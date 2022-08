Manuela Martínez, la hija de Ciro y autora de la canción furor gracias a la que se compró su primera guitarra

28/08/2022 - 13:25 El Cronista

Luz, el temón de Ciro y los Persas, tiene una co-autora: la hija de Ciro. Es música y compositora, pero soñaba con ser futbolista: "me frustré cuando entendí que el fútbol femenino acá no estaba desarrollado, hoy juego en Vélez, pero no es mi pasión", cuenta. Si bien creció con una de las figuras más populares del rock, asegura que quien la acercó a la composición, paradójicamente, fue su madre, Carolina de la Presa.

MALEVA charló con Manu en los jardines del imponente Museo Larreta en Belgrano, sobre un EP veranil a punto de ver la luz, la carrera de Letras como inspiración, y sus primeros pasos en la música.

¿Qué andás cocinando musicalmente?





Estoy por lanzar un EP. Todavía no tiene nombre, pero van a ser cinco temas, y uno de ellos es un ft. Jorge Serrano, de Auténticos Decadentes. De chica era muy fan...¡Es el cantante de "Un Osito de Peluche de Taiwán! El videoclip quedó increíble, lo hicimos con mis mejores amigas. Fueron dos días de rodaje, en una casa en Pilar, medio hippie con Osde (se ríe).





¿De qué se trata?





De un amor que no pudo ser, y el estribo dice "ya será". En el video, hablo con ese amor y mis amigas me sacan de ahí, me arrancan el celular (se ríe). La idea es que salga en septiembre.





¿Cambia el mood en el nuevo EP? Tu álbum Diecinueve tiene un tono melancólico.





Sí, este es más alegre. Y hay algunos temas rockeros. Otros bastante Indie... estoy explorando.





¿Hay algún nexo entre los cinco temas?





Sí, el amor y el verano.

En "Diecinueve" tenés un tema que se llama "Verano", dedicado a tu mamá...





Sí, habla de mi infancia. Cuando éramos chicas, con mi hermana, vivíamos con mamá en un dúplex. Soy muy nostálgica, y un día estaba a punto de dormir una siesta en verano, y me vino olor a infancia. Miré por la ventana y se me vino el tema; tuve que agarrar la guitarra y sentarme a componerla.





Tu mamá, paradójicamente, fue quien te conectó con la música. ¿Cómo fue?





Sí, arranqué a componer con ella, a los doce. Estaba muy en la mía, todo el tiempo con auriculares y no hablaba con mis papás. Mamá siempre hizo canciones hermosas; entra a ducharse y sale con un tema hecho. Astros y La Rosa, (de Ciro y los Persas) son de ella, por ejemplo. Y Luz, es el primer tema que hicimos juntas. Yo sabía cuatro acordes en la guitarra y le propuse hacer una canción. Y quedó. Se llamaba "El Tiempo" y ahora se llama "Luz" y está en un disco de papá.





¿Cómo llegó a un disco de Ciro y los Persas?





Un día, tocando el tema en el piano, a papá le encantó y me dijo "la quiero hacer". Me re enojé, porque de grande tenía pensado ser música y era mi canción. Entonces la llamó a mamá, se la pidió, y ella se la dio. Una traición (se ríe). Modificó partes de la letra, pero el estribo quedó igual. Al final, me dio muchas alegría esa canción, porque no sólo fue increíble ver a la gente cantándola en vivo, sino que me dio plata y gracias a eso pude comprarme mi primera guitarra. Cada vez que la tocaba, yo cobraba.





Más allá de esta anécdota, ¿te pesa el "hija de"?





No, el "hija de", no me pesa, pero sí que me comparen. No me gusta que esperen cosas de mí, o pretendan que haga rock, como él. Porque si bien él es bastante versátil, es una figura del rock nacional. De algo lindo que me di cuenta haciendo música, es del poder que tiene y la cantidad de gente que lo sigue; es un imán. De afuera parece más fácil de lo que es, y después te das cuenta de que no.





¿Con él has compuesto?





Ahora hicimos la cortina de Perros de La Calle (NDM: Programa radial de Urbana Play 104.3 conducido por Andy Kusnetzoff). Yo con Andy tengo buena onda, siempre fue muy generoso conmigo; nos conocimos por Instagram. Me dijo que le encantaba mi voz y mis canciones y que quería que participara en la cortina con papá. Alguna vez he dicho que mi sueño era cantar un tema con mi viejo...¡Se cumplió! Me levanto a la mañana, prendo la radio y escucho mi voz.

Por lo general recibís buen feedback. ¿O has tenido malas experiencias?





Muy pocas veces me escribieron cosas feas, por suerte. Pero en 2014, cuando tenía catorce, toqué por primera vez en un show de papá, en un Cosquín. Un rato antes de salir al show, me dijo: ¿querés tocar tu canción, Fotos del Ayer? Cuando salí, había setenta mil personas, hacía frío y tenía los dedos congelados. Se me cerró la garganta y canté muy mal. Después de ese show, mucha gente me bardeó. Todos esos comentarios me afectaron muchísimo, al punto de que dije "nunca más canto". Pero al final, le terminé quitando importancia porque ¡hasta Los Beatles son insultados! Además, me sirvió en el proceso de perderle miedo al escenario. Ahora aprendí a disfrutarlo; lo peor que te puede pasar es desafinar y nadie se da cuenta, y si te critican, a los dos días se olvidan.





Estudiás letras. ¿Lo conectás con la composición?





Re. En uno de los últimos temas, por ejemplo, saqué una frase del Martín Fierro y la mezclé con algo mío. Me inspiran las historias, y el amor que hubo, no tiene porqué ser todo autobiográfico. Si algún día me canso de la música, además, me encantaría ser profesora de literatura.





Y el sueño de ser futbolista, ¿ya está dado de baja?





Ya no es mi pasión, como cuando era chica. Me frustró que no hubiera fútbol femenino en Argentina; mi abuela, que siempre me banca, me dijo "Manuela, en Argentina no existe". A los seis años jugaba con nenes, pero a medida que fuimos creciendo ya no podía jugar con ellos porque me podían lastimar. Ahí me metí en la música, y tiempo después, volví a jugar. No es como antes, pero me hace bien. Entreno en Vélez.





¿Algún próximo show en la mira?





¡Toco el sábado 27 de agosto en BOCHA Polo! Todos invitados.