Lanzan un concurso para ganar u$s 3000 trabajando pocas horas: cómo anotarse desde Argentina

16/10/2022

El videojuego Cyberpunk 2077 es tendencia desde hace ya varias semanas debido a la popular serie basada en su universo "Cyberpunk Edgerunners", pero ahora se está hablando mucho sobre ellos en redes sociales por un concurso en el que ofrecen premios de hasta u$s 3500.

Según explicaron en sus redes sociales, el desarrollador polaco CD Proyekt RED está buscando nuevos contenidos para sumar en la expansión Phantom Liberty que saldrá en 2023 para consolas de última generación.

Con todo esto en mente, a continuación repasamos las bases y condiciones de este llamativo concurso, el cual permite participantes de casi cualquier lugar del mundo y ofrece premios muy interesantes.

CÓMO GANAR U$S 3500 CON UN VIDEOJUEGO

"Llega una nueva estación de radio comunitaria a Night City en la expansión Cyberpunk 2077: Phantom Liberty", se lee en la publicación donde comparten el concurso para luego sumar: "Ayuda a Ash a configurar 89.7 #GrowlFM creando una pista de música inspirada en el siguiente video. ¡Envíe su pieza antes del 30 de noviembre!".

