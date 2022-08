Como en Alemania pero en Buenos Aires: es la cervecería más económica y sus pintas artesanales tienen forma de bota

28/08/2022 - 12:05 El Cronista

Las cervecerías artesanales son uno de los lugares que se convirtieron en todo un éxito en la ciudad de Buenos Aires a la hora de festejar un cumpleaños, aniversario con tu pareja o simplemente para salir con amigos. La Cervecería Untertürkheim es una de las opciones que tienen los amantes de esta bebida el fin de semana.

El bar está hace 22 años en pleno corazón de San Telmo, ofrece a sus clientes más de 100 cervezas industriales, artesanales e importadas en una ambientación alemana, con diseños de madera y carteles.

Desde el exterior logra llamar la atención de los turistas que deciden consumir un trago, sus paredes son amarillas y tiene terraza. Sin embargo, lo que todo cliente ama de este lugar es que una de sus cervezas es servida en una bota de vidrio, con presentaciones de dos litros y de un cuarto.

Otro de los tragos más extravagantes que tiene Untertürkheim es una ahumada de la ciudad de Bamberg: viene en botella de medio litro, es verde y es ideal para festejar el Día de San Patricio.

Además, el lugar cuenta con servicio de "Take Away" para aquellos que quieran hacer una picada en sus casas o departamentos y no realizar largas filas.





CERVECERÍA UNTERTÜRKHEIM: POPULAR EN REDES SOCIALES

Los usuarios elogian el lugar por el excelente servicio e instan a visitarlo. "Los mejores lejos, excelente calidad y atención. Ayer hice cola pero valen la pena".

"Que grande ésta cervecería, tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones, es excelente todo", aseguraron.

MENÚ

Bota con Antares Kolsh de 2 litros ($2000)

Picada de "Fiambres Grillados" ($3000) (Salchicha alemana, lomo tiernizado, rosca polaca, salchicha picante, bondiola cocina ahumada + Quesos y mostaza Felisa)

Ensaladas $1500

Principales: $2000

Cazuelas $500

Postres $700

¿CÓMO LLEGAR?

Dirección: Humberto Primo 899, San Telmo

Horario: Lunes a Sábados desde las 16hs

Teléfono: 4307-3265