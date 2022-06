Impactantes fotos de los 15 lugares naturales para ir al menos una vez en la vida según la mejor revista de viajes del mundo

10/06/2022 - 18:43 El Cronista

La Tierra posee incontables maravillas naturales que sorprenden a los humanos a diario: desde paisajes congelados hasta desiertos, selvas, ríos o montañas, decidir qué parte del mundo visitar no es algo simple con tanta belleza.

Por ello, la prestigiosa revista estadounidense de lifestyle y lujo, Conde Nast Traveler, se ocupó de filtrar las miles de opciones y armó un listado con los 15 paisajes más destacados de la naturaleza a lo largo del globo: la guía de los lugares más hermosos del mundo, o "The Most Beautiful Places in the World".

"Si bien identificar todos los grandes éxitos de la Madre Naturaleza podría llevar toda una vida, creemos que estos paisajes asombrosos y maravillas impresionantes, deben pasar a la parte superior de tu lista de viajes", subrayan desde Conde Nast.

LAS 15 MARAVILLAS NATURALES MÁS HERMOSAS DEL MUNDO, SEGÚN CONDE NAST

Según la prestigiosa revista de lifestyle Conde Nast Travel, "ya sea que estés buscando playas, bosques o parques nacionales", en su listado los viajeros seguramente encontrarán su nuevo destino codiciado. Los 15 lugares naturales más hermosos del mundo según la revista:

1. MONTE KILIMANJARO, TANZANIA

El Monte Kilimanjaro, formado por los tres volcanes inactivos Shira, Mawenzi y Kibo, cuyo pico se eleva hasta los 5891,8 metros sobre el nivel del mar; es la montaña más alta de África y también califica como la montaña independiente más alta de la Tierra.

Entre sus particularidades se destaca su relativa facilidad para llegar a la cima, gracias a que este cuerpo de tierra no forma parte de ninguna cadena montañosa. Esto hace al monte, ubicado en el parque nacional del Kilimanjaro fundado en 1973, un destino accesible a todo aquel que desee aventurarse en un paisaje más que original que alberga una amplia llanura africana con sus característicos animales como elefantes, leones o búfalos.





2. ANTÁRTIDA

Pocos paisajes en el mundo son tan originales y únicos como el que presenta la Antártida, con prácticamente todo su terreno cubierto de nieve, increíbles glaciares azules, cuerpos de hielo que sorprenden con sus formas y reflejos de la luz y hasta volcanes activos.

3. COSTA DE NA PALI, HAWÁI

El Parque estatal Costa de N Pali, ubicado en la isla Kauai, la más antigua de Hawái; presenta acantilados (los Na Pali) que se elevan hasta los 1200 metros de altura sobre el Océano Pacífico.

Con su increíble color verde, imponentes cascadas y amplia flora y fauna, las aisladas playas de Na Pali son una excelente opción para todo aquel que busque aventuras pero también descanso en uno de los lugares más relajados del mundo.

Eso sí, cabe resaltar que para acceder a Na Pali y sus acantilados es necesario hacerlo por helicóptero o catamarán, aunque también existe la posibilidad de caminar durante un buen rato para conocer la zona a fondo.

4. CAPRI, ITALIA

La Isla de Capri es sinónimo del lujo y la belleza italiana en su máxima expresión: esta bella zona es célebre por su belleza al mejor estilo mediterráneo y ha sido un centro de vacaciones y relax desde la antigua República Romana.

Ya sea con el objetivo de caminar sus bellos picos escarpados y colinas verdes, como para caminar por sus blancas playas de agua color turquesa, el glamoroso mundo que ofrece Capri es uno que todo viajero debería conocer.

5. SALTO ÁNGEL, VENEZUELA

El Salto Ángel -o Kerepakupai Vená en el idioma pemón- ubicado en Venezuela es la cascada más alta de todo el mundo: se extiende unos 807 metros de forma ininterrumpida y 979 metros en total, y su figura ha inspirado diversas producciones cinematográficas tales como la película animada de Pixar, Up, o la ultra taquillera Avatar.

El Salto Ángel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994 y el parque nacional en el que se ubica, el Canaima, se extiende por unos hermosos 30.000 kilómetros cuadrados (tamaño similar al de Bélgica) poblado de tepuyes, o mesetas de roca.

Además, su amplia fauna llama la atención de cualquier visitante: desde pumas, jaguares o particulares monos, hasta armadillos, nutrias gigantes y diversas aves coloridas hacen el conocer esta zona una obligación infaltable para cualquier viajero.

6. EL GRAN CAÑÓN, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS

7. LAS AZORES, PORTUGAL

8. ÁREA ESCÉNICA DE WULINGYUAN, CHINA

9. ARBOLEDA DE BAMBÚ DE ARASHIYAMA, JAPÓN

10. DESIERTO DE NAMIB, NAMIBIA

11. REYNISFJARA, ISLANDIA

12. CAPADOCIA, TURQUÍA

13. ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR

14. ACANTILADOS DE MOHER, IRLANDA

15. LA GRAN BARRERA DE CORAL, AUSTRALIA