panamá, como el Escudo de Veraguas, de una forma única.

https://www.lacoralinaislandhouse.com

3) HOTEL LAS ISLAS: CON UNA CASA NAVEGANTE EN BARÚ, COLOMBIA

El hotel Las Islas, ubicado en Barú, Cartagena, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de alojarse en alguno de sus 56 bungalows: 23 a nivel del mar, 33 en altura con vista al mar y jardines internos del hotel y una casa navegante. Para una experiencia completamente diferente del concepto de bungalows, Hotel Las Islas ofrece la posibilidad de vivir una estancia en su Casa Navegante, ubicada en la Ciénaga de Cholón. La experiencia en Casa Navegante incluye dos dormitorios con cama King, dos sofás cama, una sala, piscina de agua dulce o salada, comedor japonés y comedor regular, dos baños, ducha de agua dulce y amenities.

https://www.lasislas.com.co/es-co/casa-navegante

4) FASANO HOTEL Y SUS BARCOS TRIPULADOS EN ANGRA DOS REIS, BRASIL.

Fasano Angra dos Reis abrió sus puertas en diciembre de 2017, en la Costa Verde, uno de los destinos más únicos de Brasil. Un hotel emplazado en una de las áreas más deslumbrantes de la región y con acceso a playas, boutiques, campos de golf. Si bien el hotel ofrece absolutamente todas las comodidades, saben que una de las mejores formas de conocer Angra es desde el mar. Es por esto que ofrecen a sus huéspedes, la posibilidad de alquilar embarcaciones personalizadas para descubrir los escenarios más increíbles de las islas. Además podrá realizar snorkel o buceo. El hotel cuenta con su propia tripulación marina y los recorridos son personalizados con una duración de 4 a 8 horas. Ofrecen, además, la posibilidad de tomar clases de navegación para quienes estén interesados.

https://www.fasano.com.br/hoteis/fasano-angra-dos-reis